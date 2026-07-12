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Foci-vb 2026

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Az argentinok és a svájciak vb-negyeddöntője feszült pillanatokat hozott. Lionel Messinek akadt egy furcsa vitája a játékvezetővel, akinek a ténykedésével Murat Yakin sem volt éppen elégedett.

Lionel Messi ezúttal nem szerzett gólt, gólpasszt viszont adott, így ebben a mutatóban is vezeti az örökrangsort a foci-vb-ken. Argentína végül hosszabbítást követően 3-1-re legyőzte Svájcot, de a nyolcszoros aranylabdásnak volt egy furcsa vitája a meccset vezető portugál Joao Pedro Pinheiróval.

Lionel Messinek nem tetszett a bíró viselkedése
Lionel Messinek nem tetszett a bíró viselkedése
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Lionel Messi figyelmeztette a portugál bírót

Az argentinok szupersztárjának az első félidőben támadt nézeteltérése a játékvezetővel, Messi szerint a bíró tiszteletlenül viselkedett vele. Az incidens egy svájci szabadrúgás előtt történt. Messi az argentin sorfal tagja volt, amikor Pinheiro utasította, hogy lépjen vissza a megkövetelt távolságra. A játékvezető hangnemét és gesztusait azonban a 39 éves sztár bántónak tartotta, és meg is mondta neki a magáét.

„Beszélj velem rendesen! Ne légy tiszteletlen velem! 

Beszélj velem tisztelettel; én is úgy beszéltem veled” – figyelmeztette a bírót Messi, aki a beszélgetés során megőrizte hidegvérét, nem agresszívan támadt rá Pinheiróra.

A svájciak kapitánya is kritizálta a bírót

Az európai csapat a második félidőben Breel Embolo butasága miatt emberhátrányba került, a csatár szimulálás miatt kapta meg a második sárga lapját. Murat Yakin szövetségi kapitány szerint azonban borzasztó döntés született.

„Egyértelműen nem volt oka sárga lapot adni ezért. Ártalmatlan szituáció volt. Hagynia kellett volna, hogy a játék folytatódjon. 

Egy elfogadhatatlan szabály miatt büntettek meg minket. Nem értem. Az, hogy szükségtelenül beavatkoztak, rendkívül fájdalmas. 

Ennek a szabálynak semmi köze sincs a futballhoz. Tönkretette a mai mérkőzésünket a bíró. El kell fogadnunk, de fájdalmas így veszíteni” – fogalmazott meg éles kritikát Pinheiróval és a VAR-rendszerrel szemben Yakin, aki saját játékosát viszont megvédte.

Switzerland's head coach Murat Yakin gestures during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Murat Yakin nem volt elégedett a bírói ténykedéssel
Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

„Sokszor szabálytalankodtak ellene, és volt néhány nagyon jó pillanata ezen a mérkőzésen, de aztán már nem tudott többet segíteni a csapatnak. Nem hibáztatom. Nyilvánvalóan összetört, mert nem tudott segíteni a csapatnak. Ez egy bírói hiba volt” – fűzte hozzá Yakin.

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