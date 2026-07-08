Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Késes támadás történt egy német középiskolában, többen megsérültek

Fontos

A Tesco kivonulhat Magyarországról - megszólalt az üzletlánc

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az argentin válogatott kétgólos hátrányból felállva jutott negyeddöntőbe a labdarúgó-világbajnokságon. Lionel Messi kihagyott egy 11-est, majd hőssé vált Egyiptom ellen, a mérkőzés után pedig elmondta, mi minden zajlott le benne a drámai összecsapás során.

Az egyiptomiak korán vezetést szereztek Argentína ellen, majd Lionel Messi a 21. percben egyenlíthetett volna 11-esből, ám újra büntetőt rontott a vb-n. Az afrikai csapat később növelte előnyét, Argentína viszont Messinek is köszönhetően elképesztő feltámadást produkált, és 3-2-es győzelemmel bejutott a negyeddöntőbe. A nyolcszoros aranylabdás első félidei hibája végül nem bizonyult végzetesnek, de a 39 éves klasszisban erős nyomot hagyott a baki.

Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Lionel Messi 11-est hibázott az első félidőben, majd hőssé vált Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messi: Erős dühöt éreztem

Messi másodszor rontott büntetőt az idei foci-vb-n, az argentin klasszis az Algéria elleni csoportmeccsen is tizenegyest hibázott. A címvédő csapat legnagyobb sztárja végül akkor és most is gólt szerzett, valamint gólpasszt is adott, így elévülhetetlen érdemei voltak a továbbjutásban. A lefújást követően Messi a társai vállán zokogott, majd a kihagyott 11-eséről is szót ejtett.

„Az igazság az, hogy ez a felszabadulás pillanata volt mindannyiunk számára” – mondta Messi a továbbjutás kapcsán. 

„Erős dühöt éreztem az elrontott tizenegyes miatt, 

és amiatt is, ahogyan elvégeztem. Úgy éreztem, hogy abban a fontos pillanatban cserbenhagytam a csapatot. Szerencsére Isten a végén ismét valami különlegessel készült számomra, és sikerült kiegyenlítenem” – árulta el az argentinok extraklasszisa, aki nyolc találattal vezeti a góllövőlistát.

Az argentinok kapitánya is zokogott

Lionel Scaloni szövetségi kapitányt is elöntötték az érzelmek a továbbjutás és Messi teljesítménye miatt.

Nagyon meghatódtam, a játékosok sírósnak hívnak. Még az öltözőben is könnyek szöktek a szemembe. 

De ők is sok érzelmet élnek át, hiszen a hazájukért játszanak. Messi is megmutatta ezt. Nem tudom, hogy az érzelem ugyanolyan szintű-e, mint a világbajnoki döntőben – nem tudok Messi fejébe látni –, de ő pont az ilyen pillanatokért futballozik” – mondta Scaloni. 

A világbajnokság negyeddöntőjében a címvédő argentin válogatott Svájccal mérkőzik majd meg a legjobb négy közé jutásért.

  • Kapcsolódó cikkek
Forrnak az indulatok, lázadnak az egyiptomi szurkolók a kiesés után
Kiborult az egyiptomiak kapitánya az argentin válogatott továbbjutása miatt
Drámai 11-es párbaj után megvan Messiék vb-negyeddöntős ellenfele

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!