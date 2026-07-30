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Második tengerentúli felkészülési meccsét is megnyerte Andoni Iraloa együttese. A Liverpool-Wrexham meccsen Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, a Vörösök 1-0-ra győztek New York-ban.

A Sunderland után a Wrexhamet is legyőzte az FC Liverpool, miután a New York-i mérkőzés 75. percében Szoboszlai Dominik remek labdával ugratta ki Ngumohát, aki a hálóba lőtt. A magyar válogatott csapatkapitánya kezdőként lépett pályára, csapata egyik legjobbja volt, és a gól után lecserélték. Kerkez Milos szintén kezdett, ő egy félidőt kapott Andoni Iraola vezetőedzőtől a Liverpool-Wrexham meccsen.

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a Liverpool-Wrexham meccsen
Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a Liverpool-Wrexham meccsen Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Liverpool-Wrexham: egyetlen gól döntött

A spanyol tréner szokásos módon New Yorkban is a teljes keretnek lehetőséget adott, arra törekedett, hogy minél több játékosnak biztosítson játékidőt. A második félidőben beállt Rio Ngumoha szerezte a mérkőzés egyetlen gólját, amikor lövése a Wrexham védőjéről, Lewis Bruntról felpattant, majd Danny Ward kapus mellett a hálóba hullott. Szoboszlai számos lövéssel és egy gólpasszal vétette magát észre, ismét kiemelkedett a csapatból.

A Liverpool Echo Kerkeznek hatos osztályzatot adott, a magyar védő kapcsán úgy vélte, támadásban nem tudta annyira segíteni a csapatot, mint amennyire szerette volna. Védekezésben viszont egyszer sem került nehéz helyzetbe. Szoboszlai Dominikot nyolcasra értékelték, azt írták "remek formában futballozott, úgy tűnt, élvezte, hogy ismét ő volt a csapatkapitány, és kiváló játékkal emelte a színvonalat. A mérkőzés időnként túlságosan könnyű volt számára." Szoboszlai a Sunderland elleni hétvégi meccsen gólt lőtt és gólpasszt adot.

A Liverpool vasárnap a chicagói Soldier Field stadionban a Leeds United elleni mérkőzéssel zárja le az amerikai túráját.

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