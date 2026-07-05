Kitálalt a szombat esti Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő végén történt botrány kiváltó okáról a dél-amerikaiak kapusa. Orlando Gill elmondta, miért dobta meg labdával a mérkőzés egyetlen gólszerzőjét, Kylian Mbappét – aki a lefújás után piszkos munkát emlegetett.

Paraguay kapusa, Orlando Gill megdobta a labdával a franciák gólszerzőjét, Kylain Mbappét

Fotó: Al Bello / Getty Images North America

Mbappé – aki a mérkőzés 70. percében egy tizenegyesből szerezte meg a győztes találatot – végig a keményen játszó paraguayiak célpontja volt. A brutális bánásmódot mosolyogva vette tudomásul a pályán, a lefújás után viszont kitört belőle az öröm. Orlando Gill kapus pedig hiába nyújtott neki kezet, elsétált mellette.

Kinyújtottam a kezem, hogy gratuláljak neki, de még csak észre sem vett, mintha ott sem lettem volna

– nyilatkozta a mérkőzés után Paraguay kapusa, aki ezt követően nekidobta a labdát Mbappénak. Ezt több kamera is rögzítette a stadionban.

Volt egy pillanatnyi düh és frusztráció, de ennyi volt az egész, semmi más nem történt

– fogalmazott Gill.

A történtek után tömegjelenet alakult ki a pályán, aztán a felek szépen lassan lenyugodtak.

A lefújás után tömegjelenet alakult ki a pályán

Fotó: Al Bello / Getty Images North America

A paraguayi kapus olyannyira, hogy az mérkőzés utáni interjúban már a franciákat méltatta:

Franciaország kiváló tornát produkál, egyértelműen a végső győzelemre pályáznak.

Kylian Mbappé véleménye a történtekről

A franciák gólszerzője elsők közt nyilatkozott a mérkőzés után, és elmondta: bebizonyították, hogy nemcsak látványos támadófocival tudnak nyerni.

Elnézést a kifejezésért, de ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük. Nincs ezzel gond

– fogalmazott Mbappé. Hozzátette, minden csapat a saját erősségeire épít, és ebben nincs jó vagy rossz. A labdarúgásnak egyféle módja van, az pedig a győzelem.