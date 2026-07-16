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Rendkívül feszült találkozót vívott egymással Anglia és Argentína a világbajnoki döntőbe jutásért. Többek közt Lionel Messi és Jude Bellingham is összevesztek, a szóváltás végén az argentin klasszis gúnyos arckifejezéssel válaszolt az angol labdarúgó közönyére. Egy testbeszéd-szakértő minden mozdulatot kielemzett, és arra is fény derült, mi hangzott el a két sztár között.

Lionel Messi kulcsszerepet játszott abban – két gólpasszt adott –, hogy Argentína egygólos hátrányból fordítva legyőzte Angliát a világbajnokság elődöntőjében, és bejutott a torna vasárnapi fináléjába. A találkozó – a két nemzet múltja miatt is – nagyon feszült hangulatban telt, már az első félidőben több tömegjelenet is kialakult, az indulatokat a játékvezetőnek kellett megfékeznie. Többek közt a két legnagyobb sztár, Lionel Messi és Jude Bellingham is összevesztek. A szóváltás láthatóan felbosszantotta a nyolcszoros aranylabdást, és egy szarkasztikus arckifejezéssel vetett véget a beszélgetésnek.

Lionel Messi és Jude Bellingham veszekedett egymással az Anglia-Argentína világbajnoki elődöntőn
Lionel Messi és Jude Bellingham veszekedett egymással az Anglia-Argentína világbajnoki elődöntőn
Fotó: Tom Weller / dpa

Lionel Messi és Jude Bellingham veszekedését kielemezték

A lefújást követően Lionel Messi és Jude Bellingham veszekedésének minden mozdulatát kielemezte egy testbeszéd-szakértő. Inbaal Honigman azzal kezdte: 

Az angol labdarúgó szélesre tárt karjai nyíltságot és őszinteséget sugallnak, míg az argentin közelebb tartotta a karját a testéhez, kifejezve, hogy nem igazán vágyik erre a párbeszédre, vonakodik attól, hogy egy ilyen fontos mérkőzés közepén nézeteltérés alakuljon ki közöttük. 

A szakértő elmondta, Messi szemöldöke először arról tanúskodik, hogy igyekszik dűlőre jutni Bellinghammel.

Nincs ellenségeskedés vagy agresszió, amit abból is láthatunk, hogy nincs mutogatás, nincsenek előredőlő vállak

fogalmazott Inbaal Honigman, majd jött a fordulat.

A beszélgetés vége felé Bellingham elneveti magát, megvonja a vállát, és elutasító módon odébb sétál. Messi talán egy kicsit megsértődik, hogy Bellingham ennyire közömbös volt vele.

Az argentin klasszis válasza erre egy szarkasztikus arckifejezés: összeszorítja az ajkait, legörbíti a száját és bólogat. Mintha csak azt mondaná: „Ez igen, gratulálok!”

15 July 2026, United States, Atlanta: Soccer, Men's, 2026 World Cup, England vs. Argentina, Semifinal, Atlanta Stadium, Lionel Messi (Argentina) and Jude Bellingham (England) discussing on the field. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa
Az argentin klasszis gúnyos arckifejezéssel válaszolt az angol labdarúgó közönyére
Fotó: Tom Weller / dpa

Ez az arc a Bellingham közönyére adott gúnyos válaszként szolgál.

– elemezte ki Lionel Messi arckifejezését a testbeszéd-szakértő.

Mi hangzott el a vita során?

Állítólag kiszivárgott az is – legalábbis a tévéfelvételek alapján megpróbálták leolvasni a szájukról –, hogy mi hangzott el Messi és Bellingham között:

  • Messi: „Nekünk kellett volna szabadrúgást ítélni”
  • Bellingham: „Nem, az nem volt fault” 
  • Messi: „Fejbe vágott!”
  • Bellingham: „Dehogy, nem volt szabálytalanság”
  • Messi: „Oké...”
     

 

 

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