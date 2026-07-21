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Az argentin válogatott 1-0-ra kikapott a spanyoloktól a labdarúgó-világbajnokság döntőjében. A feszült hangulatú finálé előtt Lionel Messi fontos tanáccsal látta el a csapattársait, de az események ismeretében úgy tűnik, szavai süket fülekre találtak.

Az argentin válogatott számára nem sikerült a címvédés, a futballvilág trónjára Spanyolország ült fel. A világbajnokság döntője a kétszer 15 perces hosszabbításban dőlt el, a mindent eldöntő gólt Ferran Torres szerezte. Lionel Messi könnyek között nyilatkozott az elveszített finálé után, nemrég viszont az is kiderült, mit mondott a csapattársainak a mérkőzés előtt.

Lionel Messi ezúttal nem tudott vezérré válni a vb-döntőben
Lionel Messi ezúttal nem tudott vezérré válni a vb-döntőben
Fotó: Paul Ellis / AFP

Nem hallgattak Lionel Messire a csapattársak?

A találkozó előtt Messi kisebb beszédet tartott a társaknak, az erről készült felvétel pedig később a közösségi oldalakra is felkerült. A nyolcszoros aranylabdás elsősorban nyugalomra próbálta inteni a szenvedélytől időnként túlfűtött argentinokat.

Gyerünk, srácok! Nyugodjunk le, maradjunk higgadtak. A legfontosabb, hogy őrizzük meg a hidegvérünket. Nyugodjunk meg, és csak a játékra koncentráljunk. 

Felejtsünk el minden mást, és csak futballozzunk!” – hangzott Messi tanácsa, amit a később történtek fényében egyáltalán nem fogadtak meg az argentinok.

A címvédő csapat legtöbb játékosa szinte végig feszült hangulatban futballozott, többször is kemény belépőkkel vétették észre magukat, Enzo Fernández pedig piros lapot kapott. A lefújást követően aztán végleg elszabadultak az indulatok, különösen Leandro Parades volt elemében, aki több spanyolnak is nekiesett, de a többieket sem kellett félteni.

Talán ha Messi tanácsát megfogadták volna, az argentinok megszorongathatták volna a spanyolokat, de így a saját esélyeiken is rontottak. Spanyolország története második vb-diadalát aratta, Messi pedig egy aranyérem mellett két vb-ezüstöt is begyűjtött már kivételes pályafutása során.

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