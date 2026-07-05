Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pillanatnyi düh és frusztráció lett úrrá a paraguayi kapuson. Orlando Gill azért dobta meg labdával Kylian Mbappét, mert a francia labdarúgó levegőnek nézte őt a lefújás után. Pedig állítása szerint csak gratulálni akart neki.

Kitálalt a szombat esti Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő végén történt botrány kiváltó okáról a dél-amerikaiak kapusa. Orlando Gill elmondta, miért dobta meg labdával a mérkőzés egyetlen gólszerzőjét, Kylian Mbappét – aki a lefújás után piszkos munkát emlegetett.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Kylian Mbappé #10 of France refuses to shake hands with Orlando Gill #12 of Paraguay after a 1-0 win during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Al Bello/Getty Images)
Paraguay kapusa, Orlando Gill megdobta a labdával a franciák gólszerzőjét, Kylain Mbappét
Fotó: Al Bello / Getty Images North America

Mbappé – aki a mérkőzés 70. percében egy tizenegyesből szerezte meg a győztes találatot – végig a keményen játszó paraguayiak célpontja volt. A brutális bánásmódot mosolyogva vette tudomásul a pályán, a lefújás után viszont kitört belőle az öröm. Orlando Gill kapus pedig hiába nyújtott neki kezet, elsétált mellette.

Kinyújtottam a kezem, hogy gratuláljak neki, de még csak észre sem vett, mintha ott sem lettem volna

nyilatkozta a mérkőzés után Paraguay kapusa, aki ezt követően nekidobta a labdát Mbappénak. Ezt több kamera is rögzítette a stadionban. 

Volt egy pillanatnyi düh és frusztráció, de ennyi volt az egész, semmi más nem történt

– fogalmazott Gill.

A történtek után tömegjelenet alakult ki a pályán, aztán a felek szépen lassan lenyugodtak. 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Didier Deschamps, Head Coach of France, separates players before a hydration break in the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Al Bello/Getty Images)
A lefújás után tömegjelenet alakult ki a pályán
Fotó: Al Bello / Getty Images North America

A paraguayi kapus olyannyira, hogy az mérkőzés utáni interjúban már a franciákat méltatta:

Franciaország kiváló tornát produkál, egyértelműen a végső győzelemre pályáznak.

Kylian Mbappé véleménye a történtekről

A franciák gólszerzője elsők közt nyilatkozott a mérkőzés után, és elmondta: bebizonyították, hogy nemcsak látványos támadófocival tudnak nyerni.

Elnézést a kifejezésért, de ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük. Nincs ezzel gond

– fogalmazott Mbappé. Hozzátette, minden csapat a saját erősségeire épít, és ebben nincs jó vagy rossz. A labdarúgásnak egyféle módja van, az pedig a győzelem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!