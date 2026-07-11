A Murat Yakin vezette svájci válogatott ott van a negyeddöntőben, de Kolumbia kiejtése után itt nem állna meg, a csapatnak a legjobb négy közé kerülés a következő célja. Ennek eléréséhez Lionel Messiéken át vezet az út, ugyanis a címvédő Argentína lesz Svájc ellenfele a magyar idő szerint vasárnap hajnal 3 órakor kezdődő mérkőzésen.

Lionel Messiéket is megállítják a svájciak a foci-vb-n?

Fotó: LEONARDO RAMIREZ / Middle East Images

Lionel Messiéket James Bond ellenlábasa állíthatja meg?

A svájciak szövetségi kapitányát a vb-negyeddöntő előtt humorosan a James Bond-filmek főgonoszaihoz hasonlították a Fox Sportsnál. Tény és való, Murat Yakin külsőre némileg hasonlít a dán színészlegendára, Mads Mikkelsenre, aki a Casino Royale című filmben alakította a Daniel Craig által megszemélyesített Bond ellenlábasát.

A svájci szakember nem akármilyen videóban reagált a felvetésre. „Hello James, hello mindenki!

Mi svájciak, nem vagyunk gonosztevők. Pontosak vagyunk, mint a svájci óra. Megbízhatóak, mint a svájci bankok. Édesek, mint a svájci csokoládé,

és éhesek, mint a kőszáli kecske a fantasztikus hegyeinken. Egyetlen gonosz szándékom, hogy más válogatottakat legyőzzek ezen a világbajnokságon. Viszlát a pályán” – üzente a zseniális videóban Yakin.

Swiss coach Murat Yakin claims he’s only a villain on the pitch. We’re not convinced. pic.twitter.com/2CYtz7fTYg — FOX Sports (@FOXSports) July 11, 2026

Az Argentína-Svájc párharc győztese a Norvégia-Anglia negyeddöntő továbbjutójával találkozik majd a világbajnokság elődöntőjében – a legjobb négy között a másik ágon Franciaország-Spanyolország rangadót rendeznek.