A Liverpool hétfőn utazott el az amerikai túrára, hogy megkezdje a felkészülést a következő szezonra. Andoni Iraola csapata szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán pedig New Yorkban a Wrexham együttesével csap össze. A Vörösök augusztus 2-án Chicagóban zárják a túrát a Leeds United ellen.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is részt vesz a Liverpool amerikai túráján

Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool keretében

A Liverpool nyáron kinevezett vezetőedzője 31 játékosra számít az egyesült államokbeli felkészülés során. A magyar futballisták közül természetesen ott van a keretben Szoboszlai Dominik, akinek nemrég 2031-ig meghosszabbította szerződését a klub.

Kerkez Milos is elutazott a csapattal, Pécsi Ármin azonban nem került be,

és utazók közül hiányoznak még azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai foci-vb-n szerepeltek. Többek között Alexander Isak, Florian Wirtz, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister sincsenek a keretben, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak majd a többiekhez.

We have named an initial 31-player squad for our tour of the USA 👇 — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2026

Az amerikai túrát követően a Liverpool még két felkészülési mérkőzést játszik, Szoboszlaiék a francia bajnokságban szereplő AS Monacóval, valamint az olasz élvonalbeli Como csapatával is összecsapnak.

A Liverpool a Premier League következő idényét a Newcastle United otthonában kezdi majd augusztus 23-án.