Michael Edwards első liverpooli korszakának legnagyobb öröksége nem pusztán néhány sikeres igazolás volt, hanem az a rendszer, amelyben az adatvezérelt elemzés, a scouting és a pénzügyi fegyelem együtt működött. Amikor 2024 tavaszán visszatért, sokan úgy gondolták, hogy a klub tökéletesen felkészült a Jürgen Klopp utáni korszakra. A korábbi sportigazgató nem ugyanabba a szerepkörbe érkezett vissza, hanem az FSG (Fenway Sports Group; amerikai sport- és befektetési vállalat, a Liverpool FC tulajdonosa – a szerk.) első futball-vezérigazgatójaként sokkal nagyobb hatáskört kapott: a Liverpool szakmai irányítása mellett a tulajdonosok teljes futballstratégiájának kialakítása is az ő feladata lett.

Michael Edwards második liverpooli korszaka nem tudta megközelíteni az elsőt

Fotó: David Rawcliffe/Propaganda

Több mint két évvel később azonban Edwards távozik, és vele együtt egy olyan vezetői struktúra is meginogni látszik, amelyet az FSG hosszú távú sikerprojektként mutatott be. A távozás hátterében nem egyszerűen sikertelenség vagy bizalomvesztés áll, sokkal inkább egy olyan stratégiai nézetkülönbség, amely már Edwards visszatérésekor is meghatározó volt.

Egy ígéret, amely végül nem valósult meg

Edwards egyik legfontosabb feltétele a visszatéréshez az volt, hogy az FSG létrehozza a többklubos modellt. A Liverpool korábbi sikerkovácsa úgy vélte, hogy a modern futballban hosszú távon versenyelőnyt jelenthet egy olyan rendszer, amelyben a klub egy másik európai csapat segítségével fejleszthet fiatal játékosokat, hatékonyabban használhatja a kölcsönrendszert, és könnyebben szerezhet tehetségeket.

A tervet hatalmas előkészítő munka alapozta meg: több mint húsz klubot vizsgáltak, elsősorban Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban. Felvetődött többek között a Bordeaux, a Monaco, a Málaga és a Getafe megszerzése is. Végül azonban egyik lehetőségből sem lett üzlet. A pénzügyi kockázatok, az UEFA többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályai és az európai kupaszerepléssel kapcsolatos bizonytalanságok miatt az FSG nem lépett tovább, ez pedig alapjaiban változtatta meg Edwards visszatérésének értelmét. Ha valaki egy konkrét stratégiai cél miatt vállal el egy munkát, majd ez a cél eltűnik, a távozása logikus következmény lehet.