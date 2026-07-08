Végső búcsút vettek a Manchester United-legenda Mark Hughes fiától. A tragikusan fiatalon, mindössze 38 éves korában elhunyt Alex koporsóját a gyásztól megtört édesapja vitte a vállán a búcsúszertartáson, amelyen rengetegen vettek részt.

Mark Hughes tragikus fiatalon veszítette el a gyermekét

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mark Hughes a vállán vitte fia koporsóját

Mark Hughes fia az angol Grimsby Town labdarúgóklubnál dolgozott, de június 19-én teljesen váratlanul elhunyt. A 38 éves fiatalember családját összetörte a tragédia. Alex temetésére a minap került sor, a búcsúszertartáson pedig olyan sportlegendák jelentek meg, mint Bryan Robson, Ryan Giggs, Mike Phelan vagy Martin Edwards. A gyászoló tömeget pedig a Manchester United korábbi sikeredzője, Sir Alex Ferguson vezette.

A temetés legmeghatóbb jelenete az volt, amikor Mark Hughes a saját vállán vitte fia koporsóját – Alex testvérével és apósával együtt.

Mögöttük pedig szorosan a 38 éves fiatalember felesége és gyerekeik sétáltak.

A zsúfolásig megtelt templomban Alex testvére, Curtis mondott búcsúbeszédet, és alig tudta visszatartani a könnyeit. Dicsérte bátyja kedvességét és melegszívűségét – miközben egy kis viccelődést is megengedett magának.

Amikor az ember elveszít valakit, jeleket keres, amelyeken keresztül üzenetet kap, hogy szerette még mindig a közelében van. Szerencsés voltam, hogy velem ez megtörtént. Mindössze két nappal azután, hogy elbúcsúztunk Alextől, munkával próbáltam elterelni a figyelmemet, amikor egy méh úgy döntött, hogy megtámad. Abban a pillanatban tudtam, hogy Alex mindent megtesz azért, hogy újra idegesítsen

– fogalmazott mosolyogva, de könnyek közt a gyászoló testvér.