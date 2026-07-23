A mindössze 21 éves kapus tavaly nyáron érkezett az Anfieldre a Puskás Akadémiától, ám az első csapatban még nem mutatkozhatott be tétmérkőzésen. A Liverpool vezetősége ugyanakkor továbbra is nagy jövőt jósol neki, ezért olyan klubot keresett számára, ahol rendszeres játéklehetőséget kaphat. Az osztrák élvonalbeli Hartbergnél erre minden esélye megvan, a beszámolók szerint ugyanis első számú kapusként számítanak rá.

Pécsi Ármint kölcsönadta a Liverpool

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool kölcsönadta Pécsi Ármint

A kölcsönszerződés egy idényre szól, így Pécsi az osztrák Bundesligában gyűjthet értékes tapasztalatokat, mielőtt visszatérne Liverpoolba. A klub ezért nem is vitte magával az Egyesült Államokba az előszezoni túrára, hogy mielőbb lezárulhasson az átigazolás.

„Nagyon örülök, hogy most a TSV Hartbergnél lehetek. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikeres is – pontosan ez volt az, ami már a kezdetektől fogva meggyőzött” – nyilatkozta Pécsi a klub hivatalos honlapjának az átigazolás lezárultát követően.

𝐕𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐀𝐧𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐧𝐚𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐫𝐭𝐛𝐞𝐫𝐠!



Ein 'Red' für den TSV. Tormann Á𝐫𝐦𝐢𝐧 𝐏é𝐜𝐬𝐢 wechselt auf Leihbasis für die Saison 2026/2027 vom FC Liverpool zur Schopp-Truppe. 🤝



ℹ️: https://t.co/kt8t0RdyYR#pecsi #inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/Cnxt9Ca1LQ — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) July 23, 2026

Pécsi Ármin rengeteget fejlődhet Ausztriában

Pécsi Ármin menedzsere, Esterházy Mátyás – aki Szoboszlai Dominik ügynöke is – nem győzte dicsérni a magyar kapust, akinek a fejlődése szempontjából remek döntés született.

„Az elmúlt egy évben a fizikum fejlesztése volt az egyik legfontosabb Árminnál, bízom benne, hogy az új klubjánál ez tovább folytatódik, a játékperceknek köszönhetően pedig a meccsrutinja is tovább nő majd.

Elképesztő profizmus és szorgalom jellemzi, ha a napi edzésmunkát ugyanúgy folytatja, ahogyan eddig, akkor remek idény elé néz.

Az egyéni fejlődése mellett ráadásul fontos szerepe lehet abban, hogy a klub elérje a kitűzött céljait, és ismét a felsőházban szerepeljen” – nyilatkozta Esterházy Pécsivel kapcsolatban az EM Sportsnak.

A magyar kapus számára különösen fontos időszak következik, hiszen két hónappal ezelőtt már a magyar válogatottban is bemutatkozott, most pedig klubszinten is bizonyíthat az osztrák élvonalban.