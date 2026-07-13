A Manchester United a hírek szerint kifizeti az Aston Villának Youri Tielemans 35 millió fontos kivásárlási árát. A belga válogatott 29 éves csapatkapitányának 2028-ig érvényes szerződése van a birminghami klubbal, amelyet szerettek volna meghosszabbítani. Tielemans azonban nem akar az Európa-liga-győztes csapatnál maradni, és a kivásárlási záradék miatt a Villának kevés mozgástere maradt.

Youri Tielemans a Manchester Unitednál folytatja pályafutását

Fotó: Alex Grimm/Getty Images via AFP

A The Athletic azt írja, hogy a belga középpályás iránt több klub is érdeklődött, ám Tielemans mindenképpen a Manchester Unitedben szeretne futballozni.

A Manchester United a brazil válogatott játékos helyett szerezte meg Youri Tielemanst

A középső középpályás, Youri Tielemans némileg váratlanul kerül a Manchester Unitedhoz, amely az elmúlt hónapban a brazil válogatott Éderson megszerzésén dolgozott.

A világbajnokság előtt a nemzetközi sportsajtó kész tényként kezelte, hogy az Atalanta középpályása a Manchester Unitedhez igazol. A 27 éves középpályás azonban megbukott az orvosi vizsgálaton, így a manchesteri klub gyorsan lecsapott Tielemansra.

Tielemans 2023 nyarán ingyen igazolt az Aston Villához a Leicester Citytől. Kulcsszerepet játszott abban, hogy a Villa az idei szezonban kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába, valamint megnyerte az Európa-ligát, amelynek döntőjében bombagólt lőtt a Freiburg ellen.

Tielemans a belga válogatott csapatkapitánya volt a világbajnokságon, és egészen a negyeddöntőig vezette csapatát. A múlt pénteki, Spanyolország elleni 2–1-es vereséggel végződő mérkőzést azonban ki kellett hagynia, miután már a bemelegítés során megsérült.

Dreams do come true.@04Andrey is proof of that 🔏 pic.twitter.com/2ZiSP7y9ai — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

Tielemans a Manchester United második nyári igazolása lesz. A Premier League bronzérmese hétfőn jelentette be, hogy 48+2 millió fontért megszerezte a Chelsea középpályását, a hatszoros brazil válogatott Andrey Santost.

Gyerekkorom óta erről a pillanatról álmodtam. Ennek a klubnak a történelme és az a felelősség, amely ezzel jár, pontosan ezért vagyok itt. Azért jöttem, hogy energiát vigyek a pályára, harcoljak minden labdáért, előre lendítsem a csapatot, és mindent megtegyek a klubért. Azon leszek, hogy a nevemet ennek a hatalmas klubnak a történelmébe írjam”

– mondta bemutatását követően a 22 éves brazil játékos.