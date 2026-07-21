A spanyol válogatott 2010 után ismét világbajnok lett, miután a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjében hosszabbítás után 1–0-ra legyőzte Argentínát. Marc Cucurella végig a pályán volt a fináléban, ám sokan emlékezhetnek arra az ígéretére, amelyet még a torna előtt tett: ha Spanyolország megnyeri a vb-t, magára tetováltatja a spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente arcképét. Mivel a fogadalma valóra vált, már csak az a kérdés, mikor készül el az új tetoválás.

Marc Cucurella azt ígérte, hogy magára varratja a spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente arcképét, ha megnyerik a vb-t Fotó: AFP

Marc Cucurella magára tetováltatná a spanyol kapitányt

Csináltatok egy kis tetoválást Luis de la Fuentéről. Az arcáról

– mondta Marc Cucurella, a spanyol válogatott védője még a világbajnokság kezdete előtt egy rádióműsorban, amikor arról kérdezték, mit vállalna, ha csapatával megnyerné a tornát.

A válasz még a műsorvezetőt is meglepte, Cucurella azonban nem hátrált meg.

„Azt hiszem, ez jó emlék lenne” – tette hozzá.

CUCURELLA VES PENSANDO EN UN SITIO PARA EL TATUAJE pic.twitter.com/3qdnx6KAsX — Patri & that 🇪🇸| #OYARZABALISMO (@felixmyrayofsun) July 19, 2026

Miután a spanyol válogatott megnyerte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, a szurkolók gyorsan felidézték a védő korábbi ígéretét. Sokan most azt várják tőle, hogy valóban magára tetováltassa Luis de la Fuente arcképét. A szövetségi kapitány sem feledkezett meg a fogadalomról, és már a döntő után szóba hozta azt.

Én már túl öreg vagyok a tetoválásokhoz, de a játékosaim tartják a szavukat, és tudom, hogy teljesítik az ígéretüket. Ráadásul nem is vagyok olyan csúnya

– mondta tréfásan.

De la Fuentét arról is megkérdezték, hogy melyik testrészen látná szívesen a saját arcképét.

„Talán egy olyan helyen, ahol mások nem látják. De ha az ember mond vagy ígér valamit, ahhoz tartania kell magát."

Nem Cucurella volt az egyetlen spanyol játékos, aki különleges fogadalmat tett a világbajnoki cím esetére. A 19. születésnapját néhány nappal korábban ünneplő Lamine Yamal azt ígérte, hogy bajuszt és szakállat növeszt. Aligha kétséges, hogy mindkét játékos fogadalmának teljesítéséről beszámol majd a világsajtó.