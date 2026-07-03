Luka Modric pályafutása szinte a futball technológiai fejlődésének teljes ívét lefedi. Ő nem tudja elfogadni a labdába épített chip döntését, amely miatt a VAR érvénytelenítette Horvátország egyenlítő gólját a Portugália elleni meccsen a foci-vb-n. A 90. percet követően a játékvezető tíz percet hosszabbított, és a horvátok a 103. percben Gvardiol találatával egyenlítettek. A horvátok eksztázisban ünnepeltek, de VAR végül nem adta meg a gólt. Kiderült, Pasilic ugyan nem volt lesen, amikor a beadás felé szállt, de a 11-es pont közelében Matanovic fejét érintette a labda, és ekkor már lesre csúszott. A labdába épített chip jelezte Matanovic érintését, ezért ítéltek lest a VAR jelzésére. Így Pasalic hiába passzolt középre, Gvardiol gólját nem adták meg, Horvátország 2-1-re kikapott.

Luka Modric nem tudja elfogadni a chip döntését Fotó: Patrick Smith - FIFA / FIFA

A 40 éves Modricnak ez volt az utolsó vb-meccse és kiemelkedően játszott: 66 labdaérintése volt, három szerelést hajtott végre, és a második félidőben két veszélyes beadást küldött a kapu elé. Modric az érvénytelenített gól után a játékvezetővel beszélt, és ő mondta neki, hogy Matanovic hozzáért a labdához.

„Megnéztük a felvételt, sehol sem látszik, hogy hozzáért volna a labdához. Ha nem ér hozzá, akkor nem les” – érvelt Modric, akinek érthető az érvelése, hiszen a televíziós felvételeken sem egyértelmű, hogy Matanovic fején megcsúszott volna a labda.

A 2018-ban aranylabdás, a Real Madriddal hatszoros Bajnokok Ligája-győztes Modric hozzátette, már a VAR bevezetésekor jelezte, nem tetszik neki a rendszer - idézte őt az ESPN.

"Csak akkor lenne szabad használni a videóbírót, ha „200%-os” a hiba, ha nem egyértelmű. Ha így és úgy is lehet kezelni valamit, akkor nem szabad, hogy beleszóljon” - fogalmazott Modric, aki szerint szabad szemmel sem volt látható Matanovic érintése.

Luka Modric: partjelzőtől a chipig

Modric még abban a korban nőtt fel, amikor az utápótlásmeccseken néha egyetlen partjelző működött, aki olykor 30-40 méterről az akció mögül ítélt lest - érzésre. Most pedig

élete utolsó meccsét többek között azért bukta el, mert 2026-ban egy chip jelzett a VAR-szobának.

Luka Modrić gyerekként a horvátországi Zadar városában, a Hotel Kolovare parkolóiban és udvarán futballozott menekültként, miután a dél-szláv háború idején a szerb lázadók elmenekítették családját szülőfalujából. A bombázások és a háború borzalmai elől a labdarúgásba menekült, és a szálloda körüli aszfalton, köveket használva kapufaként tanult meg focizni. Amikor a portugálok elleni meccsen a játékvezető Modricnak elmagyarázta a döntését, talán a horvát sztár fejében az is átfutott, hogy tényleg itt az ideje befejezni a futballt, ami már nem hasolít arra, amikor ő kezdte. Az a futball, amelyben Luka Modric felnőtt, még emberi szemmel ítélte meg a lest. Az utolsó világbajnoki mérkőzésén már egy labdába épített chip döntött arról, hogy érvényes-e a horvát egyenlítő gól. Kevés játékos pályafutása rajzolja ki ennyire látványosan, mekkorát változott a futball egyetlen generáció alatt. Luka Modric vb-történetét egy chip zárta le, a horvát sztár világbajnoki ezüst- és bronzéremmel lépett le a legrangosabb viadal színpadáról.