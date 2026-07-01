Borbély Balázs győzelemmel mutatkozott be a Ferencváros vezetőedzőjeként: csapata 6–1-re kiütötte a Tiszakécskét az első felkészülési mérkőzésen. Ezt követően a zöld-fehérek Ausztriába utaztak edzőtáborba, ahol vasárnap 1–1-es döntetlent játszottak az azeri bajnok Sabah ellen. A Fradi szerdán 17.30-tól újabb felkészülési találkozón lép pályára, ezúttal a Qarabag ellen Kufsteinben. Ez lesz az együttes utolsó felkészülési meccse, hiszen jövő csütörtökön már tétmérkőzés vár rá: a szerb Vojvodina vendégeként kezdi meg Európa-liga-selejtezős szereplését. A Qarabag elleni összecsapást megelőzően a kölcsönszerződését nemrég meghosszabbító Lisztes Krisztián nyilatkozott a klub hivatalos honlapjának. A fiatal középpályás elmondta, hogy Borbély Balázs irányítása alatt több lehetőségre és játékpercre számít, mint amennyi Robbie Keane vezetése alatt jutott neki.

Lisztes Krisztián több játéklehetőség szeretne kapni a Fradiban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Lisztes Krisztián: Robbie Keane-nek nem tudtam megmutatni, mire vagyok képes

Lisztes Krisztián az elmúlt időszakban sérülésekkel küzdött, amelyek jelentősen hátráltatták a fejlődését. A 21 éves támadó középpályás tavaly augusztusban tért vissza a Ferencvároshoz a Frankfurttól, ám Robbie Keane irányítása alatt – sérülései miatt is – mindössze 97 játékpercet töltött a pályán az előző idényben.

A fiatal játékos bízik benne, hogy Borbély Balázs vezetésével jóval több lehetőséget kap majd, ugyanakkor elismerte, hogy a korábbi sérülések nyomot hagytak benne.

A félelem még mindig bennem van. A combhajlítóm már 13-szor szakadt meg, de egyre magabiztosabb vagyok. Ahogy telnek az edzések és jönnek a mérkőzések, érzem, hogy egyre erősebb leszek. Remélem, most már végleg magam mögött hagyhatom ezt az időszakot – mondta a magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó.

Lisztes arról is beszélt, hogy az ausztriai edzőtábor remek lehetőséget biztosít a csapat összekovácsolására, szabadidejét pedig leginkább pihenéssel és videójátékozással tölti. A középpályás úgy érzi, az elmúlt egy év alatt nemcsak játékosként, hanem emberileg is sokat fejlődött, és mentálisan is érettebbé vált. Hangsúlyozta, hogy Borbély Balázs érkezésével teljesen új helyzet alakult ki a Ferencvárosnál.

Robbie Keane távozása után ez egy teljesen más forgatókönyv. Borbély Balázst régóta ismerem, jó kapcsolatot ápolunk, szereti a játékomat, én pedig érzem a bizalmát. Robbie Keane-nek viszont nem tudtam megmutatni, hogy valójában mire vagyok képes – fogalmazott Lisztes, akinek Borbély korábban is volt már az edzője.

Lisztes Krisztián nem foglalkozik a kritikusokkal

A Frankfurtba szerződése óta Lisztes Krisztián sok negatív kritikát kapott, de jól kiszűri az ellenséges megjegyzéseket: