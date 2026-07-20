A földre rogyott és könnyekben tört ki Lionel Messi, miután Argentína elveszítette a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjét Spanyolország ellen. A 39 éves klasszis négy évvel ezelőtt ugyan győzelemre vezette a nemzeti csapatot, de 2014 után az ide már a második elbukott fináléja volt. Csalódottsága tehát teljesen érthető – a lefújás után pedig az a Lamine Yamal vigasztalta, akivel közös történetük évekkel ezelőttre nyúlik vissza.

Lamine Yamal elsők közt ment oda Lionel Messihez a vb-döntő lefújása után

Fotó: Ulrik Pedersen / ZUMA Press Wire

2007-ben a 20 éves Lionel Messi egy kádban fürdette az öt hónapos Lamine Yamalt, miután az FC Barcelona Alapítvány és az UNICEF kiadott egy közös naptárat a rászoruló gyermekek támogatására – a spanyol gyermek szülei pedig megnyerték a sorsolást, és elkészült a bizonyos fotó. Most pedig, 19 évvel később újabb képek készültek az érintettekről, miután Spanyolország – hosszabbítást követően – 1-0-ra legyőzte Argentínát a vb-döntőben.

Lamine Yamal vigasztalta Lionel Messit

Messi nem tudott érvényesülni a spanyolok ellen, egyetlen kapura lövése volt a 120 perc alatt, azt is blokkolták a védők. Az argentin csapatkapitány a lefújást követően magába roskadva ült le a pálya gyepére, Lamine Yamal pedig elsőként ment oda hozzá, hogy megvigasztalja. A jelenetet több kamera is rögzítette, a szurkolók pedig a felvételeket látva az egész világbajnokság egyik legmeghatóbb jelenetének kiáltották ki azt, ami a két labdarúgó között történt.

Az argentin klasszis csalódott volt a lefújást követően

Fotó: Ulrik Pedersen

Később azt is lencsevégre kapták, ahogy Lionel Messi könnybe lábadt szemekkel tekintett ki a lelátón helyet foglaló argentin szurkolókra, majd egy szűkszavú interjúban úgy fogalmazott: