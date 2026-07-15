Hatodik világbajnokságán szerepel Lionel Messi – és nem is akárhogyan! Az argentin klasszis már nyolc gólnál és két gólpassznál jár a tornán – amelyek számát a szerda esti Anglia-Argentína elődöntőben (21:00, tv: M4 Sport) tovább növelheti. A 39 éves támadó az egyetlen játékos, akit kétszer is megkapta foci-vb-n a torna legjobbjának járó elismerést – 2014 és 2018 –, és erre idén újra jó esélye van. Pedig nem volt ez mindig így: vele is előfordult, hogy csalódást keltő teljesítményt nyújtott, máskor mindössze egyetlen gólig jutott – igaz, az végül a legszebb lett. Messi az elmúlt 20 évben mélységeket és magasságokat is megjárt már világbajnokságon. Egy galériában pedig azt is összeszedtük, hogyan változott meg a külseje az évek alatt.

Lionel Messi már a hatodik világbajnokságán szerepel

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messi első világbajnokságán a legfiatalabb gólszerző lett

Lionel Messi 2006-ban lépett pályára először világbajnokságon. Argentína első csoportmeccsét a kispadról nézte végig, a második találkozón csereként beállva viszont már minden idők legfiatalabb argentin labdarúgója lett, aki foci-vb-n pályára lépett. Sőt, becserélése után egy percen belül gólpasszt adott, majd ő lőtte a 6-0-ás meccs utolsó találatát – amivel a torna legfiatalabb góllövője lett. Messi ezen a tornán több gólt nem szerzett, Argentína pedig a negyeddöntőben búcsúzott.

Megkapta a csapatkapitánya karszalagot, de csalódást keltett

A 2010-es dél-afrikai világbajnokságon Messire már az argentin válogatott vezéreként tekintettek, de csalódást keltő teljesítményt nyújtott. Bár csapata a negyeddöntőig menetelt, a támadó egyetlen gólt sem lőtt – "csak" egy gólpasszt adott. A csapatkapitányi karszalagot azonban ezen a tornán viselhette először, amikor a Görögország elleni csoportmeccsen Javier Mascherano nem volt a pályán. Messiék végül csúfos, 4-0-ás vereséggel búcsúztak a németek ellen a legjobb nyolc között.

Kétszer lett a torna legjobb játékosa

Lionel Messi adós maradt a jó teljesítménnyel, ennek megfelelően az első négy meccsén a legjobbnak választották a 2014-es brazíliai világbajnokságon. Valamennyi csoportmeccsen a kapuba talált. Sőt, a legjobb 32 között egy gólpasszal járult hozzá Argentína továbbjutásához – amely egészen a döntőig menetelt. Messi a torna legjobb játékosa lett, de a világbajnokságot Németország nyerte.