A labdarúgó-világbajnokság döntőjének első félideje finoman szólva sem hozott szórakoztató játékot. A címvédő argentin válogatott különösen bátortalanul futballozott, a nyomát sem lehetett látni annak a szenvedélyes stílusnak, amit az angolok elleni elődöntőben mutatott be, miután hátrányba került. Lionel Messi már a finálé előtt próbálta motiválni a csapattársakat, de a félidőben újabb fontos beszédet kellett tartania.

Lionel Messi nem volt elégedett az argentinok játékával

Fotó: CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi és Emiliano Martínez is kifakadt a félidőben

A vb-döntő kapcsán nemrég egy újabb videó látott napvilágot az argentin csapatról. A szünetben Emiliano Martínez kapus intézett kemény szavakat a többiekhez, az Aston Villa sztárja megelégelte, hogy egyetlen lövést sem tudtak felmutatni több mint 45 perc alatt.

„Előre! A gyávák játszanak hátrafelé. Nyomás előre! Nyerjünk!”

– idézte leghíresebb argentin sportlap, az Olé a kapus dühös szavait.

Messi is hozzátette a magáét az elhangzottakhoz, a nyolcszoros aranylabdás ezekkel a szavakkal tüzelte a társait: „Személyiség, srácok, személyiség. Mindig megvolt bennünk – most ne lenne meg?”

🚨🇦🇷🇪🇸 | El Dibu Martínez hizo una durísima arenga a sus compañeros en el entretiempo de la final, después de que Argentina no pateara al arco durante la primera mitad.



“HACIA ADELANTE. PARA ATRÁS JUEGAN LOS CAGONES. VAMOS PARA ADELANTE. VAMOS A GANAR”.



“Personalidad, gente,… pic.twitter.com/p0Fe7lPpAn — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 20, 2026

Az argentin sztárok Lionel Scalonit bírálták?

A kemény szavak tulajdonképpen erős kritikát jelentenek a szövetségi kapitány irányába, aki túlzottan védekező taktikával küldte pályára a játékosait.

Az argentinok Messi és Martínez hegyi beszéde ellenére sem tudtak érdemben változtatni a játékukon,

csupán akkor pörögtek fel, amikor már 1-0-s hátrányban voltak a hosszabbításban, de a döntőt így is kaput eltalált lövés nélkül hozták le. A keménykedésben azért élen jártak, többször is durván léptek oda a spanyoloknak, Enzo Fernández pedig piros lapot kapott a 93. percben. A mérkőzés után aztán elszabadultak az indulatok, Leandro Paredes főszereplésével nekimentek az ünnepelni készülő riválisnak, így vb-szereplésüket dicstelen módon zárták le.

Balhéval ért véget a vb-döntő

Fotó: Ulrik Pedersen

A mérkőzés után elöntötték az érzelmek az argentinokat, Messi könnyek között nyilatkozott, de Scaloni sem tudta visszatartani a sírást, a szövetségi kapitány zokogva jelentette be, hogy minden bizonnyal távozik a válogatott éléről.