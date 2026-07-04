Az argentin válogatott dolgát alaposan megnehezítette a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság. Lionel Messiék hosszabbításra kényszerültek, és végül egy 111. percben esett öngólnak köszönhetően nyertek 3-2-re. A győztes találat heves reakciókat váltott ki Lionel Scaloni szövetségi kapitányból.
Mit tett Lionel Messiék kapitánya?
A közösségi oldalakat bejárta a felvétel, amelyen Lionel Scaloni reakciója látható a harmadik argentin gólt követően, amikor Messi szöglete után Cristian Romero fejesébe még beleért a zöld-fokiak játékosa, a labda pedig a kapuban kötött ki. A szövetségi kapitány elsírta magát a jelenet láttán, arcát a kezébe temette, majd fontos utasítást adott a játékosainak.
„Többször nem jöhetnek át rajtunk”
– üzente Scaloni a középpályásoknak, hogy zárják le a területeket és becsüljék meg a labdát.
Az afrikai meglepetéscsapat azonban nem adta fel, Emiliano Martíneznek kétszer is védenie kellett, de végül az argentinok megőrizték előnyüket és kivívták a továbbjutást.
A címvédő Argentína a legjobb 16 között Egyiptommal csap majd össze, Lionel Messi így farkasszemet nézhet Mohamed Szalah-val a foci-vb-n.
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