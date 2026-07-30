A Liverpool második tengerentúli felkészülési mérkőzését is sikerrel vette: Andoni Iraola együttese Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően 1–0-ra legyőzte a Wrexhamet New Yorkban. A magyar idő szerint csütörtök hajnalban rendezett összecsapásnak a legendás Yankee Stadion adott otthont, ám a baseball-létesítmény korántsem bizonyult ideális helyszínnek. A szurkolók már a kezdés előtt kifogásolták a pálya adottságait, a lefújást követően pedig több kritikus hang érkezett a körülményekkel kapcsolatban.
Súlyos problémával szembesült a Liverpool
A találkozó első félidejében szemmel láthatóan megnehezítette a játékosok dolgát a pálya állapota. A baseballstadionban kialakított ideiglenes futballpályán a labda kiszámíthatatlanul pattogott, ami több alkalommal is megzavarta a játék ritmusát. Bár a Liverpool térfelén a baseballpálya dobódombját lefedték, a helyén megmaradt enyhe lejtő továbbra is érezhető volt, ami szintén befolyásolta a labda mozgását. A játéktér kialakításához ideiglenes gyepszőnyeget fektettek le, ám az egyenetlen, utólag lefedett felületeken a labda sebessége és pattogása látványosan megváltozott.
Súlyos problémát jelentett a pálya mérete is, különösen annak szűk szélessége. A baseballstadion sajátos kialakítása miatt csak korlátozott hely állt rendelkezésre egy szabványos futballpálya kialakításához, így a játéktér a megszokottnál jóval keskenyebb lett. Ennek következtében az oldalvonalak és a büntetőterületek között alig maradt szabad terület, ami jelentősen befolyásolta a játék dinamikáját. Bár a szurkolók tisztában voltak vele, hogy a Liverpool–Wrexham felkészülési mérkőzésnek a világ egyik legismertebb baseballstadionja adott otthont, ez nem akadályozta meg őket abban, hogy élesen bírálják a futballmeccshez korántsem ideális körülményeket - írja a Liverpool.com.
„Miért kellett ennyire összenyomni a pályát? Egyszerűen borzasztó ránézni”
– írta az egyik szurkoló az X-en.
„Csak nekem tűnik úgy, vagy tényleg elképesztően keskeny a pálya?” – vetette fel egy másik hozzászóló.
Egy másik kommentelő pedig ezt írta:
„Már el is felejtettem, milyen abszurd látványt nyújt a Yankee Stadion, amikor futballpályává alakítják.”
A Liverpool vasárnap a chicagói Soldier Field stadionban a Leeds United elleni mérkőzéssel zárja le az amerikai túráját.