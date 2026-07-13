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Gyászolnak Liverpoolban. A Premier League-ben szereplő Liverpool a hivatalos honlapján tudatta, hogy 87 éves korában meghalt Alan Banks, a klub korábbi játékosa.

A Merseyside-ban született Alan Banks összesen nyolc mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, miután 1958 szeptemberében bemutatkozott a felnőttcsapatban. Ezalatt hat gólt szerzett.

Alan Banks Liverpoolban kezdte pályafutását, majd az Exeter Citynél lett klublegenda
Alan Banks Liverpoolban kezdte pályafutását, majd az Exeter Citynél lett klublegenda
Fotó: Exeter City FC/X

Első gólját rögtön a bemutatkozó mérkőzésén, 19 évesen szerezte, amikor a Liverpool 5–0-ra legyőzte a Brighton csapatát az Anfielden.

A Liverpool egykori játékosa az Exeter Citynél lett klublegenda

Alan Banks 1961-ben távozott Liverpoolból, és a Cambridge Cityhez igazolt, majd 1964-ben az Exeter City játékosa lett, ahol később a klub legendás alakjává vált.

Két exeteri időszaka során – melyet egy Plymouth Argyle-nál töltött idény választott el egymástól – Banks összesen 109 gólt szerzett az Exeter City színeiben.

„Öröksége még generációkon át élni fog. A klub a következő szezonban egy mérkőzést Alan emlékének szentel, emellett egy állandó emlékhely létrehozását is tervezi, hogy méltóképpen tisztelegjen az Exeter City történetének egyik legnagyobb játékosa előtt” – olvasható az Exeter City közleményében

 

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