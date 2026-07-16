Lionel Messi kulcsszerepet játszott abban – két gólpasszt adott –, hogy Argentína egygólos hátrányból fordítva legyőzte Angliát a világbajnokság elődöntőjében, és bejutott a torna vasárnapi fináléjába. A találkozó – a két nemzet múltja miatt is – nagyon feszült hangulatban telt, már az első félidőben több tömegjelenet is kialakult, az indulatokat a játékvezetőnek kellett megfékeznie. Többek közt a két legnagyobb sztár, Lionel Messi és Jude Bellingham is összevesztek. A szóváltás láthatóan felbosszantotta a nyolcszoros aranylabdást, és egy szarkasztikus arckifejezéssel vetett véget a beszélgetésnek.
Lionel Messi és Jude Bellingham veszekedését kielemezték
A lefújást követően Lionel Messi és Jude Bellingham veszekedésének minden mozdulatát kielemezte egy testbeszéd-szakértő. Inbaal Honigman azzal kezdte:
Az angol labdarúgó szélesre tárt karjai nyíltságot és őszinteséget sugallnak, míg az argentin közelebb tartotta a karját a testéhez, kifejezve, hogy nem igazán vágyik erre a párbeszédre, vonakodik attól, hogy egy ilyen fontos mérkőzés közepén nézeteltérés alakuljon ki közöttük.
A szakértő elmondta, Messi szemöldöke először arról tanúskodik, hogy igyekszik dűlőre jutni Bellinghammel.
Nincs ellenségeskedés vagy agresszió, amit abból is láthatunk, hogy nincs mutogatás, nincsenek előredőlő vállak
– fogalmazott Inbaal Honigman, majd jött a fordulat.
A beszélgetés vége felé Bellingham elneveti magát, megvonja a vállát, és elutasító módon odébb sétál. Messi talán egy kicsit megsértődik, hogy Bellingham ennyire közömbös volt vele.
Az argentin klasszis válasza erre egy szarkasztikus arckifejezés: összeszorítja az ajkait, legörbíti a száját és bólogat. Mintha csak azt mondaná: „Ez igen, gratulálok!”
Ez az arc a Bellingham közönyére adott gúnyos válaszként szolgál.
– elemezte ki Lionel Messi arckifejezését a testbeszéd-szakértő.
Mi hangzott el a vita során?
Állítólag kiszivárgott az is – legalábbis a tévéfelvételek alapján megpróbálták leolvasni a szájukról –, hogy mi hangzott el Messi és Bellingham között:
- Messi: „Nekünk kellett volna szabadrúgást ítélni”
- Bellingham: „Nem, az nem volt fault”
- Messi: „Fejbe vágott!”
- Bellingham: „Dehogy, nem volt szabálytalanság”
- Messi: „Oké...”