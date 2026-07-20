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Gyászol a futballvilág. 75 éves korában elhunyt a Liverpool korábbi futballistája, a kétszeres aranylabdás Kevin Keegan.

Kevin Keegan még januárban tudatta a családján keresztül, hogy daganatos betegséggel kezelik, ám bővebb részleteket akkor még nem lehetett tudni az állapotáról. A Liverpool korábbi kiválósága később fájdalmas vallomást tett, melyben felfedte, hogy a daganat már a negyedik stádiumban van, vagyis a szervezete más részeire is átterjedt.

A Liverpool legendája, Kevin Keegan elhunyt
A Liverpool legendája, Kevin Keegan elhunyt
Fotó: ANDREW YATES / AFP

Meghalt a Liverpool egykori klasszisa, Kevin Keegan

A szomorú hírről a legendás futballista családja számolt be.

„Mélységes szomorúsággal jelentjük be, hogy Kevin Keegan 75 éves korában elhunyt. 

A volt angol válogatott játékos és szövetségi kapitány rákbetegséggel küzdött, utolsó perceit felesége és lányai körében töltötte. Kevin, aki kétszer nyerte el az Aranylabdát, nagyon szeretett férj, apa és nagyapa volt. 

A család szeretne köszönetet mondani Kevin kiváló orvosi csapatának minden támogatásukért. Ez egy rendkívül nehéz időszak, ezért kérik, hogy hagyjanak nekik teret és magánszférát” – idézte a Sky Sports Keegan családjának közleményét.

Kevin Keegan az angol futball egyik legnagyobb alakja: játékosként három bajnoki címet és egy BEK-trófeát is nyert a Liverpoollal. Az Aranylabdát kétszer hódította el, edzőként két periódusban ült a Newcastle United kispadján, irányította a Fulhamet, a Manchester Cityt és rövid ideig az angol válogatottat is.

 

 

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