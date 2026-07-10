Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság bostoni negyeddöntőjében. A nyolc éve világbajnok, négy esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembele 18 méteres próbálkozása döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki riválisát, mint a 2022-es elődöntőben. Az Afrika-bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata.

Bono büntetőt hárított, Marokkó jól kezdett a franciák ellen

Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

Franciaország-Marokkó: az európai csapat dominált

A marokkói szövetségi kapitány, Mohamed Ouahbi szerint a játékvezető hibázott az első gól előtt, és ezt szóvá is tette.

"Néhány játékos megállt, mert Mbappé gólja előtt kezezés történt. Egyértelmű volt. Nem tudom, meg kellett volna ítélni vagy sem. Ennek ellenére ma Franciaország volt az erősebb, de tovább fejlődhetünk és javulhatunk, és talán négy év múlva ki is ejthetjük őket. Az üzenet egyszerű és egyértelmű volt: még nincs vége" - fogalmazott Ouahbi.

Mohamed Ouahbi: "Beberapa pemain berhenti karena ada pelanggaran tangan!"



"Dan memang ada pelanggaran tangan! Saya tidak tahu apakah itu harus diadili atau tidak; saya sama sekali tidak tahu..."



"Tapi pada akhirnya, itu adalah usaha individu dari Kylian Mbappé yang membuahkan… pic.twitter.com/trlsADEmQc — FANS BOLA AJA (@FansBolaja) July 10, 2026

Ouahbi dicsérte a francia válogatottat, elismerte, hogy a pálya minden területén dominált.

„A franciák nagyon jól bánnak a labdával, rengeteg gondot okoztak nekünk. Az utóbbi két vb-n döntőbe jutottak, rengeteg tehetségük van, olyan játékosok, akik hajlandóak futni és mindent megtenni a sikerért, és ez döntő különbséget jelent. Marokkó jövője kapcsán optimista vagyok, sok fiatal játékosunk van, tehetségek, akik fejlődni fognak. Olyan csapat, amely a jövőben győzni tud és nagy sikereket szerezhet" - mondta a kapitány.

Marokkó egymást követő két világbajnokságon is bejutott a negyeddöntőbe, ami eddig egyetlen afrikai országnak sem sikerült. Mindkét alkalommal Franciaország ejtette ki őket. A marokkóiak 2030-ban társrendezőként szerepelnek a vb-n.