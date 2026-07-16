Szigorú szabályt vezetett be idén Argentína a labdarúgók válogatottságát illetően, ami ha korábban megtörténik, előfordulhat, hogy Lionel Messi soha nem játszhatott volna a nemzeti csapatban, egyetlen világbajnokságon sem a hatból, így az Anglia ellen megfordított szerdai elődöntőn sem. Pedig a 39 éves klasszis két gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy az argentinok hét perc alatt két találatot szerezve jutottak be a torna vasárnapi döntőjébe, ahol Spanyolország lesz az ellenfelük (21:00, tv: M4 Sport).

Lionel Messi a hatodik világbajnokságán szerepel az argentin válogatottal

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messi válogatottságát érintette volna Argentína új szabálya

Lionel Messi 20 évvel ezelőtt játszott először világbajnokságon, és azóta rekordot jelentő 21 gólt szerzett a tornákon. Pedig előfordulhatott volna, hogy a nyolcszoros Aranylabda-győztest soha nem engedik játszani a válogatottban, ha az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) már évtizedekkel ezelőtt bevezeti a februárban érvénybe léptetett szabályát.

Ez ugyanis már tiltja, hogy olyan játékosokat hívjanak meg a nemzeti csapatokba, akik rögtön külföldön építenek karriert anélkül, hogy profi szerződést kötnének szülőhazájukban, Argentínában.

Ennek lényege, hogy megvédje az argentin klubokat, amikor egy-egy fiatal labdarúgó továbblépéséről van szó. Az argentin játékosoknak lehetőségük van már 16 éves korukban profi szerződést kötni, szülői engedéllyel. A szabályozás viszont nem mondja ki egyértelműen, hogy csak az utánpótlás válogatottakra vonatkozik – azokra biztosan –, vagy a felnőtt nemzeti csapatra is. Az AFA annyit közölt, hogy a játékosok nemzeti csapatokban való részvételének megtiltásáról szóló döntés egyhangúlag született meg.

Emiliano Martínez és Giuliano Simeone sem játszhatna a nemzeti csapatban?

Az argentin klubok számos kiváló játékost neveltek ki, akik már nagyon fiatalon Európába mentek. A legragyogóbb példa Lionel Messi, aki ugyan Rosarióban, a Newell's Old Boys csapatában tanult futballozni, de már 13 évesen csatlakozott a Barcelona híres La Masia akadémiájához. Ha ez a lépés ma történne meg, vagy a szabályozást már akkoriban bevezették volna Argentínában, akkor a nyolcszoros Aranylabda-győztes az utánpótlás válogatottakban soha, de lehet, hogy a felnőttek közt sem képviselhette volna a hazáját. Ugyanez vonatkozna a válogatott kapusára, Emiliano Martínezre is, aki már 2010-ben elhagyta az Independiente ifjúsági csapatát, hogy az Arsenalhoz igazoljon. Csakúgy, mint Giuliano Simeone, az Atlético Madrid menedzserének, Diego Simeonénak a fia, aki 2019-ben csatlakozott édesapja klubjaihoz, miután a River Plate akadémiáján játszott, de profi szerződést nem írt alá Argentínában.