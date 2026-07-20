Kevin Keegan még januárban tudatta a családján keresztül, hogy daganatos betegséggel kezelik, ám bővebb részleteket akkor még nem lehetett tudni az állapotáról. A Liverpool korábbi kiválósága később fájdalmas vallomást tett, melyben felfedte, hogy a daganat már a negyedik stádiumban van, vagyis a szervezete más részeire is átterjedt.

A Liverpool legendája, Kevin Keegan elhunyt

Fotó: ANDREW YATES / AFP

Meghalt a Liverpool egykori klasszisa, Kevin Keegan

A szomorú hírről a legendás futballista családja számolt be.

„Mélységes szomorúsággal jelentjük be, hogy Kevin Keegan 75 éves korában elhunyt.

A volt angol válogatott játékos és szövetségi kapitány rákbetegséggel küzdött, utolsó perceit felesége és lányai körében töltötte. Kevin, aki kétszer nyerte el az Aranylabdát, nagyon szeretett férj, apa és nagyapa volt.

A család szeretne köszönetet mondani Kevin kiváló orvosi csapatának minden támogatásukért. Ez egy rendkívül nehéz időszak, ezért kérik, hogy hagyjanak nekik teret és magánszférát” – idézte a Sky Sports Keegan családjának közleményét.

Kevin Keegan, the former England captain and manager whose glittering career included two Ballon d'Or awards and legendary spells with Liverpool, Newcastle United and Hamburg, has died at the age of 75.



The thoughts of everyone at TNT Sports are with Kevin's family and friends. pic.twitter.com/m5itPIhS3T — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 20, 2026

Kevin Keegan az angol futball egyik legnagyobb alakja: játékosként három bajnoki címet és egy BEK-trófeát is nyert a Liverpoollal. Az Aranylabdát kétszer hódította el, edzőként két periódusban ült a Newcastle United kispadján, irányította a Fulhamet, a Manchester Cityt és rövid ideig az angol válogatottat is.