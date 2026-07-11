Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Radnai Márk: Nincs személyes problémám az Origóval – videó

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó-világbajnokság utolsó negyeddöntőjében Svájc a címvédő Argentínával csap össze. A svájciak szövetségi kapitányának, Murat Yakinnak feltett szándéka, hogy megállítsa Lionel Messiéket. A mérkőzés előtt az 51 éves szakemberre egy érdekes felvetés kapcsán terelődött a figyelem.

A Murat Yakin vezette svájci válogatott ott van a negyeddöntőben, de Kolumbia kiejtése után itt nem állna meg, a csapatnak a legjobb négy közé kerülés a következő célja. Ennek eléréséhez Lionel Messiéken át vezet az út, ugyanis a címvédő Argentína lesz Svájc ellenfele a magyar idő szerint vasárnap hajnal 3 órakor kezdődő mérkőzésen.

Lionel Messiéket is megállítják a svájciak a foci-vb-n?
Lionel Messiéket is megállítják a svájciak a foci-vb-n?
Fotó: LEONARDO RAMIREZ / Middle East Images

Lionel Messiéket James Bond ellenlábasa állíthatja meg?

A svájciak szövetségi kapitányát a vb-negyeddöntő előtt humorosan a James Bond-filmek főgonoszaihoz hasonlították a Fox Sportsnál. Tény és való, Murat Yakin külsőre némileg hasonlít a dán színészlegendára, Mads Mikkelsenre, aki a Casino Royale című filmben alakította a Daniel Craig által megszemélyesített Bond ellenlábasát.

A svájci szakember nem akármilyen videóban reagált a felvetésre. „Hello James, hello mindenki! 

Mi svájciak, nem vagyunk gonosztevők. Pontosak vagyunk, mint a svájci óra. Megbízhatóak, mint a svájci bankok. Édesek, mint a svájci csokoládé, 

és éhesek, mint a kőszáli kecske a fantasztikus hegyeinken. Egyetlen gonosz szándékom, hogy más válogatottakat legyőzzek ezen a világbajnokságon. Viszlát a pályán” – üzente a zseniális videóban Yakin.

Az Argentína-Svájc párharc győztese a Norvégia-Anglia negyeddöntő továbbjutójával találkozik majd a világbajnokság elődöntőjében – a legjobb négy között a másik ágon Franciaország-Spanyolország rangadót rendeznek.

  • Kapcsolódó cikkek
A norvégok legszexibb szurkolónője szerencsét hozhat Erling Haalandéknak – galéria
A belga válogatott sztárkapusa megszólalt a helyettese sorsdöntő hibájáról
„Erős dühöt éreztem” – Lionel Messi drámai vallomást tett a vb-továbbjutás után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!