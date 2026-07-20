Kevin Keegan még januárban tudatta a családján keresztül, hogy daganatos betegséggel kezelik, ám bővebb részleteket akkor még nem lehetett tudni az állapotáról. A Liverpool korábbi kiválósága később fájdalmas vallomást tett, melyben felfedte, hogy a daganat már a negyedik stádiumban van, vagyis a szervezete más részeire is átterjedt.
Meghalt a Liverpool egykori klasszisa, Kevin Keegan
A szomorú hírről a legendás futballista családja számolt be.
„Mélységes szomorúsággal jelentjük be, hogy Kevin Keegan 75 éves korában elhunyt.
A volt angol válogatott játékos és szövetségi kapitány rákbetegséggel küzdött, utolsó perceit felesége és lányai körében töltötte. Kevin, aki kétszer nyerte el az Aranylabdát, nagyon szeretett férj, apa és nagyapa volt.
A család szeretne köszönetet mondani Kevin kiváló orvosi csapatának minden támogatásukért. Ez egy rendkívül nehéz időszak, ezért kérik, hogy hagyjanak nekik teret és magánszférát” – idézte a Sky Sports Keegan családjának közleményét.
Kevin Keegan az angol futball egyik legnagyobb alakja: játékosként három bajnoki címet és egy BEK-trófeát is nyert a Liverpoollal. Az Aranylabdát kétszer hódította el, edzőként két periódusban ült a Newcastle United kispadján, irányította a Fulhamet, a Manchester Cityt és rövid ideig az angol válogatottat is.