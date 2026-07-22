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Az argentin válogatott úgy kapott ki Spanyolországtól a világbajnoki döntőben, hogy nem volt kaput eltalált lövése. A félidőben Emiliano Martínez és Lionel Messi is keményen üzent a társaknak, egyértelmű ítéletet mondva Lionel Scaloni szövetségi kapitány bátortalan taktikájáról.

A labdarúgó-világbajnokság döntőjének első félideje finoman szólva sem hozott szórakoztató játékot. A címvédő argentin válogatott különösen bátortalanul futballozott, a nyomát sem lehetett látni annak a szenvedélyes stílusnak, amit az angolok elleni elődöntőben mutatott be, miután hátrányba került. Lionel Messi már a finálé előtt próbálta motiválni a csapattársakat, de a félidőben újabb fontos beszédet kellett tartania.

Lionel Messi nem volt elégedett az argentinok játékával
Lionel Messi nem volt elégedett az argentinok játékával
Fotó: CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi és Emiliano Martínez is kifakadt a félidőben

A vb-döntő kapcsán nemrég egy újabb videó látott napvilágot az argentin csapatról. A szünetben Emiliano Martínez kapus intézett kemény szavakat a többiekhez, az Aston Villa sztárja megelégelte, hogy egyetlen lövést sem tudtak felmutatni több mint 45 perc alatt.

„Előre! A gyávák játszanak hátrafelé. Nyomás előre! Nyerjünk!” 

– idézte leghíresebb argentin sportlap, az Olé a kapus dühös szavait.

Messi is hozzátette a magáét az elhangzottakhoz, a nyolcszoros aranylabdás ezekkel a szavakkal tüzelte a társait: „Személyiség, srácok, személyiség. Mindig megvolt bennünk – most ne lenne meg?”

Az argentin sztárok Lionel Scalonit bírálták?

A kemény szavak tulajdonképpen erős kritikát jelentenek a szövetségi kapitány irányába, aki túlzottan védekező taktikával küldte pályára a játékosait. 

Az argentinok Messi és Martínez hegyi beszéde ellenére sem tudtak érdemben változtatni a játékukon, 

csupán akkor pörögtek fel, amikor már 1-0-s hátrányban voltak a hosszabbításban, de a döntőt így is kaput eltalált lövés nélkül hozták le. A keménykedésben azért élen jártak, többször is durván léptek oda a spanyoloknak, Enzo Fernández pedig piros lapot kapott a 93. percben. A mérkőzés után aztán elszabadultak az indulatok, Leandro Paredes főszereplésével nekimentek az ünnepelni készülő riválisnak, így vb-szereplésüket dicstelen módon zárták le.

July 19, 2026, New Jersey, Aarhus, USA: LEANDRO DANIEL PAREDES from Argentina and ALEX GRIMALDO from Spain during FIFA World Cup 2026: Spain and Argentina. (Credit Image: © Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire)
Balhéval ért véget a vb-döntő
Fotó: Ulrik Pedersen

A mérkőzés után elöntötték az érzelmek az argentinokat, Messi könnyek között nyilatkozott, de Scaloni sem tudta visszatartani a sírást, a szövetségi kapitány zokogva jelentette be, hogy minden bizonnyal távozik a válogatott éléről.

A vb-ezüstérmes argentinok azóta hazatértek Buenos Airesbe, Messi viszont nem tartott a csapattal.

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