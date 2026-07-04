Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az argentin válogatott drámai körülmények között jutott tovább a labdarúgó-világbajnokságon. Lionel Messiék mestere, Lionel Scaloni a kispadnál elsírta magát a mindent eldöntő gól után.

Az argentin válogatott dolgát alaposan megnehezítette a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság. Lionel Messiék hosszabbításra kényszerültek, és végül egy 111. percben esett öngólnak köszönhetően nyertek 3-2-re. A győztes találat heves reakciókat váltott ki Lionel Scaloni szövetségi kapitányból.

Lionel Messiék kapitánya fontos utasítást adott az argentinok harmadik gólja után
Lionel Messiék kapitánya fontos utasítást adott az argentinok harmadik gólja után
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mit tett Lionel Messiék kapitánya?

A közösségi oldalakat bejárta a felvétel, amelyen Lionel Scaloni reakciója látható a harmadik argentin gólt követően, amikor Messi szöglete után Cristian Romero fejesébe még beleért a zöld-fokiak játékosa, a labda pedig a kapuban kötött ki. A szövetségi kapitány elsírta magát a jelenet láttán, arcát a kezébe temette, majd fontos utasítást adott a játékosainak. 

„Többször nem jöhetnek át rajtunk” 

– üzente Scaloni a középpályásoknak, hogy zárják le a területeket és becsüljék meg a labdát.

Az afrikai meglepetéscsapat azonban nem adta fel, Emiliano Martíneznek kétszer is védenie kellett, de végül az argentinok megőrizték előnyüket és kivívták a továbbjutást.

A címvédő Argentína a legjobb 16 között Egyiptommal csap majd össze, Lionel Messi így farkasszemet nézhet Mohamed Szalah-val a foci-vb-n.

  • Kapcsolódó cikkek
Rossz hírt kapott a francia válogatott a vb-nyolcaddöntő előtt
Szalah átverte az ausztrál kapust, drámai tizenegyespárbajban dőlt el az egyiptomiak sorsa
Exkluzív: Munkaszüneti napot hirdettek, ingyen adják a tévéket – Paraguayban élő magyar a vb-csodáról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!