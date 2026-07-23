A mindössze 21 éves kapus tavaly nyáron érkezett az Anfieldre a Puskás Akadémiától, ám az első csapatban még nem mutatkozhatott be tétmérkőzésen. A Liverpool vezetősége ugyanakkor továbbra is nagy jövőt jósol neki, ezért olyan klubot keresett számára, ahol rendszeres játéklehetőséget kaphat. Az osztrák élvonalbeli Hartbergnél erre minden esélye megvan, a beszámolók szerint ugyanis első számú kapusként számítanak rá.
A Liverpool kölcsönadta Pécsi Ármint
A kölcsönszerződés egy idényre szól, így Pécsi az osztrák Bundesligában gyűjthet értékes tapasztalatokat, mielőtt visszatérne Liverpoolba. A klub ezért nem is vitte magával az Egyesült Államokba az előszezoni túrára, hogy mielőbb lezárulhasson az átigazolás.
„Nagyon örülök, hogy most a TSV Hartbergnél lehetek. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikeres is – pontosan ez volt az, ami már a kezdetektől fogva meggyőzött” – nyilatkozta Pécsi a klub hivatalos honlapjának az átigazolás lezárultát követően.
Pécsi Ármin rengeteget fejlődhet Ausztriában
Pécsi Ármin menedzsere, Esterházy Mátyás – aki Szoboszlai Dominik ügynöke is – nem győzte dicsérni a magyar kapust, akinek a fejlődése szempontjából remek döntés született.
„Az elmúlt egy évben a fizikum fejlesztése volt az egyik legfontosabb Árminnál, bízom benne, hogy az új klubjánál ez tovább folytatódik, a játékperceknek köszönhetően pedig a meccsrutinja is tovább nő majd.
Elképesztő profizmus és szorgalom jellemzi, ha a napi edzésmunkát ugyanúgy folytatja, ahogyan eddig, akkor remek idény elé néz.
Az egyéni fejlődése mellett ráadásul fontos szerepe lehet abban, hogy a klub elérje a kitűzött céljait, és ismét a felsőházban szerepeljen” – nyilatkozta Esterházy Pécsivel kapcsolatban az EM Sportsnak.
A magyar kapus számára különösen fontos időszak következik, hiszen két hónappal ezelőtt már a magyar válogatottban is bemutatkozott, most pedig klubszinten is bizonyíthat az osztrák élvonalban.
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