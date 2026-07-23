Thomas Müller 2014-ben tagja volt a világbajnok német válogatottnak, amely a döntőben éppen a Lionel Messi vezette argentinokat győzte le. Németország-Argentína mérkőzésre a 2010 tornán is sor került, akkor a negyeddöntőben találkozott a két csapat. A mérkőzés után Müllerék lehettek boldogabbak, ugyanis 4-0-ra verték Messiéket.

A 2010-es vb negyeddöntőjében a németek kiütötték Lionel Messiéket

Fotó: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

Thomas Müller Lionel Messit kritizálta?

A Bayern München legendája nemrég újra felidézte a 2010-es negyeddöntőt, és arról beszélt, hogy Messi jelenléte a pályán időnként befolyásolhatja a játékvezetők döntéseit.

„Már vezettünk Argentína ellen, Lionel Messi pedig közvetlenül mellettem állt. A labda felpattant a földről, majd eltalálta a kezemet, amely természetes pozícióban volt a testem mellett.

A játékvezető azonnal sárga lapot adott nekem, és szerintem ennek egyszerűen az volt az oka, hogy Messi ott állt mellettem.

Úgy éreztem, Messi úgy nézett a bíróra, mintha azt mondaná: kétgólos hátrányban vagyunk, segíts egy kicsit” – idézte Müller szavait a goal.com.

🚨🗣 Thomas Müller speaks about referees favoring Messi:



"We were already leading against Argentina, and Lionel Messi was standing right next to me.



The ball bounced off the ground and then hit my hand, which was in this position.



The referee immediately showed me a yellow… — 𝐓𝐌 (@TouchmineX) July 22, 2026

Messi és Müller csatája folytatódhat

Müller kijelentései ismét előhozták azokat a vitákat, amelyek szerint Messit és Argentínát a 2026-os világbajnokság során segítették a bírók. A szurkolók és a média munkatársai is hosszan vitatkoztak több olyan játékvezetői döntésről – még Cristiano Ronaldo is reagált egy ilyen jellegű videóra –, melyeket sokan az argentinok javára meghozott ítéleteknek tartottak.

Messi és Müller többször farkasszemet nézett már egymással a pályán, a Bajnokok Ligájában több Barcelona-Bayern párharc során is összecsaptak. Jelenleg mindketten az MLS-ben játszanak, az argentin klasszis az Inter Miami, a német támadó pedig a Vancouver Whitecaps játékosa – az amerikai bajnokságban is futballoztak már egymás ellen.