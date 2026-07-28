Sürgősen szüksége van egy középhátvédre az argentin Independientének, amely a Ferencváros 27 éves játékosát, Mariano Gómezt nézte ki magának. Külföldi sajtóértesülések szerint már egy konkrét ajánlat is befutott az Üllői útra. Bár a magyar rekordbajnok ezt azonnal elutasította, állítólag meghatározták, hogy mennyi pénzért lennének hajlandóak megválni az argentin védőtől.

Mariano Gómez hamar a Fradi alapembere, valamit magyar állampolgár is lett

Fotó: fradi.hu

Az Independientének azok után lett sürgős egy középhátvéd leigazolása, hogy két labdarúgó – Alexis Canale és Lautaro Valenti – megszerzése is kudarcba fulladt. A klub ezért Európából próbálja megerősíteni a hátsó alakzatát, így lett az új kiszemeltjük Mariano Gómez – írja az argentin El Litoral.

Mariano Gómez magyar állampolgár lett

Az argentin védő ugyan csak télen érkezett az FTC-hez, hamar alapember, májusban pedig már magyar állampolgár is lett. Ünnepélyes keretek között tette le az állampolgársági esküt az Aranytíz Kultúrházban – így a múlt szezon hátralévő részében a pályán hazai játékosnak számított. Mariano Gómez korábban elmondta, rengeteg pozitív dolog érte őt, amióta Magyarországra költözött.

Nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Azért dolgozom, hogy pályára lépjek a magyar válogatottban, jó úton járok ehhez

– fogalmazta meg céljait még májusban a 27 éves labdarúgó.

Marco Rossi közölte, nála nem lesz válogatott

A magyar válogatott kapitánya, Marco Rossi napokkal később elmondta, nincsenek meg a feltételei, hogy meghívhassa Mariano Gómezt a válogatottba.

Fél éve játszik Magyarországon, még négy és fél évig kellene itt lennie a válogatottsághoz. Vélhetően nem én leszek, aki meghívja. Ha maradna is még négy és fél évig, 32 éves lesz addigra… Persze, 40 évesen is láttunk top játékosokat, de addigra általában kopik a sebesség

– fogalmazott olasz szakember, aki mindig a FIFA és az UEFA előírásainak megfelelően rakja össze a nemzeti csapat keretét.

Máris elhagyja Magyarországot?

Marianó Gómeznek tehát az állampolgárság mellett még éveket kellene hazánkban játszania, hogy egyszer tényleg a válogatott tagja legyen, ennek ellenére máris távozhat az országból.

Argentin sajtóértesülések szerint az Independiente vezetősége már egy hivatalos ajánlatot is küldött a Fradinak a 27 éves védőért. Állítólag 1,5-1,7 millió dollár közötti összeget fizetnének Gómezért, amit a Ferencváros elutasított. Azonban a magyar rekordbajnok 3 millió dollár körüli összegért hajlandó lenne megválni alapemberétől – legalábbis a külföldi hírek szerint.



