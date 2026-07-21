Lionel Messi sem tudott segíteni Argentínán a foci-vb döntőjében, amelyet a spanyol válogatott Ferrán Torres hosszabbításban lőtt góljával nyert meg 1-0-ra. A nyolcszoros aranylabdás egy megnyert és két elveszített vb-finálét is átélhetett már a nemzeti csapatban, és nagy rá az esély, hogy világbajnokságon többé már nem láthatjuk őt pályára lépni, de még az is előfordulhat, hogy ez volt az utolsó meccse a válogatottban.

Lionel Messi ezúttal nem tudott vezérré válni a vb-döntőben

Fotó: Paul Ellis / AFP

Lionel Messi drámai üzenetet küldött

A spanyolok elleni vereség után Messi könnyek közt szólalt meg a kamerák előtt, később pedig a közösségi médiában is üzent.

A fájdalom óriási, és nehéz lesz begyógyítani ezt a sebet. De a sok szép emléket is magammal viszem. Azokat a mérkőzéseket, amelyeken mindent beleadtunk, ezek örökre megmaradnak az emlékezetünkben.

Valamint egy egész ország támogatását, amely ennek a csapatnak a munkájával és erőfeszítésével együtt ismét a világ legjobbjai közé emelt bennünket. Most nehéz értékelni mindazt, amit elértünk, de ez a csapat egymást követő két világbajnoki döntőbe jutott. Ismét sikerült egyesítenünk az országot, együtt álltunk ki, és közösen éltük át azt a hatalmas büszkeséget, hogy argentinok vagyunk. Szeretnék gratulálni Spanyolországnak is a bajnoki címhez” – írta megható üzenetében Messi.

A nyolcszoros aranylabdás bejegyzése kevesebb mint 30 perccel a közzététele után csaknem 2 millió kedvelést kapott, ez a szám pedig azóta is csak nő.

Messi nyolc góllal zárta a tornát, a gólkirályi címet végül a tíz találattal éllovas Kylian Mbappé hódította el.