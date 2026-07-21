Lionel Messi a világbajnokság során többször nyújtott emlékezetes teljesítményt, sokszor szinte egymaga húzta ki az argentin válogatottat a nehéz helyzetekből, a fináléban viszont ritkán látott módon alig tudta befolyásolni a játékot. Az első negyedórában mindössze egyszer ért labdába – még a kezdőrúgásnál –, az első félidőben pedig csupán 15 labdaérintése volt, ami az elmúlt három világbajnokságot tekintve a legalacsonyabb mutatója. Nem véletlen, hogy Argentína a szünetig egyetlen kapura lövést sem küldött kapura.
Lionel Messi kikapcsolása
Miért bukott el a nyolcszoros aranylabdás? A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen
a spanyolok tökéletes tervet dolgoztak ki a nyolcszoros aranylabdás semlegesítésére: folyamatos labdabirtoklásukkal és agresszív letámadásukkal gyakorlatilag elvágták Messit a társaitól, így az argentinok csapatkapitánya szinte kizárólag elszórt labdákból próbálhatott építkezni.
Thierry Henry a Fox Sports szakértőjeként úgy fogalmazott, hogy Spanyolország ellen olyan futballozni, mintha „víz alatt lenne az ember feje, és egyszerűen megfulladna”.
A 39 éves argentin klasszis ugyan továbbra is kiválóan olvassa a játékot, de robbanékonysága már nem a régi. A spanyolok ezt is kihasználták: magasan feltolták a védelmi vonalukat, leszűkítették a játékteret, Unai Simón kapus pedig egy alkalommal majdnem a félpályáig kifutva előzte meg a kiugrani készülő Messit.
Az argentin legenda folyamatosan kereste a szabad területeket, majd – ahogy korábban Anglia és Egyiptom ellen is – többször a jobb oldalra sodródott ki, hogy onnan bontsa meg a védelmet. A spanyolok azonban erre is felkészültek, minden alkalommal két ember zárt rá, így képtelen volt kibontakozni.
Nem segített az emberhátrány
A találkozó hajrájában Enzo Fernández kiállítása végképp megpecsételte Argentína sorsát. Lionel Scaloni egy újabb védőt küldött pályára, Messi pedig teljesen egyedül maradt elöl. Innentől kezdve az argentinok gyakorlatilag már csak a tizenegyespárbajban reménykedhettek, miközben a spanyolok egyre nagyobb nyomás alá helyezték őket.
A rendes játékidő utolsó perceiben ugyan középpontba került Messi, de nem egy veszélyes támadás vagy látványos megmozdulás következtében: Marc Cucurella beszéd közben eltakarta a kezével a száját, s emiatt reklamált a játékvezetőnél, aki azonban nem foglalkozott az esettel. A hosszabbításban végül egyszer sikerült veszélyeztetnie is, de lövését a spanyol védelem azelőtt blokkolta, hogy a labda elérhette volna Unai Simón kapuját.
A mérkőzés után többen is kiemelték, hogy szinte szentségtörés ilyet mondani Messiről, de ezúttal valóban nem volt érdemi hatással a döntő alakulására. Ugyanakkor ez nem kizárólag az ő gyenge teljesítményéről szólt:
Spanyolország egyszerűen nem engedte kibontakozni, folyamatosan elvágta a labdáktól, így az argentin világsztárnak szinte morzsákból kellett volna csodát tennie.
A számok is könyörtelenek
A statisztikák is tökéletesen alátámasztják, hogy a spanyoloknak sikerült teljesen kikapcsolniuk Lionel Messit. Az argentin klasszis ugyan végigjátszotta a 120 percet, de mindössze 46-szor ért labdába, egyetlen lövési kísérlete pedig csak a 117. percben érkezett – azt is blokkolták.
Messi gyengélkedése egyenes úton vezetett ahhoz, hogy Argentína történelmi mélypontra került: a világbajnokságok történetében először fordult elő, hogy egy csapat a rendes játékidő 90 perce alatt egyszer sem próbálkozott lövéssel egy vb-döntőben. Az argentinok első kísérlete csak a hosszabbítás hajrájában, Messi révén érkezett a már említett blokkolt próbálkozás által.
A nyolcszoros aranylabdás 31 passzából 26 volt pontos (84 százalék), egy kulcspasszt osztott ki, ötből két cselét sikerrel hajtotta végre, ugyanakkor mindössze négyet nyert meg a 11 földi párharcából, az egy szem fejpárbaját elveszítette, és 13 alkalommal veszítette el a labdát. Gólt és gólpasszt sem jegyzett, kaput eltaláló lövése pedig egyáltalán nem volt.
Önmagukban ezek a számok sem rosszak egy átlagos támadótól, Messitől azonban egészen szokatlanok, különösen egy világbajnoki döntőben. A spanyolok védekezése közel tökéletesen működött: elvágták a labdáktól, folyamatos nyomás alatt tartották, és egyetlen pillanatra sem engedték, hogy ritmust találjon.
Rodri szerepe
Messi kikapcsolásában kulcsszerepe volt Rodrinak. A spanyol középpályás nemcsak a labdakihozatalokat irányította és a letámadásokat szervezte, hanem több alkalommal személyesen is megállította Messit, egyszer egy taktikai szabálytalansággal akadályozva meg egy veszélyes kontra kibontakozását. Bár a világbajnokság legnagyobb egyéni hatását sokak szerint Messi gyakorolta, a torna legmeghatározóbb futballistájának végül Rodrit tartották, aki a döntőben is uralta a középpályát, s akit megválasztottak a vb legjobbjának.
Keserű búcsú
A finálé fájdalmas emlékeket idézhet fel Messiben: tíz évvel ezelőtt ugyanebben a New Jersey-i MetLife Stadionban, a Chile elleni elveszített Copa América-döntő után úgy érezte, véget ért válogatott pályafutása, és akkor ezt ki is mondta.
Nem lett vége. A folytatásban világbajnoki címet és két Copa América-győzelmet ünnepelhetett, hazájában pedig minden korábbinál nagyobb megbecsülést vívott ki magának. Most abban reménykedett, hogy egy újabb vb-arannyal teszi fel a koronát válogatott karrierjére.
A sors azonban ezúttal nem állt mellé. Messi ezen a világbajnokságon is megmutatta, hogy képes eldönteni a legfontosabb mérkőzéseket, a fináléban viszont először akadt olyan ellenfél, amely teljesen ki tudta kapcsolni a játékból. Argentína pedig, amely szinte kizárólag tőle várta a megoldást, nélküle nem tudott felnőni a feladathoz, így Messi elveszített döntővel búcsúzott a futball legnagyobb színpadától.