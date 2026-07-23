Marco Rossi vezetésével a magyar válogatottnak nem sikerült a bravúr, Szoboszlai Dominikék végül nem tudtak kijutni a világbajnokságra. Az olasz szakember legnagyobb motivációja a vb-szereplés kiharcolása, két alkalommal nem járt sikerrel, de harmadszorra már szeretné beteljesíteni a nagy álmot.
Marco Rossi szerint a magyar válogatottnak ott lett volna a helye az idei foci-vb-n
A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, hogy szerinte Spanyolország teljesen megérdemelten nyerte meg az idei világbajnokságot. Marco Rossi a saját csapatáról is beszélt, úgy véli, a magyar válogatottnak helye lett volna a 48 csapatos mezőnyben, ugyanakkor azt nem lehet megmondani, meddig juthattunk volna a tornán.
„A minőség alapján ott lett volna a helyünk.
Taktikailag elég érett a válogatott ehhez a szinthez, nem gondolom, hogy rosszabbak lennénk sok olyan csapatnál, amelyik részt vett a világbajnokságon”
– mondta Rossi, de vb-selejtezős kudarc mellett sem ment el szó nélkül.
„Csakis magunkat okolhatjuk azért, hogy lemaradtunk. Megvolt a lehetőségünk a rájátszásra, de az ellenfelek megbüntették a hibáinkat. Tisztában vagyunk vele, mit rontottunk el. Szerencsénk sem volt, ezt is látni kell, ám nem foghatunk mindent a balszerencsére.
Attól féltünk, hogy elveszítjük az írek elleni mérkőzést és nem érjük el a rájátszást – és pontosan ez történt. Valóra vált a rémálmunk”
– szögezte le.
Rossi Détárit és Puskást emlegette Szoboszlai kapcsán
Szoboszlai Dominik nemrég új szerződést írt alá a Liverpoollal, ehhez pedig Rossi is azonnal gratulált.
„Nagyszerű döntés és óriási siker ez Dominiknak, a családjának és azoknak, akik hosszú ideje dolgoznak mellette. Détári Lajos sem jutott el erre a klubszintre, márpedig számomra Puskás Ferenc után ő volt a második legjobb magyar futballista.
Ezért most már egyértelműen kijelenthetjük, Szoboszlai Dominik új dimenziót jelent a magyar labdarúgás számára.
És a legjobb hír, hogy még fejlődhet. Ebben biztos vagyok. A mentalitása révén szinte bármit elérhet” – mondta Szoboszlai szerződéshosszabbítása kapcsán az olasz szakember, aki már az NB I rajtjától kezdve figyeli magyar játékosok teljesítményét.
Rossi fájdalmas vallomást is tett, ez a nyár nem volt felhőtlen számára, ugyanis családi tragédia okozott szomorú pillanatokat.
„Sajnos ez a nyár egyáltalán nem úgy alakult, ahogyan terveztük. Már lefoglaltuk a közös nyaralásunkat, elutaztunk volna, ám egy szörnyű baleset közbeszólt, fontos családtagunkat veszítettük el… Nehéz hetek vannak mögöttünk, ezért nem mondhatom, hogy boldog, gondtalan nyaram volt. A családommal maradtam, próbáltuk támogatni egymást és feldolgozni azt, amit talán nem is lehet igazán feldolgozni” – számolt be róla a kapitány.
Rossi jelenleg az NB I-es idény rajtjára fókuszál, a bajnokság pénteken veszi kezdetét a Nyíregyháza-Újpest találkozóval.
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