Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Polgár Judit nem lesz államfő, elutasította Magyar Péter felkérését

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Andoni Iraola együttese két hetet tölt majd az Egyesült Államokban, ahol három felkészülési mérkőzésen lép pályára. A Liverpool 31 fős keretébe Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült.

A Liverpool hétfőn utazott el az amerikai túrára, hogy megkezdje a felkészülést a következő szezonra. Andoni Iraola csapata szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán pedig New Yorkban a Wrexham együttesével csap össze. A Vörösök augusztus 2-án Chicagóban zárják a túrát a Leeds United ellen.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is részt vesz a Liverpool amerikai túráján
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is részt vesz a Liverpool amerikai túráján
Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool keretében

A Liverpool nyáron kinevezett vezetőedzője 31 játékosra számít az egyesült államokbeli felkészülés során. A magyar futballisták közül természetesen ott van a keretben Szoboszlai Dominik, akinek nemrég 2031-ig meghosszabbította szerződését a klub. 

Kerkez Milos is elutazott a csapattal, Pécsi Ármin azonban nem került be, 

és utazók közül hiányoznak még azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai foci-vb-n szerepeltek. Többek között Alexander Isak, Florian Wirtz, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister sincsenek a keretben, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak majd a többiekhez.

Az amerikai túrát követően a Liverpool még két felkészülési mérkőzést játszik, Szoboszlaiék a francia bajnokságban szereplő AS Monacóval, valamint az olasz élvonalbeli Como csapatával is összecsapnak.

A Liverpool a Premier League következő idényét a Newcastle United otthonában kezdi majd augusztus 23-án. 

  • Kapcsolódó cikkek
Szoboszlai Dominik nem túl boldog, a frászt hozta a liverpooliakra
Megvan Mohamed Szalah új csapata? Azonnal jött a sokatmondó reakció
Brutális számok: ennyit kereshet Szoboszlai Dominik Liverpoolban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!