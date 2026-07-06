Lionel Messi reagált azokra a pletykákra, amelyek szerint romantikus kapcsolata lenne az argentin televíziós riporterrel, Sofi Martinezel, akivel a Zöld-foki Köztársaság elleni meccs után a vegyes zónában beszélgetett a foci-vb-n. Martinez a Telefe televíziós csatornánál dolgozik, és az interjú előtt óvatosan megpuszilták egymást. Messinek azonnal magyarázkodnia kellett, mert a 2022-es vb-n is "összehozták" őt a riporternővel. Tehát Lionel Messi és Sofi Martinez sztorija nem ezen a vb-n kezdődött.

Lionel Messi és Sofi Martinez sztorija újra előtérbe került Fotó: BSR Agency / Getty Images Europe

„Amikor rád nézek, azt kérdezik, miért nézek rád. És amikor üdvözöllek, azt kérdezik, miért üdvözöllek” – mondta Messi a vegyes zónában Martineznek.

A riporternő azonnal reagált a nyolcszoros aranylabdás szavaira:

„Ez mind hazugság” – válaszolta a 33 éves újságírónő, megköszönve a világsztárnak, hogy tisztázta a helyzetet.

MESSI SALUDO EXCLUSIVAMENTE A SOFI MARTINEZ PARA QUE LOS VIRGOS DE TWITTER LA SIGAN CHUPANDO



MAMA TE A MOO pic.twitter.com/DMGtS6cDJS — MF (@MundoFamososOk) July 4, 2026

Lionel Messi és Sofi Martinez története négy éve kezdődött

A nyilvános cáfolat azt követően történt, hogy Sofi Martinez elárulta: Messi felesége, Antonela Roccuzzo személyesen kereste meg őt a médiavihart követően. A 38 éves, háromgyermekes anyuka közvetlen üzenetet küldött neki, és támogatását fejezte ki, hogy eloszlassa a féltékenységi pletykákat.

„Sofi, ne aggódj, ne is törődj az ostobaságokkal” – írta Roccuzzo a riporternek Martinez szerint.

A pletykák eredetileg akkor kezdődtek, amikor Argentína a 2022-es katari világbajnokságon legyőzte Horvátországot az elődöntőben, és a meccs után Messi a riporternővel beszélgetett. Martinez megható monológot intézett Messihez, aki kapcsán azt állította, hogy a győzelemtől is nagyobb hatást gyakorol az argentin népre. Ezt követően "beindult" pletykagépezet, és "összehozták" őket - írja a Daily Mail.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi has responded to the rumours about him and Argentine reporter Sofi Martinez, after many people wrote about how Messi looks at her during interviews.



After Argentina's win over Cape Verde, Messi joked: "If I look at you, people ask why. If I greet you,… pic.twitter.com/OHvH98X9JW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026

Martinez korábban az argentin „Podemos Hablar” című tévéműsorban beszélt a rá irányuló intenzív figyelemről.

„Ha gyakran szerepelsz a nyilvánosság előtt, azzal olyan dolgok is érkeznek, amelyek kellemetlenek, és a családom sokat szenved emiatt. Az emberek egyre többet beszéltek arról, hogy »mi van azzal, ahogy rád néz?«, és olyan helyzetbe kerültem, amelyben nevetségesnek éreztem magam, mert magyarázkodnom kellett" - fogalmazott Sofi Martinez.