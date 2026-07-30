A Liverpool második tengerentúli felkészülési mérkőzését is sikerrel vette: Andoni Iraola együttese Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően 1–0-ra legyőzte a Wrexhamet New Yorkban. A magyar idő szerint csütörtök hajnalban rendezett összecsapásnak a legendás Yankee Stadion adott otthont, ám a baseball-létesítmény korántsem bizonyult ideális helyszínnek. A szurkolók már a kezdés előtt kifogásolták a pálya adottságait, a lefújást követően pedig több kritikus hang érkezett a körülményekkel kapcsolatban.

Szoboszlai Dominik megkapta a Liverpool csapatkapitányi karszalagját a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen is Fotó: AFP

Súlyos problémával szembesült a Liverpool

A találkozó első félidejében szemmel láthatóan megnehezítette a játékosok dolgát a pálya állapota. A baseballstadionban kialakított ideiglenes futballpályán a labda kiszámíthatatlanul pattogott, ami több alkalommal is megzavarta a játék ritmusát. Bár a Liverpool térfelén a baseballpálya dobódombját lefedték, a helyén megmaradt enyhe lejtő továbbra is érezhető volt, ami szintén befolyásolta a labda mozgását. A játéktér kialakításához ideiglenes gyepszőnyeget fektettek le, ám az egyenetlen, utólag lefedett felületeken a labda sebessége és pattogása látványosan megváltozott.