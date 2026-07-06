Lionel Messi reagált azokra a pletykákra, amelyek szerint romantikus kapcsolata lenne az argentin televíziós riporterrel, Sofi Martinezel, akivel a Zöld-foki Köztársaság elleni meccs után a vegyes zónában beszélgetett a foci-vb-n. Martinez a Telefe televíziós csatornánál dolgozik, és az interjú előtt óvatosan megpuszilták egymást. Messinek azonnal magyarázkodnia kellett, mert a 2022-es vb-n is "összehozták" őt a riporternővel. Tehát Lionel Messi és Sofi Martinez sztorija nem ezen a vb-n kezdődött.
„Amikor rád nézek, azt kérdezik, miért nézek rád. És amikor üdvözöllek, azt kérdezik, miért üdvözöllek” – mondta Messi a vegyes zónában Martineznek.
A riporternő azonnal reagált a nyolcszoros aranylabdás szavaira:
„Ez mind hazugság” – válaszolta a 33 éves újságírónő, megköszönve a világsztárnak, hogy tisztázta a helyzetet.
Lionel Messi és Sofi Martinez története négy éve kezdődött
A nyilvános cáfolat azt követően történt, hogy Sofi Martinez elárulta: Messi felesége, Antonela Roccuzzo személyesen kereste meg őt a médiavihart követően. A 38 éves, háromgyermekes anyuka közvetlen üzenetet küldött neki, és támogatását fejezte ki, hogy eloszlassa a féltékenységi pletykákat.
„Sofi, ne aggódj, ne is törődj az ostobaságokkal” – írta Roccuzzo a riporternek Martinez szerint.
A pletykák eredetileg akkor kezdődtek, amikor Argentína a 2022-es katari világbajnokságon legyőzte Horvátországot az elődöntőben, és a meccs után Messi a riporternővel beszélgetett. Martinez megható monológot intézett Messihez, aki kapcsán azt állította, hogy a győzelemtől is nagyobb hatást gyakorol az argentin népre. Ezt követően "beindult" pletykagépezet, és "összehozták" őket - írja a Daily Mail.
Martinez korábban az argentin „Podemos Hablar” című tévéműsorban beszélt a rá irányuló intenzív figyelemről.
„Ha gyakran szerepelsz a nyilvánosság előtt, azzal olyan dolgok is érkeznek, amelyek kellemetlenek, és a családom sokat szenved emiatt. Az emberek egyre többet beszéltek arról, hogy »mi van azzal, ahogy rád néz?«, és olyan helyzetbe kerültem, amelyben nevetségesnek éreztem magam, mert magyarázkodnom kellett" - fogalmazott Sofi Martinez.
A műsorvezető azzal érvelt, hogy kizárólag a neme miatt vált célponttá, szerinte a férfi riporterek nem szembesülnének hasonló spekulációkkal. Egy argentin újságíró megvédte a nőt.
„Sofi nagyon nyugodt ember, semmit sem akar tudni erről az egész drámáról. Messi élete pedig annyira rendezett, hogy egyeseknek egyszerűen botrányokat kell kitalálniuk” – tette hozzá a neve elhallgatását kérő újságíró.