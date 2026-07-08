Lionel Messi felesége is a helyszínen szurkolt az atlantai stadionban, ahol az argentin válogatott egy fordulatos, drámai mérkőzésen 3–2-re legyőzte Egyiptomot, és ezzel bejutott a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe. Messi a találkozón ismét betalált - ezzel már 8 találatnál jár a vb-n -, a lefújás után pedig az érzelmei is felszínre törtek: könnyek között ünnepelte a továbbjutást. A mérkőzés azonban heves indulatokat is kiváltott. Számos egyiptomi szurkoló vitatta a játékvezető döntéseit, és úgy vélte, hogy csapatukat igazságtalanul fosztották meg a győzelemtől. A felháborodás a közösségi médiában is megjelent: Antonela Roccuzzo legfrissebb bejegyzése alatt rengeteg bíráló, sőt gyűlölködő komment jelent meg, amelyekben többen az argentin válogatottat és Messit támadták.

Aljas üzenetek kap Lionel Messi felesége az Argentína-Egyiptom vb-nyolcaddöntő után Fotó: Jamie McCarthy

Aljas üzenetek kap Lionel Messi felesége

Antonela Roccuzzo a győzelem után egy meghitt családi fotót osztott meg Instagram-oldalán, amelyen gyermekeivel együtt ünnepli az argentin válogatott továbbjutását. A bejegyzést rövid idő alatt több százezren kedvelték, a hozzászólások között azonban nemcsak gratulációk jelentek meg. Az egyiptomi szurkolók közül sokan a kommentmezőben vezették le a csalódottságukat. Akadtak olyanok, akik kulturált hangnemben fejezték ki a véleményüket – volt, aki azt írta, hogy sajnálja az egyiptomi válogatott kiesését, ugyanakkor örül annak, hogy Lionel Messi mögött egy ennyire szerető és támogató család áll.

Mások viszont már jóval keményebb hangnemet ütöttek meg, és egyenesen Antonela bejegyzése alatt támadták az argentin családot.

„Kirabolta a férjed Egyiptomot. Ezt a győzelmet nem érdemeltétek meg.”

„Ez az a család, amelynek a FIFA mindig mindent tálcán kínál. Egyiptom mindenek felett!”

„Könnyű mosolyogni, amikor tudjátok, hogy az egész világ titeket támogat.”

„Pont ezért vagytok ennyire sikeresek: mindig minden a ti javatokra dől el.”