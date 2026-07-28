A világbajnokság után Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal és Cristiano Ronaldo számára egészen más kihívások következnek, de egy dolog közös bennük: egyikük sem engedheti meg magának, hogy hátradőljön.

Lionel Messi nehezen viselte az újabb elveszített vb-döntőt Fotó: Waleed Ibrahim/NurPhoto/AFP

Lionel Messi ismét az MLS-ben

A 39 éves Lionel Messi újabb világbajnoki döntőbe vezette Argentínát, ráadásul nyolc góljával ismét bebizonyította, hogy még pályafutása végéhez közeledve is képes egy egész csapatot a hátára venni. A fináléban azonban már ő sem tudta feltörni a végül világbajnok Spanyolország védelmét.

A nyolcszoros aranylabdásra most visszatérés vár az Egyesült Államokba, ahol az Inter Miami színeiben folytatja az MLS-idényt. A floridai együttes 2025-ben története első bajnoki címét szerezte meg, idén pedig szintén a liga egyik legnagyobb esélyese. Messi szerződése ugyan lassan a végéhez közeledik, de egyelőre minden jel arra utal, hogy továbbra is az amerikai futball egyik legnagyobb vonzereje marad.

Mbappé a Real Madrid új korszakának szimbóluma?

Ha volt francia játékos, aki egyénileg kiemelkedett ezen a világbajnokságon, az Kylian Mbappé volt. A francia támadó tíz gólt szerzett, ezzel a világbajnokságok történetének mindössze negyedik olyan játékosa lett, aki egyetlen vb-n elérte ezt a számot – nem rajta múlott, hogy Franciaországnak meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

A következő idényben ismét a Real Madridban bizonyíthat: bár a királyi gárda az előző évadban trófea nélkül maradt, Mbappé elképesztő gólszámai azt mutatták, hogy egyéni szinten továbbra is a világ legjobb játékosai közé tartozik. A madridiaknál minden bizonnyal a spanyol bajnoki cím és a Bajnokok Ligája visszahódítása lesz a legfontosabb cél, mindezt már José Mourinho irányításával

Haaland lehet az új Manchester City vezére

Erling Haaland számára igazán emlékezetes volt a 2026-os torna. Norvégia története legjobb szereplését érte el, a negyeddöntőig jutott, útközben Brazíliát is legyőzte – a Manchester City csatárának két góljával. A válogatott sikereiben kulcsszerepet játszott a 25 éves csatár, aki már a selejtezőkben is ontotta a gólokat, majd a vb-n hét találatig jutott, így a harmadik helyén végzett a góllövőlistán.