Szomorúan állt a kamerák elé Lionel Messi, miután Argentína hosszabbításban 1-0-ra elveszítette a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolország ellen. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a gólnélküli rendes játékidőt követően Ferran Torres – aki csereként állt be – a 106. percben szerezte meg a győztes gólt Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapatának. Messi a lefújás után elsírta magát, és a kamerák előtt ismerte be, hogy a spanyolok jobbak voltak.

Lionel Messi beismerte, hogy a spanyolok jobbak voltak a vb-döntőben

Fotó: Frank Gunn / Canadian Press via ZUMA Press

Lionel Messi: „A spanyolok jobbak voltak”

Argentína csalódást okozott, Lionel Messi pedig az egész mérkőzésen nem tudott érvényesülni Spanyolország ellen. Egyetlen kapuralövése volt – az is a hosszabbításban –, amit a védők blokkoltak. A nyolcszoros Aranylabda-győztes szűkszavúan nyilatkozott második elveszített világbajnoki döntője után.

Szomorú vagyok. De őszintén szólva, a spanyolok jobbak voltak

– ismerte be Messi, miközben könnyek szöktek a szemébe. Az argentin csapatkapitány a lefújást után sírva nézett fel a lelátókon ülő szurkolókra.

Az interjúban az nem került szóba, hogy a vb-döntő volt-e a 39 éves labdarúgó utolsó válogatott mérkőzése.

Messi a végső győzelem mellett a gólkirályi címről is lemaradt – a finélában már nem tudta utolérni a francia Kylian Mbappét. Sőt, a tornán mutatott teljesítményével "csak" az Ezüstlabdát érdemelte ki, miután a világbajnokság legjobb játékosának a spanyol Rodrit választották.

Lionel Scaloni: „Veszíteni tudni kell”

Az argentinok szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni is szomorúan nyilatkozott az elveszített mérkőzés után, de elmondta, mindent kiadtak magukból a tornán. Sokan nem hittek bennük, mégis a fináléig meneteltek.

Ahogy az egész világbajnokságon, ma is bátrak voltunk. Elvesztettük a mérkőzést, de ha tudunk nagyok lenni akkor, amikor nyerünk, akkor veszteni is tudnunk kell. Nagyon nehéz, de büszke vagyok a srácokra

– fogalmazott a szakember.