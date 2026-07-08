Az egyiptomiak korán vezetést szereztek Argentína ellen, majd Lionel Messi a 21. percben egyenlíthetett volna 11-esből, ám újra büntetőt rontott a vb-n. Az afrikai csapat később növelte előnyét, Argentína viszont Messinek is köszönhetően elképesztő feltámadást produkált, és 3-2-es győzelemmel bejutott a negyeddöntőbe. A nyolcszoros aranylabdás első félidei hibája végül nem bizonyult végzetesnek, de a 39 éves klasszisban erős nyomot hagyott a baki.

Lionel Messi 11-est hibázott az első félidőben, majd hőssé vált Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messi: Erős dühöt éreztem

Messi másodszor rontott büntetőt az idei foci-vb-n, az argentin klasszis az Algéria elleni csoportmeccsen is tizenegyest hibázott. A címvédő csapat legnagyobb sztárja végül akkor és most is gólt szerzett, valamint gólpasszt is adott, így elévülhetetlen érdemei voltak a továbbjutásban. A lefújást követően Messi a társai vállán zokogott, majd a kihagyott 11-eséről is szót ejtett.

„Az igazság az, hogy ez a felszabadulás pillanata volt mindannyiunk számára” – mondta Messi a továbbjutás kapcsán.

„Erős dühöt éreztem az elrontott tizenegyes miatt,

és amiatt is, ahogyan elvégeztem. Úgy éreztem, hogy abban a fontos pillanatban cserbenhagytam a csapatot. Szerencsére Isten a végén ismét valami különlegessel készült számomra, és sikerült kiegyenlítenem” – árulta el az argentinok extraklasszisa, aki nyolc találattal vezeti a góllövőlistát.

Did you know that when you cry, the whole of Argentina cries with you? It’s so hard to see you cry. 🥹🇦🇷



🚨🎙️ Lionel Messi: “I was furious after missing the penalty. In that moment, I felt like I had let the team down.” 😢 pic.twitter.com/6JryZIWN2H — MC (@CrewsMat10) July 7, 2026

Az argentinok kapitánya is zokogott

Lionel Scaloni szövetségi kapitányt is elöntötték az érzelmek a továbbjutás és Messi teljesítménye miatt.

Nagyon meghatódtam, a játékosok sírósnak hívnak. Még az öltözőben is könnyek szöktek a szemembe.

De ők is sok érzelmet élnek át, hiszen a hazájukért játszanak. Messi is megmutatta ezt. Nem tudom, hogy az érzelem ugyanolyan szintű-e, mint a világbajnoki döntőben – nem tudok Messi fejébe látni –, de ő pont az ilyen pillanatokért futballozik” – mondta Scaloni.

🇦🇷🇪🇬 Argentina's head coach, Lionel Scaloni, was too overcome with emotion to speak after Argentina's incredible comeback win.



He only managed to say, "I can't look at you, I'm sorry, I'm too emotional, what a group of players, my brother, that's all... I have to go, I can't."… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026

A világbajnokság negyeddöntőjében a címvédő argentin válogatott Svájccal mérkőzik majd meg a legjobb négy közé jutásért.