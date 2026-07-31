Odáig vannak a Liverpool szurkolói a csapat új, 2026/27-es idegenbeli mezéért. Ahogy arról az Origo Sport is írt, a klub többek közt Szoboszlai Dominikkal mutatta be a hófehér dresszt, amiben aztán a csapat pályára lépett a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen New Yorkban. A magyar válogatott középpályása először kezdett csapatkapitányi karszalaggal a kezén – a Sunderland ellen "csak" a félidőben kapta meg –, és gólpasszal járult hozzá Andoni Iraola együttesének 1-0-ás győzelméhez. A szurkolók a fehér mezhez hasonlóan a csapat teljesítményével is elégedettek voltak, egyedül a játékosok piros nadrágja váltott ki egy kisebb vitát – a kedélyeket viszont gyorsan sikerült lehűteni.

A szurkolók szerint a Liverpool új meze – amiben pályára léptek a Wrexham ellen – gyönyörű, de egyesek szerint a piros nadrág nem illik hozzá

Fotó: Facebook / Liverpool FC

Hófehér lett Liverpool új meze

A Liverpool még a Wrexham elleni felkészülési mérkőzés előtt jelentette be, milyen lesz az idegenbeli meze a 2026/27-es szezonban. Bár a játékosok a hivatalos New York-i bemutatóról lemaradtak – a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt törölték a keddi repülőjáratukat –, helyi idő szerint szerda este már a retró hangulatú hófehér mezben és piros nadrágban futottak ki a pályára. Utóbbi vitát váltott ki a szurkolók körében.

A piros nadrág vitákat szült

Sokan azonnal megkérdőjelezték a rövidnadrág színét, és azt, hogy mennyire illik a mezhez.

Nagyszerű ez a mez! Klasszikus hangulat. De a piros rövidnadrággal furcsa. Miért nem fehér?

– ilyen és ehhez hasonló szurkolói kommentek követték a Liverpool bejelentését. Mások ezekkel a véleményekkel vitába szállva azt állították, a piros rövidnadrág igenis összhangban van a retró stílussal.

A kedélyeket gyorsan sikerült lehűteni, méghozzzá azzal, hogy szerencsére létezik egy alternatív változat is az idegenbeli felszerelésből, méghozzá ugyanolyan hófehér rövidnadrággal, mint a felső.

A szabály szerint jártak el

A Wrexham ellen viszont már csak azért is piros nadrágban kellett pályára lépnie a Liverpoolnak, mert az ellenfél játékosainak felszerelése alul fehér színű volt. A labdarúgás szabályai pedig kimondják: