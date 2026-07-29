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A világbajnokságon szerepelt játékosok extra szabadságot kaptak az angol csapatnál. Az FC Liverpool nem a teljes kerettel túrázik a tengerentúlon.

Virgil van Dijk és Cody Gakpo nem utazott el a Liverpoollal az amerikai túrára, nem csatlakoznak a társaikhoz, helyette az AXA Edzőközpontban jelentkeztek edzésre. Mindketten extra pihenőidőt kaptak a világbajnokság után, és csak ezen a héten kedden kezdték meg az állóképességi teszteket.

Virgil van Dijk of Liverpool F.C. and Alisson Becker of Liverpool F.C. are in action during the UEFA Champions League phase day 6 football match between F.C. Inter and Liverpool F.C. at the San Siro Stadium in Milan, Italy, on December 9, 2025. (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto) (Photo by Domenico Cippitelli / NurPhoto via AFP)
A Liverpool kapusa, Alisson közel állt ahhoz, hogy a Juventushoz szerződjön
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A csapat első számú kapusát, Alissont a szezon vége óta nem is látták. 

Ő várhatóan a hét folyamán csatlakozik a felkészüléshez.

Alisson még a pihenését tölti, miután Brazília egy héttel Hollandia után esett ki a világbajnokságról. A Liverpool első csapatának kapusedzői, Alejandro Rosalen és Colin Stewart egyaránt az Egyesült Államokban tartózkodnak a felnőtt kerettel, míg az U21-esek csak hétfőn tértek vissza saját edzőtáborukból Szlovéniából.

Ez azt jelenti, hogy Alisson edzései korlátozottak lesznek, amíg Andoni Iraola és stábja vissza nem érkezik. A This is Anfield oldal úgy véli, a brazil kapus valószínűleg nem vesz részt ugyanazokon a teszteken, mint Van Dijk és Gakpo.

A Liverpool a Wrexham ellen folytatja

A Liverpool magyar idő szerint csütörtök hajnalban New Yorkban a Wrexham ellen lép pályára, majd szombat este Chicagóban a Leeds Uniteddel találkozik. Aztán augusztus 9-én az Anfield Roadon fogadja az AS Monacót, 16-án pedig a Comóval találkozik. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal vette ki a részét a Sunderland elleni felkészülési meccsen aratott 4-2-es győzelemből.

 

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