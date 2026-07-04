A legjobb 32 közé három döntetlennel továbbjutott Zöld-foki Köztársaság a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb meglepetését okozta az idei tornán. A foci-vb újonca már a csoportkörben is üde színfoltja volt a mezőnynek, a kieséses szakasz első fordulójában pedig alaposan megizzasztotta Lionel Messiéket.

Lionel Messiék alaposan megszenvedtek az afrikai csapattal

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Lionel Messi újabb gólt szerzett

A találkozón az argentinok szereztek vezetést, nem sokkal az ivószünet után a csapat szupersztárja kapott jó labdát Lisandro Martíneztől, majd egy csodás átvételt követően négy méterről Vozinha kapus felett a léc alá helyezett.

Messinek ez már a hetedik találata volt ezen a tornán

– ezzel egyedül vezeti a góllövőlistát –, összesen pedig már 20 vb-gólnál jár.

Lionel Messi szerzett vezetést az argentinoknak

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Az argentinok a második félidőben visszavettek a tempóból, ez pedig megbosszulta magát, ugyanis Deroy Duarte révén az afrikai csapat az 59. percben kiegyenlített. A folytatásban az argentinok nagy erőkkel támadtak, de Vozinha ihletett formában védett, így jöhetett a hosszabbítás.

Csodagólt lőtt a vb-újonc játékosa

A kétszer 15 perces ráadást góllal kezdte Argentína, egy szöglet után Lisandro Martínez lőtt védhetetlenül a léc alá, de ez a találat még nem zárta le a meccset.

A 103. percben a foci-vb egyik legszebb góljával megint kiegyenlített a Zöld-foki Köztársaság:

Sidny Lopes Cabral a bal oldalon kicselezte Alexis MacAllistert, betört a 16-oson belülre, majd őrületes bombagólt ragasztott a bal felső sarokba.

11-es párbajra végül nem került sor, mert a 111. percben Messi szöglete után Cristian Romero fejese Diney Borgesről a zöld-foki kapuba pattant. Az afrikaiak ezek után nagy erőkkel támadtak, Emiliano Martíneznek töbször is védenie kellett, de az eredmény már nem változott. Argentína, ha nehezen is, de nyolcaddöntőbe jutott, a Zöld-foki Köztársaság pedig úgy búcsúzott a vb-től, hogy rendes játékidőben egyszer sem szenvedett vereséget a tornán.

A Zöld-foki Köztársaság csapata Argentínát alaposan megizzasztotta

Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Argentína mellett egy másik dél-amerikai együttes is nyolcaddöntőbe jutott magyar idő szerint szombat hajnalban. A kolumbiai válogatott végig fölényben játszott Ghána ellen, és Jhon Arias 14. percben szerzett góljával 1-0-ra verte az afrikai együttest.