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A 2026-os foci-vb véget ért, de a torna legnagyobb sztárjainak aligha jut sok idő a pihenésre. Lionel Messiék néhány hét szabadság után már klubcsapataiknál jelentkeznek, ahol újabb trófeákért és rekordokért harcolhatnak.

A világbajnokság után Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal és Cristiano Ronaldo számára egészen más kihívások következnek, de egy dolog közös bennük: egyikük sem engedheti meg magának, hogy hátradőljön.

Lionel Messi nehezen viselte az újabb elveszített vb-döntőt
Lionel Messi nehezen viselte az újabb elveszített vb-döntőt Fotó: Waleed Ibrahim/NurPhoto/AFP

Lionel Messi ismét az MLS-ben

A 39 éves Lionel Messi újabb világbajnoki döntőbe vezette Argentínát, ráadásul nyolc góljával ismét bebizonyította, hogy még pályafutása végéhez közeledve is képes egy egész csapatot a hátára venni. A fináléban azonban már ő sem tudta feltörni a végül világbajnok Spanyolország védelmét.

A nyolcszoros aranylabdásra most visszatérés vár az Egyesült Államokba, ahol az Inter Miami színeiben folytatja az MLS-idényt. A floridai együttes 2025-ben története első bajnoki címét szerezte meg, idén pedig szintén a liga egyik legnagyobb esélyese. Messi szerződése ugyan lassan a végéhez közeledik, de egyelőre minden jel arra utal, hogy továbbra is az amerikai futball egyik legnagyobb vonzereje marad.

Mbappé a Real Madrid új korszakának szimbóluma?

Ha volt francia játékos, aki egyénileg kiemelkedett ezen a világbajnokságon, az Kylian Mbappé volt. A francia támadó tíz gólt szerzett, ezzel a világbajnokságok történetének mindössze negyedik olyan játékosa lett, aki egyetlen vb-n elérte ezt a számot – nem rajta múlott, hogy Franciaországnak meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

A következő idényben ismét a Real Madridban bizonyíthat: bár a királyi gárda az előző évadban trófea nélkül maradt, Mbappé elképesztő gólszámai azt mutatták, hogy egyéni szinten továbbra is a világ legjobb játékosai közé tartozik. A madridiaknál minden bizonnyal a spanyol bajnoki cím és a Bajnokok Ligája visszahódítása lesz a legfontosabb cél, mindezt már José Mourinho irányításával

Haaland lehet az új Manchester City vezére

Erling Haaland számára igazán emlékezetes volt a 2026-os torna. Norvégia története legjobb szereplését érte el, a negyeddöntőig jutott, útközben Brazíliát is legyőzte – a Manchester City csatárának két góljával. A válogatott sikereiben kulcsszerepet játszott a 25 éves csatár, aki már a selejtezőkben is ontotta a gólokat, majd a vb-n hét találatig jutott, így a harmadik helyén végzett a góllövőlistán.

Klubjánál jelentős változások jöhetnek: Pep Guardiola tíz év után távozott a csapat éléről, helyét Enzo Maresca vette át, így a vb fáradalmait menyasszonya társaságában kipihenő Haaland új vezetőedző irányítása alatt kezdi meg az idényt. A norvég támadó az ötödik évadára készül a Cityben, amelynek színeiben eddig 162 gólt szerzett.

Yamal már világbajnokként vezeti a Barcelonát

Alig 19 éves, mégis már most a futball egyik legnagyobb sztárja Lamine Yamal. A spanyol válogatottal világbajnoki címet nyert, s bár az a meghatározó szerep talán elmaradt, mint amire sokan számítottak – vagy amit a 2024-es Európa-bajnokságon láthattunk –, ebben az is közrejátszott, hogy nem teljesen egészségesen érkezett a vb-re.

A Barcelona játékosára újabb kihívások várnak: fiatal kora ellenére már három spanyol bajnoki címet nyert klubjával, valamint Európa-bajnok és immár világbajnok is. Egyetlen nagy hiányzó trófeája a Bajnokok Ligája-serleg, amelynek megszerzése a Barcelona egyik legfontosabb célja lesz a 2026–2027-es idényben, miközben a katalánok ismét a Real Madriddal vívhatnak nagy csatát a hazai sikerekért.

Cristiano Ronaldo 41 évesen sem áll meg

Sokan már a 2022-es tornánál arra számítottak, hogy az lesz Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoksága, ő azonban ismét történelmet írt: hatodik vb-jén is betalált, ezzel elsőként szerzett gólt hat különböző világbajnokságon.

A portugál klasszis továbbra is az al-Nasszr játékosaként szerepel, ahol az előző idényben végre megszerezte első szaúdi bajnoki címét. Bár már betöltötte a 41. életévét, továbbra sem mutatja jelét annak, hogy rövid időn belül befejezné pályafutását. A következő hónapok egyik legnagyobb kérdése inkább az lesz, meddig képes még a legmagasabb szinten futballozni, illetve mikor éri el a hőn áhított 1000 gólos álomhatárt.

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