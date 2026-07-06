Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentette: nagyszabású tüntetést szerveznek a Tisza alaptörvény-módosítása ellen

Friss!

Felmentették Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyarázkodnia kellett az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitányának egy puszi miatt, amit egy riporternővel váltott. Lionel Messi és Sofi Martinez sztorija nem ezen a foci-vb-n kezdődött.

Lionel Messi reagált azokra a pletykákra, amelyek szerint romantikus kapcsolata lenne az argentin televíziós riporterrel, Sofi Martinezel, akivel a Zöld-foki Köztársaság elleni meccs után a vegyes zónában beszélgetett a foci-vb-n. Martinez a Telefe televíziós csatornánál dolgozik, és az interjú előtt óvatosan megpuszilták egymást. Messinek azonnal magyarázkodnia kellett, mert a 2022-es vb-n is "összehozták" őt a riporternővel. Tehát Lionel Messi és Sofi Martinez sztorija nem ezen a vb-n kezdődött. 

Lionel Messi és Sofi Martinez sztorija újra előtérbe került
Lionel Messi és Sofi Martinez sztorija újra előtérbe került Fotó: BSR Agency / Getty Images Europe

„Amikor rád nézek, azt kérdezik, miért nézek rád. És amikor üdvözöllek, azt kérdezik, miért üdvözöllek” – mondta Messi a vegyes zónában Martineznek.

A riporternő azonnal reagált a nyolcszoros aranylabdás szavaira:

„Ez mind hazugság” – válaszolta a 33 éves újságírónő, megköszönve a világsztárnak, hogy tisztázta a helyzetet.

Lionel Messi és Sofi Martinez története négy éve kezdődött

A nyilvános cáfolat azt követően történt, hogy Sofi Martinez elárulta: Messi felesége, Antonela Roccuzzo személyesen kereste meg őt a médiavihart követően. A 38 éves, háromgyermekes anyuka közvetlen üzenetet küldött neki, és támogatását fejezte ki, hogy eloszlassa a féltékenységi pletykákat.

„Sofi, ne aggódj, ne is törődj az ostobaságokkal” – írta Roccuzzo a riporternek Martinez szerint.

A pletykák eredetileg akkor kezdődtek, amikor Argentína a 2022-es katari világbajnokságon legyőzte Horvátországot az elődöntőben, és a meccs után Messi a riporternővel beszélgetett. Martinez megható monológot intézett Messihez, aki kapcsán azt állította, hogy a győzelemtől is nagyobb hatást gyakorol az argentin népre. Ezt követően "beindult" pletykagépezet, és "összehozták" őket - írja a Daily Mail.

Martinez korábban az argentin „Podemos Hablar” című tévéműsorban beszélt a rá irányuló intenzív figyelemről.

„Ha gyakran szerepelsz a nyilvánosság előtt, azzal olyan dolgok is érkeznek, amelyek kellemetlenek, és a családom sokat szenved emiatt. Az emberek egyre többet beszéltek arról, hogy »mi van azzal, ahogy rád néz?«, és olyan helyzetbe kerültem, amelyben nevetségesnek éreztem magam, mert magyarázkodnom kellett" - fogalmazott Sofi Martinez.

A műsorvezető azzal érvelt, hogy kizárólag a neme miatt vált célponttá, szerinte a férfi riporterek nem szembesülnének hasonló spekulációkkal. Egy argentin újságíró megvédte a nőt.

„Sofi nagyon nyugodt ember, semmit sem akar tudni erről az egész drámáról. Messi élete pedig annyira rendezett, hogy egyeseknek egyszerűen botrányokat kell kitalálniuk” – tette hozzá a neve elhallgatását kérő újságíró.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!