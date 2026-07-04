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Foci-vb 2026

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A Zöld-foki Köztársaság óriási csatára kényszerítette a címvédő Argentínát a labdarúgó-világbajnokságon. A vb-újonc afrikai csapat ellen Lionel Messiék alaposan megszenvedtek, csupán hosszabbítást követően tudták kiharcolni a továbbjutást. A nyolcszoros aranylabdás megint betalált, és a foci-vb egyik legszebb gólját is ezen a találkozón láthattuk.

A legjobb 32 közé három döntetlennel továbbjutott Zöld-foki Köztársaság a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb meglepetését okozta az idei tornán. A foci-vb újonca már a csoportkörben is üde színfoltja volt a mezőnynek, a kieséses szakasz első fordulójában pedig alaposan megizzasztotta Lionel Messiéket.

Lionel Messi of Argentina runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 3, 2026 in Miami Gardens, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Lionel Messiék alaposan megszenvedtek az afrikai csapattal
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Lionel Messi újabb gólt szerzett

A találkozón az argentinok szereztek vezetést, nem sokkal az ivószünet után a csapat szupersztárja kapott jó labdát Lisandro Martíneztől, majd egy csodás átvételt követően négy méterről Vozinha kapus felett a léc alá helyezett. 

Messinek ez már a hetedik találata volt ezen a tornán 

– ezzel egyedül vezeti a góllövőlistát –, összesen pedig már 20 vb-gólnál jár.

Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Lionel Messi szerzett vezetést az argentinoknak
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Az argentinok a második félidőben visszavettek a tempóból, ez pedig megbosszulta magát, ugyanis Deroy Duarte révén az afrikai csapat az 59. percben kiegyenlített. A folytatásban az argentinok nagy erőkkel támadtak, de Vozinha ihletett formában védett, így jöhetett a hosszabbítás.

Csodagólt lőtt a vb-újonc játékosa

A kétszer 15 perces ráadást góllal kezdte Argentína, egy szöglet után Lisandro Martínez lőtt védhetetlenül a léc alá, de ez a találat még nem zárta le a meccset. 

A 103. percben a foci-vb egyik legszebb góljával megint kiegyenlített a Zöld-foki Köztársaság: 

Sidny Lopes Cabral a bal oldalon kicselezte Alexis MacAllistert, betört a 16-oson belülre, majd őrületes bombagólt ragasztott a bal felső sarokba.

11-es párbajra végül nem került sor, mert a 111. percben Messi szöglete után Cristian Romero fejese Diney Borgesről a zöld-foki kapuba pattant. Az afrikaiak ezek után nagy erőkkel támadtak, Emiliano Martíneznek töbször is védenie kellett, de az eredmény már nem változott. Argentína, ha nehezen is, de nyolcaddöntőbe jutott, a Zöld-foki Köztársaság pedig úgy búcsúzott a vb-től, hogy rendes játékidőben egyszer sem szenvedett vereséget a tornán.

Vozinha Goalkeeper of Cape Verde during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cape Verde, at Miami Stadium, in Florida, United States, on Friday, July 03, 2026. (Photo by VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press via AFP)
A Zöld-foki Köztársaság csapata Argentínát alaposan megizzasztotta
Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Argentína mellett egy másik dél-amerikai együttes is nyolcaddöntőbe jutott magyar idő szerint szombat hajnalban. A kolumbiai válogatott végig fölényben játszott Ghána ellen, és Jhon Arias 14. percben szerzett góljával 1-0-ra verte az afrikai együttest. 

A legjobb 16 között az argentinok az egyiptomiakkal, a kolumbiaiak pedig a svájciakkal csapnak össze.

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