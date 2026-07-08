Az egyiptomiak korán vezetést szereztek Argentína ellen, majd Lionel Messi a 21. percben egyenlíthetett volna 11-esből, ám újra büntetőt rontott a vb-n. Az afrikai csapat később növelte előnyét, Argentína viszont Messinek is köszönhetően elképesztő feltámadást produkált, és 3-2-es győzelemmel bejutott a negyeddöntőbe. A nyolcszoros aranylabdás első félidei hibája végül nem bizonyult végzetesnek, de a 39 éves klasszisban erős nyomot hagyott a baki.
Lionel Messi: Erős dühöt éreztem
Messi másodszor rontott büntetőt az idei foci-vb-n, az argentin klasszis az Algéria elleni csoportmeccsen is tizenegyest hibázott. A címvédő csapat legnagyobb sztárja végül akkor és most is gólt szerzett, valamint gólpasszt is adott, így elévülhetetlen érdemei voltak a továbbjutásban. A lefújást követően Messi a társai vállán zokogott, majd a kihagyott 11-eséről is szót ejtett.
„Az igazság az, hogy ez a felszabadulás pillanata volt mindannyiunk számára” – mondta Messi a továbbjutás kapcsán.
„Erős dühöt éreztem az elrontott tizenegyes miatt,
és amiatt is, ahogyan elvégeztem. Úgy éreztem, hogy abban a fontos pillanatban cserbenhagytam a csapatot. Szerencsére Isten a végén ismét valami különlegessel készült számomra, és sikerült kiegyenlítenem” – árulta el az argentinok extraklasszisa, aki nyolc találattal vezeti a góllövőlistát.
Az argentinok kapitánya is zokogott
Lionel Scaloni szövetségi kapitányt is elöntötték az érzelmek a továbbjutás és Messi teljesítménye miatt.
Nagyon meghatódtam, a játékosok sírósnak hívnak. Még az öltözőben is könnyek szöktek a szemembe.
De ők is sok érzelmet élnek át, hiszen a hazájukért játszanak. Messi is megmutatta ezt. Nem tudom, hogy az érzelem ugyanolyan szintű-e, mint a világbajnoki döntőben – nem tudok Messi fejébe látni –, de ő pont az ilyen pillanatokért futballozik” – mondta Scaloni.
A világbajnokság negyeddöntőjében a címvédő argentin válogatott Svájccal mérkőzik majd meg a legjobb négy közé jutásért.
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