Borbély Balázs győzelemmel mutatkozott be a Ferencváros vezetőedzőjeként: csapata 6–1-re kiütötte a Tiszakécskét az első felkészülési mérkőzésen. Ezt követően a zöld-fehérek Ausztriába utaztak edzőtáborba, ahol vasárnap 1–1-es döntetlent játszottak az azeri bajnok Sabah ellen. A Fradi szerdán 17.30-tól újabb felkészülési találkozón lép pályára, ezúttal a Qarabag ellen Kufsteinben. Ez lesz az együttes utolsó felkészülési meccse, hiszen jövő csütörtökön már tétmérkőzés vár rá: a szerb Vojvodina vendégeként kezdi meg Európa-liga-selejtezős szereplését. A Qarabag elleni összecsapást megelőzően a kölcsönszerződését nemrég meghosszabbító Lisztes Krisztián nyilatkozott a klub hivatalos honlapjának. A fiatal középpályás elmondta, hogy Borbély Balázs irányítása alatt több lehetőségre és játékpercre számít, mint amennyi Robbie Keane vezetése alatt jutott neki.
Lisztes Krisztián: Robbie Keane-nek nem tudtam megmutatni, mire vagyok képes
Lisztes Krisztián az elmúlt időszakban sérülésekkel küzdött, amelyek jelentősen hátráltatták a fejlődését. A 21 éves támadó középpályás tavaly augusztusban tért vissza a Ferencvároshoz a Frankfurttól, ám Robbie Keane irányítása alatt – sérülései miatt is – mindössze 97 játékpercet töltött a pályán az előző idényben.
A fiatal játékos bízik benne, hogy Borbély Balázs vezetésével jóval több lehetőséget kap majd, ugyanakkor elismerte, hogy a korábbi sérülések nyomot hagytak benne.
A félelem még mindig bennem van. A combhajlítóm már 13-szor szakadt meg, de egyre magabiztosabb vagyok. Ahogy telnek az edzések és jönnek a mérkőzések, érzem, hogy egyre erősebb leszek. Remélem, most már végleg magam mögött hagyhatom ezt az időszakot – mondta a magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó.
Lisztes arról is beszélt, hogy az ausztriai edzőtábor remek lehetőséget biztosít a csapat összekovácsolására, szabadidejét pedig leginkább pihenéssel és videójátékozással tölti. A középpályás úgy érzi, az elmúlt egy év alatt nemcsak játékosként, hanem emberileg is sokat fejlődött, és mentálisan is érettebbé vált. Hangsúlyozta, hogy Borbély Balázs érkezésével teljesen új helyzet alakult ki a Ferencvárosnál.
Robbie Keane távozása után ez egy teljesen más forgatókönyv. Borbély Balázst régóta ismerem, jó kapcsolatot ápolunk, szereti a játékomat, én pedig érzem a bizalmát. Robbie Keane-nek viszont nem tudtam megmutatni, hogy valójában mire vagyok képes – fogalmazott Lisztes, akinek Borbély korábban is volt már az edzője.
Lisztes Krisztián nem foglalkozik a kritikusokkal
A Frankfurtba szerződése óta Lisztes Krisztián sok negatív kritikát kapott, de jól kiszűri az ellenséges megjegyzéseket:
"Nem nagyon érdekel, ki mit gondol. Akinek adok a véleményére, az az edzőm, a családom, az apukám, a barátaim"
– mondta, majd kitért arra, hogy mit tanácsolna a 17 éves önmagának:
Hogy soha ne add fel! Ne foglalkozz a negatív kritikákkal, csak magadra és a szeretteidre hallgass. Fogadd meg a tanácsát azoknak az embereknek, akik okosabbak nálad.
A német Eintracht Frankfurtnál 2029-ig szól Lisztes szerződése, és majd ott is szeretné megmutatni, hogy mit tud. Viszont az első számú szempont jelenleg, hogy a Fradinál egy jó idényt fusson. Reményei szerint innentől kezdve a pályafutása felfelé ível, hullámvölgyek nélkül, jövő tavasszal pedig bajnok és házi gólkirály lesz az FTC színeiben.