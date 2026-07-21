Az argentin válogatott számára nem sikerült a címvédés, a futballvilág trónjára Spanyolország ült fel. A világbajnokság döntője a kétszer 15 perces hosszabbításban dőlt el, a mindent eldöntő gólt Ferran Torres szerezte. Lionel Messi könnyek között nyilatkozott az elveszített finálé után, nemrég viszont az is kiderült, mit mondott a csapattársainak a mérkőzés előtt.

Lionel Messi ezúttal nem tudott vezérré válni a vb-döntőben

Fotó: Paul Ellis / AFP

Nem hallgattak Lionel Messire a csapattársak?

A találkozó előtt Messi kisebb beszédet tartott a társaknak, az erről készült felvétel pedig később a közösségi oldalakra is felkerült. A nyolcszoros aranylabdás elsősorban nyugalomra próbálta inteni a szenvedélytől időnként túlfűtött argentinokat.

Gyerünk, srácok! Nyugodjunk le, maradjunk higgadtak. A legfontosabb, hogy őrizzük meg a hidegvérünket. Nyugodjunk meg, és csak a játékra koncentráljunk.

Felejtsünk el minden mást, és csak futballozzunk!” – hangzott Messi tanácsa, amit a később történtek fényében egyáltalán nem fogadtak meg az argentinok.

Leo Messi telling the players before the game to "Stay calm" and "Forget about everything else."



"Let’s stay calm, boys. Forget about everything else. Forget about everything. Let’s just think about playing, that’s all." pic.twitter.com/3LNI8WXaIi — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 20, 2026

A címvédő csapat legtöbb játékosa szinte végig feszült hangulatban futballozott, többször is kemény belépőkkel vétették észre magukat, Enzo Fernández pedig piros lapot kapott. A lefújást követően aztán végleg elszabadultak az indulatok, különösen Leandro Parades volt elemében, aki több spanyolnak is nekiesett, de a többieket sem kellett félteni.

Talán ha Messi tanácsát megfogadták volna, az argentinok megszorongathatták volna a spanyolokat, de így a saját esélyeiken is rontottak. Spanyolország története második vb-diadalát aratta, Messi pedig egy aranyérem mellett két vb-ezüstöt is begyűjtött már kivételes pályafutása során.