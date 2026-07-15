Hatodik világbajnokságán szerepel Lionel Messi – és nem is akárhogyan! Az argentin klasszis már nyolc gólnál és két gólpassznál jár a tornán – amelyek számát a szerda esti Anglia-Argentína elődöntőben (21:00, tv: M4 Sport) tovább növelheti. A 39 éves támadó az egyetlen játékos, akit kétszer is megkapta foci-vb-n a torna legjobbjának járó elismerést – 2014 és 2018 –, és erre idén újra jó esélye van. Pedig nem volt ez mindig így: vele is előfordult, hogy csalódást keltő teljesítményt nyújtott, máskor mindössze egyetlen gólig jutott – igaz, az végül a legszebb lett. Messi az elmúlt 20 évben mélységeket és magasságokat is megjárt már világbajnokságon. Egy galériában pedig azt is összeszedtük, hogyan változott meg a külseje az évek alatt.
Lionel Messi első világbajnokságán a legfiatalabb gólszerző lett
Lionel Messi 2006-ban lépett pályára először világbajnokságon. Argentína első csoportmeccsét a kispadról nézte végig, a második találkozón csereként beállva viszont már minden idők legfiatalabb argentin labdarúgója lett, aki foci-vb-n pályára lépett. Sőt, becserélése után egy percen belül gólpasszt adott, majd ő lőtte a 6-0-ás meccs utolsó találatát – amivel a torna legfiatalabb góllövője lett. Messi ezen a tornán több gólt nem szerzett, Argentína pedig a negyeddöntőben búcsúzott.
Megkapta a csapatkapitánya karszalagot, de csalódást keltett
A 2010-es dél-afrikai világbajnokságon Messire már az argentin válogatott vezéreként tekintettek, de csalódást keltő teljesítményt nyújtott. Bár csapata a negyeddöntőig menetelt, a támadó egyetlen gólt sem lőtt – "csak" egy gólpasszt adott. A csapatkapitányi karszalagot azonban ezen a tornán viselhette először, amikor a Görögország elleni csoportmeccsen Javier Mascherano nem volt a pályán. Messiék végül csúfos, 4-0-ás vereséggel búcsúztak a németek ellen a legjobb nyolc között.
Kétszer lett a torna legjobb játékosa
Lionel Messi adós maradt a jó teljesítménnyel, ennek megfelelően az első négy meccsén a legjobbnak választották a 2014-es brazíliai világbajnokságon. Valamennyi csoportmeccsen a kapuba talált. Sőt, a legjobb 32 között egy gólpasszal járult hozzá Argentína továbbjutásához – amely egészen a döntőig menetelt. Messi a torna legjobb játékosa lett, de a világbajnokságot Németország nyerte.
2016-ban Messi bejelentette visszavonulását a válogatottól, de hamar meggondolta magát. A 2018-as oroszországi világbajnokságon rögtön kihagyott egy büntetőt, és bár Nigéria ellen a kapuba talált, ez volt Argentína egyetlen győzelme a vb-n, amely így a legjobb 32 között búcsúzott. Messi egyetlen találatát később a torna legszebb góljának választották.
Messi a 2022-es katari világbajnokságon 36 év után az első győzelméhez vezette Argentínát. Egyedül a lengyelek elleni csoportmeccsen nem talált a kapuba, a tornán összesen hét gólt szerzett – a döntőben kétszer is betalált Franciaország ellen – és három gólpasszt adott, amiért megint elnyerte a torna legjobb játékosának járó díjat. Ezzel ő lett az első játékos, aki kétszer is megkapta ezt az elismerést foci-vb-n.
Az idei, 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a hatodik, amelyen Lionel Messi szerepel. A címvédő csapat kapitányaként már nyolc gólnál és két gólpassznál jár a tornán – amelyek számát az Anglia elleni elődöntőben tovább növelheti.
Fotókon, hogy változott meg az évek alatt Lionel Messi: