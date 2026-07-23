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Újabb fontos lépés következik Pécsi Ármin pályafutásában. A Liverpool kölcsönadta a magyar kapust az osztrák élvonalban szereplő TSV Hartberg együttesének a 2026/2027-es szezonra.

A mindössze 21 éves kapus tavaly nyáron érkezett az Anfieldre a Puskás Akadémiától, ám az első csapatban még nem mutatkozhatott be tétmérkőzésen. A Liverpool vezetősége ugyanakkor továbbra is nagy jövőt jósol neki, ezért olyan klubot keresett számára, ahol rendszeres játéklehetőséget kaphat. Az osztrák élvonalbeli Hartbergnél erre minden esélye megvan, a beszámolók szerint ugyanis első számú kapusként számítanak rá.

(L-R) Liverpool's Georgian goalkeeper #25 Giorgi Mamardashvili, Liverpool's Hungarian goalkeeper Armin Pecsi and Liverpool's English goalkeeper Freddie Woodman come out to take part in a training session at the team's training ground in Kirkby, north of Liverpool in northwest England, on October 21, 2025, on the eve of their UEFA Champions League league phase football match against Eintracht Frankfurt. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Pécsi Ármint kölcsönadta a Liverpool
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool kölcsönadta Pécsi Ármint

A kölcsönszerződés egy idényre szól, így Pécsi az osztrák Bundesligában gyűjthet értékes tapasztalatokat, mielőtt visszatérne Liverpoolba. A klub ezért nem is vitte magával az Egyesült Államokba az előszezoni túrára, hogy mielőbb lezárulhasson az átigazolás.

„Nagyon örülök, hogy most a TSV Hartbergnél lehetek. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikeres is – pontosan ez volt az, ami már a kezdetektől fogva meggyőzött” – nyilatkozta Pécsi a klub hivatalos honlapjának az átigazolás lezárultát követően.

Pécsi Ármin rengeteget fejlődhet Ausztriában

Pécsi Ármin menedzsere, Esterházy Mátyás – aki Szoboszlai Dominik ügynöke is – nem győzte dicsérni a magyar kapust, akinek a fejlődése szempontjából remek döntés született.

„Az elmúlt egy évben a fizikum fejlesztése volt az egyik legfontosabb Árminnál, bízom benne, hogy az új klubjánál ez tovább folytatódik, a játékperceknek köszönhetően pedig a meccsrutinja is tovább nő majd. 

Elképesztő profizmus és szorgalom jellemzi, ha a napi edzésmunkát ugyanúgy folytatja, ahogyan eddig, akkor remek idény elé néz. 

Az egyéni fejlődése mellett ráadásul fontos szerepe lehet abban, hogy a klub elérje a kitűzött céljait, és ismét a felsőházban szerepeljen” – nyilatkozta Esterházy Pécsivel kapcsolatban az EM Sportsnak.

A magyar kapus számára különösen fontos időszak következik, hiszen két hónappal ezelőtt már a magyar válogatottban is bemutatkozott, most pedig klubszinten is bizonyíthat az osztrák élvonalban.

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