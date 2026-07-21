Lionel Messi a világbajnokság során többször nyújtott emlékezetes teljesítményt, sokszor szinte egymaga húzta ki az argentin válogatottat a nehéz helyzetekből, a fináléban viszont ritkán látott módon alig tudta befolyásolni a játékot. Az első negyedórában mindössze egyszer ért labdába – még a kezdőrúgásnál –, az első félidőben pedig csupán 15 labdaérintése volt, ami az elmúlt három világbajnokságot tekintve a legalacsonyabb mutatója. Nem véletlen, hogy Argentína a szünetig egyetlen kapura lövést sem küldött kapura.

Lionel Messi ezúttal nem tudott vezérré válni a vb-döntőben

Fotó: Paul Ellis/AFP

Lionel Messi kikapcsolása

Miért bukott el a nyolcszoros aranylabdás? A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen

a spanyolok tökéletes tervet dolgoztak ki a nyolcszoros aranylabdás semlegesítésére: folyamatos labdabirtoklásukkal és agresszív letámadásukkal gyakorlatilag elvágták Messit a társaitól, így az argentinok csapatkapitánya szinte kizárólag elszórt labdákból próbálhatott építkezni.

Thierry Henry a Fox Sports szakértőjeként úgy fogalmazott, hogy Spanyolország ellen olyan futballozni, mintha „víz alatt lenne az ember feje, és egyszerűen megfulladna”.

A 39 éves argentin klasszis ugyan továbbra is kiválóan olvassa a játékot, de robbanékonysága már nem a régi. A spanyolok ezt is kihasználták: magasan feltolták a védelmi vonalukat, leszűkítették a játékteret, Unai Simón kapus pedig egy alkalommal majdnem a félpályáig kifutva előzte meg a kiugrani készülő Messit.

Az argentin legenda folyamatosan kereste a szabad területeket, majd – ahogy korábban Anglia és Egyiptom ellen is – többször a jobb oldalra sodródott ki, hogy onnan bontsa meg a védelmet. A spanyolok azonban erre is felkészültek, minden alkalommal két ember zárt rá, így képtelen volt kibontakozni.

Nem segített az emberhátrány

A találkozó hajrájában Enzo Fernández kiállítása végképp megpecsételte Argentína sorsát. Lionel Scaloni egy újabb védőt küldött pályára, Messi pedig teljesen egyedül maradt elöl. Innentől kezdve az argentinok gyakorlatilag már csak a tizenegyespárbajban reménykedhettek, miközben a spanyolok egyre nagyobb nyomás alá helyezték őket.