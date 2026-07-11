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Hollandiába igazol a magyar válogatott támadó. A Nemzeti Sport értesülései szerint Bárány Donát, a DVSC magyar válogatott támadója a holland élvonalba frissen feljutott ADO Den Haag csapatánál folytatja pályafutását.

Bárány Donát remek szezont produkált: 27 mérkőzésen 13 gólt szerzett és három gólpasszt adott a Debrecen csapatában. Kiemelkedő teljesítményének köszönhetően márciusban a magyar válogatottban is bemutatkozhatott.

Magyarország - Szlovénia, foci, válogatott-mérkőzés, Magyarország–Szlovénia, 2026,03.28., magyar válogatott
Marco Rossi rendkívül elégedett volt Bárány magyar válogatottban nyújtott teljesítményével
Fotó: Polyák Attila

A 25 éves támadó nemcsak Marco Rossi érdeklődését keltette fel, hanem több külföldi klub figyelmét is. A holland élvonalba frissen feljutott ADO Den Haag szurkolói portálja arról számolt be, hogy a hágai együttes élénken érdeklődik Bárány Donát iránt.

Hollandiába igazol a magyar válogatott támadó

A szurkolói értesülést megerősítette Pór Károly, a Nemzeti Sport Online transzferguruja is, aki úgy tudja, hogy a DVSC és az ADO Den Haag megállapodott Bárány Donát átigazolásáról. Azt írja, hogy a holland klub kivásárolja a támadót a debreceni szerződéséből, amelyet Bárány tavasszal hosszabbított meg 2029-ig.

A kétszeres magyar válogatott támadó hétfőn utazhat ki Hollandiába, ahol átesik a kötelező orvosi vizsgálatokon, ezt követően pedig a szerződését is aláírhatja.

Bárány Donát a DVSC saját nevelésű játékosaként 2018 októberében mutatkozott be egy Teskánd elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Az elmúlt nyolc évben összesen 152 mérkőzésen lépett pályára a Lokiban, ezeken 60 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott.

Bárány a DVSC második magyar válogatott játékosa, aki távozik a nyári átigazolási időszakban. Júniusban a négyszeres magyar válogatott Szűcs Tamás igazolt Debrecenből a portugál Famalicão csapatához.

 

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