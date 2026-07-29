A Liverpool korábbi hátvédje, a 66 éves Glenn Hysen rossz hírt osztott meg, az egykori svéd válogatott játékos Parkinson-kórban szenved.

A Liverpool korábbi sztárja súlyos beteg

Fotó: liverpoolecho.co.uk/

A Liverpool korábbi sztárja drámai bejelentést tett

A PSV-ben, a Göteborgban és a Fiorentinában is megfordult Hysen a svéd Hant című lapnak beszélt a betegségéről, amelynek egy enyhébb formája támadta meg a szervezetét. „Naponta három-négy alkalommal szedem a tablettákat. Nem veszélyes, de kezelni kell” – idézte a Liverpool Echo a svéd labdarúgó szavait.

Hysen azt is kijelentette, hogy a kór miatt várhatóan nem romlik jelentősen az egészségi állapota, mivel az ő esetében a betegség gyógyszeresen kezelhető.

Former Liverpool title winner Glenn Hysen has revealed he is living with Parkinson's disease. The 66 year old Swedish centre back, who helped the Reds lift the first division title in 1989-90, told Swedish publication Hant about his diagnosis. pic.twitter.com/fEZHip5EGI — Anfield Report (@AnfieldReportTV) July 28, 2026

Glenn Hysen nem esett pánikba

„Nem vagyok olyan típus, aki túl mélyen beleásná magát a problémákba. Nincs ezzel problémám, nem nagy ügy. Valószínűleg most is dolgozhatnék egy bárban, és keverhetnék italokat. Nem lesz rosszabb az állapotom.

Vannak olyan helyzetek, amikor kicsit ideges leszek. Ha sokan vannak körülöttem, akkor kicsit remegek, de egyébként nyugodt vagyok”

– igyekezett megnyugtatni az érte aggódókat Hysen.

A Liverpool korábbi sztárja 1989 és 1992 között összesen 93 mérkőzésen lépett pályára a Vörösök színeiben, a klubbal egy angol bajnoki címet és három Angol Szuperkupát nyert. Hysen a svéd válogatottban 69 alkalommal szerepelt, a nemzeti csapatban védő létére 9 gólt szerzett.

A Liverpool-szurkolók nemrég még rosszabb hírt kaptak, ugyanis a klublegenda Kevin Keegan 75 éves korában elhunyt.