Az argentin válogatott dolgát alaposan megnehezítette a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság. Lionel Messiék hosszabbításra kényszerültek, és végül egy 111. percben esett öngólnak köszönhetően nyertek 3-2-re. A győztes találat heves reakciókat váltott ki Lionel Scaloni szövetségi kapitányból.

Lionel Messiék kapitánya fontos utasítást adott az argentinok harmadik gólja után

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mit tett Lionel Messiék kapitánya?

A közösségi oldalakat bejárta a felvétel, amelyen Lionel Scaloni reakciója látható a harmadik argentin gólt követően, amikor Messi szöglete után Cristian Romero fejesébe még beleért a zöld-fokiak játékosa, a labda pedig a kapuban kötött ki. A szövetségi kapitány elsírta magát a jelenet láttán, arcát a kezébe temette, majd fontos utasítást adott a játékosainak.

„Többször nem jöhetnek át rajtunk”

– üzente Scaloni a középpályásoknak, hogy zárják le a területeket és becsüljék meg a labdát.

La reacción de Scaloni después del gol de Cuti Romero es espectacular



Se emociona, habla con Samuel y Ayala para cerrar el partido, agarra uno por uno a los jugadores para darles indicaciones, primero a Messi, a Montiel y Tagliafico les dice "NO PASAN MAS", a los del medio que… pic.twitter.com/k5NxK8cYQC — Iván (@ivanalvarenga1) July 4, 2026

Az afrikai meglepetéscsapat azonban nem adta fel, Emiliano Martíneznek kétszer is védenie kellett, de végül az argentinok megőrizték előnyüket és kivívták a továbbjutást.

A címvédő Argentína a legjobb 16 között Egyiptommal csap majd össze, Lionel Messi így farkasszemet nézhet Mohamed Szalah-val a foci-vb-n.