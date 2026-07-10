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Elsőként Franciaország jutott be a labdaúgó-világbajnokság elődöntőjébe, miután legyőzte Marokkót. A csapat sztárját, Kylian Mbappét sérülés miatt lecserélték.

A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság bostoni negyeddöntőjében. A nyolc éve világbajnok, négy esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembele 18 méteres próbálkozása döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki riválisát, mint a 2022-es elődöntőben. Az Afrika-bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata.

Kylian Mbappé eddig minden meccsen pályára lépett
Kylian Mbappé eddig minden meccsen pályára lépett
Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto/AFP

Mbappé sérülése miatt aggódtak

A meccs után a francia szurkolók Mbappé sérülése miatt rettegtek. 

A Real Madrid sztárja bevallotta, valóban sérüléssel küzd, de annak ellenére is minden rendben van vele, hogy a 77. percben lecserélték és Mateta állt a helyére.

„Van egy kisebb bokasérülésem, de teljesen jól vagyok. Mateta azért állt be a helyemre, mert jobb fizikai állapotban volt. Ennyi történt. A legfontosabb, hogy megtaláltuk az utat a győzelemhez. Hiába vagyunk már elődöntősök, még hosszú az út a célunkig, de eddig jól teljesítünk” - fogalmazott Mbappé.

Mbappé a csoportkörben a Szenegál, valamint a nyolcaddöntőben a Paraguay elleni mérkőzéseken végig játszott a francia válogatottban, míg Didier Deschamps szövetségi kapitány az Irak, Norvégia és Svédország elleni mérkőzéseken lecserélte őt. Franciaország a következő körben a Spanyolország-Belgium mérkőzés győztesével találkozik. Deschamps a mérkőzés utáni nyilatkozatában megerősítette, Mbappé a bokáját fájlalja.

„Enyhe fájdalmat érez a bokájában, de semmi komoly” – mondta Deschamps a spanyol Cope hírügynökségnek, akit a The Athletic idézett.

 

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