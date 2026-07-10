A fogadóirodáknál a francia válogatott számított a világbajnokság legnagyobb esélyesének, ezt pedig Didier Deschamps együttese folyamatosan igazolta is, hiszen eddig minden mérkőzését megnyerte a tornán. A francia csapat öt találkozón 14 gólt szerzett a vb-n, Kylian Mbappé hét találattal a második helyen állt a góllövőlistán az argentin Lionel Messi mögött, Michael Olise pedig hat gólpasszával a torna egyik legkreatívabb játékosának bizonyult.

A franciák Mbappé tizenegyesével nyerték meg a Paraguay elleni nyolcaddöntőt

Fotó: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

A franciák ellenfele ezúttal az a marokkói válogatott volt, amellyel legutóbb a 2022-es katari világbajnokság elődöntőjében találkoztak. Azt a mérkőzést a franciák magabiztosan megnyerték, Marokkó pedig ezt követően elveszítette a Horvátország elleni bronzmérkőzést. Ennek ellenére történelmet írt, ugyanis korábban egyetlen afrikai csapat sem jutott ilyen messzire a világbajnokságon.

Mohamed Ouahbi együttesét azonban komolyan kellett vennie a franciáknak. A marokkói válogatott a legjobb 32 között a végső győzelemre is esélyes holland csapatot búcsúztatta, a nyolcaddöntőben pedig a társházigazda kanadai együttest győzte le magabiztosan, és végül háromgólos sikert aratott.

Mbappé kihagyott egy tizenegyest, majd rekordokat döntött a vb-negyeddöntőben

A csütörtök esti mérkőzést a franciák kezdték jobb, és már a negyedik percben megszerezhették volna a vezetést. Jászín Bono, a marokkói válogatott kapusa előbb Mbappé 19 méteres bombáját tolta szögletre, majd a sarokrúgás után a teljesen tisztán fejelhető Dayot Upamecano közeli kísérletét védte bravúrral.

Ezt követően a francia válogatott feltolta a védelmi vonalát a félpályáig, és teljesen beszorította a marokkói csapatot, amely 4-4-2-ben védekezett a kapuja előtt. A franciák következő lehetőségére a 18. percig kellett várni. Ekkor Désiré Doué balról betekert labdájára az aranylabdás Ousmane Dembélé érkezett, aki azonban hét méterről kapu mellé fejelt. A franciák következő lehetőségére a 18. percig kellett várni. Ekkor Désiré Doué balról betekert labdájára az aranylabdás Ousmane Dembélé érkezett, aki azonban hét méterről a kapu mellé fejelt.

A 25. percben aztán tizenegyeshez jutottak a franciák.

Achraf Hakimit egy rossz labdaátvétel után Doué szerelni tudta a saját térfelén, majd Oliséhez játszott, aki azonnal indította Mbappét a jobb oldalon. A Real Madrid szélvészgyors támadója betört a tizenhatoson belülre, megcsinált egy gyönyörű cselt Núszír Mázráví mellett, aki becsúszva elkaszálta a franciát. Az argentin Facundo Tello azonnal a büntetőpontra mutatott, és bár Doué szerelését visszanézték a VAR-szobában, szabályosnak találták, így jöhetett a tizenegyes. A labda mögé Mbappé állt oda, de a bal alsó sarokba tartó, rendkívül gyenge lövését Bono magabiztosan hárította.