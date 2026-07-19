A Fradiban futballozó Mariano Gómez Argentínában született, így nem is kérdés számára, hogy kinek szurkol a foci-vb vasárnapi döntőjében. A 27 esztendős futballista – aki tavasszal felvette a magyar állampolgárságot – szoros összecsapást vár a MetLife Stadionban.

Mariano Gómez az argentinok sikeréért szorít

Fotó: fradi.hu

Mariano Gómez argentin sikert vár

Nagyon boldog vagyok, hogy az országom, Argentína az idén is ott van a döntőben. Szerintem nagyon nehéz mérkőzés lesz a spanyolok elleni, szoros eredmény születik, száz százalékot kell nyújtania az argentin válogatottnak, ha szeretné megvédeni a címét, és emellett nem szabad hibáznia. Szerintem 1-0 lesz nekünk

– mondta Gómez a fradi.hu-nak, hozzátéve, hogy Leandro Paredes nevével ellátott, 5-ös számú mezben szokta nézni a mérkőzéseket.

Az FTC játékosa bízik benne, hogy bár Lionel Messi egy góllal el van maradva a góllövőlistát vezető Kylian Mbappétól, végül mégis az élen végez.

„Jó úton halad, de meglátjuk, milyen lesz majd a meccs. Ahogy mondtam, szoros, nehéz találkozóra számítok, ám remélem, talál majd egy kis helyet a lövéshez vagy az akció befejezéséhez. Nagyon jól teljesít a tornán, őrület, hogy még mindig ilyen teljesítményre képes! Az ő korában, negyvenhez közel biztosan nem egyszerű így játszani, ennyit futni, de Messi mindent megtesz a csapatért, az egész országért.”

Gómez végezetül betekintést engedett, hogy milyen jelenleg a hangulat Argentínában.

„Az emberek egyszerűen megőrülnek az izgalomtól, élvezik ezt az egészet. Rengetegen utaztak az Egyesült Államokba, hogy megnézzék a meccseket és szurkoljanak az országnak. Az interneten és a tévében én is láttam videókat, illetve a közvetítéseket is, azt, ahogyan az argentin emberek megélik a világbajnokságot – őrületes lehet a hangulat. Bárhogy is alakul a döntő, hétfőn az edzésprogramnak megfelelően megérkezem az edzőközpontba. Ugyanezt az edzőmezt fogom viselni, és a Ferencváros sikeréért dolgozom majd. Büszke és boldog leszek, ha Argentína újra megnyeri a világbajnokságot.”

A Spanyolország–Argentína világbajnoki döntő magyar idő szerint 21 órakor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti.