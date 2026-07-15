Michael Edwards első liverpooli korszakának legnagyobb öröksége nem pusztán néhány sikeres igazolás volt, hanem az a rendszer, amelyben az adatvezérelt elemzés, a scouting és a pénzügyi fegyelem együtt működött. Amikor 2024 tavaszán visszatért, sokan úgy gondolták, hogy a klub tökéletesen felkészült a Jürgen Klopp utáni korszakra. A korábbi sportigazgató nem ugyanabba a szerepkörbe érkezett vissza, hanem az FSG (Fenway Sports Group; amerikai sport- és befektetési vállalat, a Liverpool FC tulajdonosa – a szerk.) első futball-vezérigazgatójaként sokkal nagyobb hatáskört kapott: a Liverpool szakmai irányítása mellett a tulajdonosok teljes futballstratégiájának kialakítása is az ő feladata lett.
Több mint két évvel később azonban Edwards távozik, és vele együtt egy olyan vezetői struktúra is meginogni látszik, amelyet az FSG hosszú távú sikerprojektként mutatott be. A távozás hátterében nem egyszerűen sikertelenség vagy bizalomvesztés áll, sokkal inkább egy olyan stratégiai nézetkülönbség, amely már Edwards visszatérésekor is meghatározó volt.
Egy ígéret, amely végül nem valósult meg
Edwards egyik legfontosabb feltétele a visszatéréshez az volt, hogy az FSG létrehozza a többklubos modellt. A Liverpool korábbi sikerkovácsa úgy vélte, hogy a modern futballban hosszú távon versenyelőnyt jelenthet egy olyan rendszer, amelyben a klub egy másik európai csapat segítségével fejleszthet fiatal játékosokat, hatékonyabban használhatja a kölcsönrendszert, és könnyebben szerezhet tehetségeket.
A tervet hatalmas előkészítő munka alapozta meg: több mint húsz klubot vizsgáltak, elsősorban Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban. Felvetődött többek között a Bordeaux, a Monaco, a Málaga és a Getafe megszerzése is. Végül azonban egyik lehetőségből sem lett üzlet. A pénzügyi kockázatok, az UEFA többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályai és az európai kupaszerepléssel kapcsolatos bizonytalanságok miatt az FSG nem lépett tovább, ez pedig alapjaiban változtatta meg Edwards visszatérésének értelmét. Ha valaki egy konkrét stratégiai cél miatt vállal el egy munkát, majd ez a cél eltűnik, a távozása logikus következmény lehet.
Az FSG nem akarta elveszíteni Edwardst
Fontos hangsúlyozni: Edwards távozása nem azért következett be, mert a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó klub vezetése elvesztette volna a hitét benne. A klub tulajdonosai továbbra is a világ egyik legjobb futballvezetőjeként tekintettek rá, és a hírek szerint megpróbálták maradásra bírni. Az FSG tisztában volt azzal, milyen értéket képvisel az a szakember, aki első liverpooli időszakában kulcsszerepet játszott Mohamed Szalah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Alisson Becker vagy Virgil van Dijk megszerzésében.
A probléma az volt, hogy az eredeti elképzelés, amely miatt visszatért, időközben megváltozott.
Az elmúlt időszakban kialakult egy olyan kép, hogy Edwards kizárólag a tulajdonosi stratégia és a második klub keresésének felelőse volt, míg a játékosigazolások Richard Hughes sportigazgató hatáskörébe tartoztak. Ez azonban nem teljesen igaz.
Edwards választotta ki Hughest erre a szerepre, folyamatosan támogatta a munkáját, és több fontos döntésben is részt vett. A hírek szerint az Alexander Isak megszerzésével kapcsolatos tárgyalásokban, valamint játékoseladásokban is szerepet vállalt.
Vagyis a Liverpool elmúlt két évének sikerei és hibái sem írhatók kizárólag egyetlen ember számlájára.
Bajnoki cím a pályán, problémák a háttérben
A Liverpool átmenete Klopp után kezdetben szinte tökéletesnek tűnt. Arne Slot első idényében bajnoki címet nyert, a klub pedig története huszadik angol élvonalbeli elsőségét ünnepelhette. A háttérben azonban már voltak problémák.
A szerződés-hosszabbítások körüli bizonytalanságok, a keret egyensúlyának kérdése és néhány vitatott átigazolási döntés komoly kritikákat váltott ki. Több játékos jövője hosszú ideig kérdéses maradt, miközben olyan kulcsemberek szerződései kerültek az utolsó évbe, mint Virgil van Dijk, Alisson Becker vagy Curtis Jones.
A klub nagy összegeket költött, de nem minden döntés bizonyult egyértelmű sikernek. Alexander Isak és Florian Wirtz rekordösszegű érkezése nem sült el tökéletesen, és még mindig nehéz megmondani, hogy valóban megfelelő irányba indult el a csapatépítés.
Új korszak, régi kérdések a Liverpoolnál
Edwards távozásával a Liverpool ismét sportigazgatót kereshet, ugyanis várhatóan Richard Hughes is elhagyja a Vörösöket. Ez rövid időn belül már a negyedik ilyen változás lenne a klubnál, ugyanakkor nem maradnak szakemberek nélkül az Anfielden: Julian Ward, Pedro Marques és David Woodfine továbbra is fontos szerepet töltenek be, miközben az utánpótlás-fejlesztés is kiemelt projekt marad.
Az új vezetőedző, Andoni Iraola előtt óriási feladat áll: egy olyan csapatot kell építenie, amelyben a nagy értékű igazolások és a meglévő játékosok megfelelő egyensúlyba kerülnek.
Az FSG számára kellemetlen üzenet
Michael Edwards első liverpooli időszaka egyértelmű sikertörténet volt. A második már sokkal összetettebb képet mutat. Nem lehet azt mondani, hogy a távozása egy kudarc története lenne, hiszen a Liverpool továbbra is erős alapokkal rendelkezik, és az FSG szerint a klub hosszú távú működéséhez szükséges szakmai háttér megmaradt. Ugyanakkor az kétségtelenül kellemetlen a tulajdonosok számára, hogy a nagy nehezen visszacsábított futballvezető két év után távozik.
A Liverpool előtt most újabb átmeneti időszak áll. A kérdés az, hogy ez csupán egy újabb átszervezés lesz-e, vagy egy mélyebb stratégiai irányváltás kezdete.