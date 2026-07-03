Luka Modric csalódottan értékelt, miután Horvátország 2–1-es vereséget szenvedett Portugáliától a világbajnokság harmincketted-döntőjében. A horvát válogatott csapatkapitánya úgy véli, a játékvezetői döntések is jelentős szerepet játszottak abban, hogy csapata búcsúzott a tornától, és nem sikerült kiharcolnia a nyolcaddöntőbe jutást.

Luka Modric kiakadt a Portugália-Horvátország vb-meccs után / Fotó: Michael Miller

Mint ismert, a horvát válogatott Ivan Perisic 53. percben szerzett góljával került előnybe a Portugália elleni világbajnoki mérkőzésen. A portugálok a 68. percben Cristiano Ronaldo büntetőjével egyenlítettek, ám

a tizenegyes megítélése már ekkor heves vitákat váltott ki a horvátok körében. Többen úgy vélték, hogy ilyen kontaktért még a topligákban sem szoktak büntetőt ítélni, ezért nem értették a játékvezető döntését.

A fordulat a hosszabbításban következett: a 94. percben Goncalo Ramos megszerezte a vezetést Portugáliának. A horvátok azonban a ráadás legvégén még úgy tűnt, kiharcolják az egyenlítést, amikor Josko Gvardiol betalált. Az öröm azonban csak pillanatokig tartott, mivel a VAR les miatt érvénytelenítette a gólt.

A döntés óriási felháborodást váltott ki a stadionban, a horvát játékosok közül többen sem értették, miért vették el a találatot. A FIFA később részletes magyarázatot adott: Ivan Perisic beadása után Igor Matanovic – szabad szemmel szinte észrevehetetlenül – hozzáért a labdához, amely így a lesen álló Mario Pasalichoz került. Pasalic ezt követően adta középre a labdát, amelyből megszületett a gól. Amennyiben Matanovic nem ér bele a beadásba, Pasalic nem került volna leshelyzetbe.

A döntést a világbajnokság hivatalos labdájába épített szenzor is alátámasztotta, amely minden labdaérintést rögzít, és ezt az adatot a videóbíró, valamint a játékvezető is felhasználta az ítélet meghozatalakor.

🚨 THE BALL SAYS THAT MATANOVIĆ TOUCHED THE BALL IN THE BUILD UP AND PASALIĆ IS IN OFFSIDE! GOAL DISALLOWED! 🤯



🇵🇹 Portugal 2–1 Croatia 🇭🇷 pic.twitter.com/LyRvpU9dEu — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 3, 2026

Luka Modric kiakadt a Portugália-Horvátország vb-meccs után

A játékvezető azt mondta, hogy Matanovic hozzáért a labdához. Mi is megnéztük a felvételeket, és nem láttunk érintést, ha viszont nem ért hozzá, akkor nem volt les! Ha fordítva történik, a VAR be sem avatkozott volna, ebben biztosak vagyunk. A videóbírót csak 200 százalékos hibánál kellene használni, ha így és úgy is lehet kezelni valamit, akkor nem szabad, hogy beleszóljon

– mondta 40 éves sztár, majd arról beszélt, hogy folytatja-e még válogatott pályafutását.

Most még nem ennek van itt az ideje. Hamarosan mindent megtudtok

– zárta rövidre válaszát a horvátok csapatkapitánya, akinek a Portugália elleni világbajnoki mérkőzés volt pályafutása 202. fellépése a nemzeti együttesben.