Négy versenyprogramban – férfi NB II, női nagypályás NB I, férfi és női futsal NB I – a tavalyival azonosak lesznek a hazai és fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszer előírásai, a férfi NB I-ben viszont rugalmasabbá válik a a "magyarszabályként" is ismert ajánlás. Erről a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége döntött. A részleteket közleményben írták le.

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Fotó: Csudai Sándor - Origo

Így változik meg az NB I magyarszabálya

A célszámok a tavalyival azonosak az élvonalban, a rugalmasabb elszámolási rendszer szerint viszont átlagban kell 5 hazai – és ebből egy U21-es játékosnak – a pályán lennie.

Az átlag úgy érhető el, hogy minden mérkőzésen legalább 4 hazainak 90 percet, és egy U21-esnek legalább 45 percet pályán kell töltenie

– közölte az MLSZ.

Hazai játékosnak az minősül majd az NB I-ben, aki rendelkezik magyar állampolgársággal. Azonban, ha a játékos a FIFA szabályzata szerint nem játszhat a magyar válogatottban, akkor a játékpercei beszámításra kerülnek ugyan, de pénzdíjazás ezekért a percekért nem jár.

További fontos változás, hogy a nemzetközi kupamérkőzésen teljesített hazai és fiatal játékperceket be lehet számítani az NB I-es teljesítésbe.

Az MTVA közvetíti az OTP Bank Liga és a MOL Magyar Kupa mérkőzéseit

A hazai szövetség arról is tájékoztatott, hogy az MTVA 6 milliárd forintért vásárolja meg az NB I-es mérkőzések közvetítési jogait, míg a Szerencsejáték Zrt. 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárd forintot a fogadási jogokért.

A befolyt összegből a csapatokkal történt egyeztetés után az elnökség döntése szerint a férfi NB I-es csapatok között 10,5 milliárd forint, az NB II-es csapatok között 3,63 milliárd forint kerül az év folyamán felosztásra. A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a négy kupasorozatban eredményesen szereplő amatőrcsapatok részesülnek.

Ez utóbbiak tekintetében a teljesítmények alakulásától függően az MLSZ szükség esetén saját bevételéből kiegészíti az említett maradvány összegét.