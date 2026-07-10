Michael Edwards két évvel azután mondott le az FSG-nél betöltött pozíciójáról, hogy visszatért a Liverpoolhoz. Távozása után a napi irányítást Mike Gordon elnök vette át. A Liverpoolnak várhatóan új sportigazgatóra is szüksége lesz majd, mivel Richard Hughes tárgyalásokat folytat a szaúdi ligában szereplő al-Hilal együttesével.

Változás a Liverpoolnál: Michael Edwards távozik

Fotó: David Rawcliffe / Propaganda

A Liverpoolnál komoly változás történt

„Megtiszteltetés volt számomra, hogy egy ilyen fontos pillanatban visszatérhettem a Fenway Sports Grouphoz és a Liverpool Football Clubhoz.

Úgy távozom, hogy meggyőződésem: a Liverpool stabil helyzetben van, kiváló emberekkel, egyértelmű irányvonallal

és a további sikerekhez szükséges alapokkal. Amikor visszatértem, nemcsak az izgatott, hogy segíthetek a klubot egy fontos átmeneti időszakon átvezetni, hanem az is, hogy közreműködhetek az FSG szélesebb körű labdarúgással kapcsolatos törekvéseinek kialakításában” – nyilatkozta a bejelentést követően Edwards.

Edwards 2024-ben tért vissza a Liverpoolt birtokló FSG kötelékébe, miután korábban sportigazgatóként olyan átigazolások fűződtek a nevéhez, mint Mohamed Szalah, Virgil van Dijk vagy Alisson Becker szerződtetése. Új szerepkörében már nemcsak a Liverpool, hanem az FSG teljes futballstratégiájáért felelt, amelynek egyik legfontosabb célja egy többklubos modell kiépítése volt.

Michael Edwards is leaving his role as Liverpool's CEO of Football 🚨



Edwards is set to leave Fenway Sports Group (FSG) and the Reds imminently "prior to the start of Liverpool FC’s pre-season preparations" 👔 pic.twitter.com/ispOJuWdle — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 10, 2026

A tervek azonban nem valósultak meg teljes mértékben. Az FSG ugyan több európai klub megvásárlását is vizsgálta, végül egyik üzlet sem jött létre.

A hírek szerint Edwards számára ez komoly csalódást jelentett,

és végül úgy döntött, hogy nem folytatja munkáját a szervezetnél.

Edwards távozása mindenképpen egy korszak lezárását jelenti a Liverpoolnál. A következő hónapok során majd eldől, hogy a klubvezetés képes lesz-e ugyanolyan stabilan működni a legendás sportvezető nélkül, mint vele.

Szoboszlai Dominikék a nyáron több felkészülési mérkőzést is játszanak, a Premier League új idényét pedig a Newcastle United otthonában kezdik majd augusztus 23-án.