Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A svéd labdarúgó-válogatott korábbi sztárja drámai bejelentést tett. A Liverpoolban is megfordult Glenn Hysen súlyos betegségben szenved.

A Liverpool korábbi hátvédje, a 66 éves Glenn Hysen rossz hírt osztott meg, az egykori svéd válogatott játékos Parkinson-kórban szenved.

A Liverpool korábbi sztárja súlyos beteg
A Liverpool korábbi sztárja súlyos beteg
Fotó: liverpoolecho.co.uk/

A Liverpool korábbi sztárja drámai bejelentést tett

A PSV-ben, a Göteborgban és a Fiorentinában is megfordult Hysen a svéd Hant című lapnak beszélt a betegségéről, amelynek egy enyhébb formája támadta meg a szervezetét. „Naponta három-négy alkalommal szedem a tablettákat. Nem veszélyes, de kezelni kell” – idézte a Liverpool Echo a svéd labdarúgó szavait.

Hysen azt is kijelentette, hogy a kór miatt várhatóan nem romlik jelentősen az egészségi állapota, mivel az ő esetében a betegség gyógyszeresen kezelhető.

Glenn Hysen nem esett pánikba

„Nem vagyok olyan típus, aki túl mélyen beleásná magát a problémákba. Nincs ezzel problémám, nem nagy ügy. Valószínűleg most is dolgozhatnék egy bárban, és keverhetnék italokat. Nem lesz rosszabb az állapotom. 

Vannak olyan helyzetek, amikor kicsit ideges leszek. Ha sokan vannak körülöttem, akkor kicsit remegek, de egyébként nyugodt vagyok” 

– igyekezett megnyugtatni az érte aggódókat Hysen.

A Liverpool korábbi sztárja 1989 és 1992 között összesen 93 mérkőzésen lépett pályára a Vörösök színeiben, a klubbal egy angol bajnoki címet és három Angol Szuperkupát nyert. Hysen a svéd válogatottban 69 alkalommal szerepelt, a nemzeti csapatban védő létére 9 gólt szerzett.

A Liverpool-szurkolók nemrég még rosszabb hírt kaptak, ugyanis a klublegenda Kevin Keegan 75 éves korában elhunyt.

  • Kapcsolódó cikkek
Elment Kevin Keegan – a liverpooli legenda, aki kétszer is csalódottan távozott az Üllői útról
Kerkez Milos vallomása: gyerekként teherautót vezetett, a taslikat a mai napig megkapja édesapjától
Ez nagyot szólna, 140 milliós vb-sztárral erősíthet a Liverpool

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!