A fogadóirodáknál a francia válogatott számított a világbajnokság legnagyobb esélyesének, ezt pedig Didier Deschamps együttese folyamatosan igazolta is, hiszen eddig minden mérkőzését megnyerte a tornán. A francia csapat öt találkozón 14 gólt szerzett a vb-n, Kylian Mbappé hét találattal a második helyen állt a góllövőlistán az argentin Lionel Messi mögött, Michael Olise pedig hat gólpasszával a torna egyik legkreatívabb játékosának bizonyult.
A franciák ellenfele ezúttal az a marokkói válogatott volt, amellyel legutóbb a 2022-es katari világbajnokság elődöntőjében találkoztak. Azt a mérkőzést a franciák magabiztosan megnyerték, Marokkó pedig ezt követően elveszítette a Horvátország elleni bronzmérkőzést. Ennek ellenére történelmet írt, ugyanis korábban egyetlen afrikai csapat sem jutott ilyen messzire a világbajnokságon.
Mohamed Ouahbi együttesét azonban komolyan kellett vennie a franciáknak. A marokkói válogatott a legjobb 32 között a végső győzelemre is esélyes holland csapatot búcsúztatta, a nyolcaddöntőben pedig a társházigazda kanadai együttest győzte le magabiztosan, és végül háromgólos sikert aratott.
Mbappé kihagyott egy tizenegyest, majd rekordokat döntött a vb-negyeddöntőben
A csütörtök esti mérkőzést a franciák kezdték jobb, és már a negyedik percben megszerezhették volna a vezetést. Jászín Bono, a marokkói válogatott kapusa előbb Mbappé 19 méteres bombáját tolta szögletre, majd a sarokrúgás után a teljesen tisztán fejelhető Dayot Upamecano közeli kísérletét védte bravúrral.
Ezt követően a francia válogatott feltolta a védelmi vonalát a félpályáig, és teljesen beszorította a marokkói csapatot, amely 4-4-2-ben védekezett a kapuja előtt. A franciák következő lehetőségére a 18. percig kellett várni. Ekkor Désiré Doué balról betekert labdájára az aranylabdás Ousmane Dembélé érkezett, aki azonban hét méterről kapu mellé fejelt. A franciák következő lehetőségére a 18. percig kellett várni. Ekkor Désiré Doué balról betekert labdájára az aranylabdás Ousmane Dembélé érkezett, aki azonban hét méterről a kapu mellé fejelt.
A 25. percben aztán tizenegyeshez jutottak a franciák.
Achraf Hakimit egy rossz labdaátvétel után Doué szerelni tudta a saját térfelén, majd Oliséhez játszott, aki azonnal indította Mbappét a jobb oldalon. A Real Madrid szélvészgyors támadója betört a tizenhatoson belülre, megcsinált egy gyönyörű cselt Núszír Mázráví mellett, aki becsúszva elkaszálta a franciát. Az argentin Facundo Tello azonnal a büntetőpontra mutatott, és bár Doué szerelését visszanézték a VAR-szobában, szabályosnak találták, így jöhetett a tizenegyes. A labda mögé Mbappé állt oda, de a bal alsó sarokba tartó, rendkívül gyenge lövését Bono magabiztosan hárította.
- Mbappé pályafutása során harmadszor rontott büntetőt a francia válogatottban, de ezt volt az első, amit nagy tornán hibázott el.
A kihagyott büntető után jöhetett a hidratációs szünet, utána pedig a franciák ugyanazzal a lendülettel tértek vissza a pályára. A 33. percben újra vezetést szerezhettek volna, de a jobbról befelé cselező Dembélé 17 méteres lövése pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot.
Két perccel később újabb hatalmas bravúrt mutatott be a marokkói kapus.
Doué szerzett labdát a pálya közepén, majd becselezte magát a büntetőterületen belülre, ahol tíz méterről ziccert lőhetett, de a jobb alsóba tartó lövésére Bono elképesztő bravúrral leért, és szögletre ütötte a labdát.
A félidő hajrájában is a franciák irányítottak, és a hosszabbítás második percében már a kapufát is eltalálták. Ezúttal a balhátvéd Lucas Digne vezette fel a labdát, majd 23 méterről óriási erejű lövést küldött kapura, amelyet Bono a felső lécre tolt.
A második félidő elején a marokkóiak bátran kezdtek, de a lendületük nem tartott sokáig, a franciák pedig öt perc elteltével visszavették a kezdeményezést. Az 56. percben újabb hatalmas helyzetet hagytak ki. Egy labdaszerzést követően lendületből indulhatott a francia csapat: Olise remek labdát tálalt Mbappé elé, aki azonban 13 méterről fölé lőtte a ziccert.
A 60. percben aztán Mbappé az eddigi legnehezebb helyzetéből lőtt parádés gólt.
A franciák a marokkói kapu előtt szereztek labdát, Doué pedig Mbappéhoz játszott, aki 16 méterről, a blokkolni próbáló Issza Diop mellett védhetetlenül csavarta a labdát a bal felső sarokba (1–0).
- Mbappé gyönyörű gólja a linkre kattintva nézhető meg.
- Mbappé a legutóbbi két világbajnokságán egyaránt tíz gólban vállalt közvetlen szerepet – 1966 óta ő az egyetlen játékos, aki ezt két különböző tornán is elérte.
- Mbappé az első játékos, aki 100 gólban vállalt szerepet (64 gól, 36 gólpassz) a francia válogatottban.
A bekapott gól után a marokkóiaknak fel kellett adniuk a stabil védekezésüket, elkezdtek feljebb lépni, így viszont terület nyílt a franciák előtt, akik ezt kegyetlenül kihasználták. A 66. percben Dembélé kapott egy átadást, hatalmas terület nyílt előtte, így megindult a marokkói kapu felé, majd senkitől sem zavartatva, 17 méterről gyönyörű gólt csavart a bal alsó sarokba (2–0).
- Dembélé gólja a linkre kattintva nézhető meg.
- A 2002-es világbajnokság óta a francia válogatott az első csapat, amelynek két játékosa is legalább 5 gólt szerzett (Mbappé 8 és Dembélé 5) egyetlen világbajnokságon. 24 éve a brazil válogatottban Ronaldo jutott el nyolc gólig, Rivaldo pedig öt találatig.
A franciák ezzel megnyugtató előnyre tettek szert, szurkolóik azonban a 77. percben elkezdhettek aggódni, ugyanis Mbappé leült a földre, és jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Didier Deschamps a Crystal Palace támadóját, Jean-Philippe Matetát küldte pályára helyette. Ami viszont biztató lehet, hogy a Real Madrid sztárja a saját lábán hagyta el a pályát, így könnyen lehet, hogy a szövetségi kapitány csak óvatosságból cserélte le.
- Mbappé lecserélése a linkre kattintva nézhető meg.
A hajrában a marokkóiak még becsületből próbálkoztak. A 83. percben Azzedin Ounahi távoli lövését kellett védenie Mike Maignannak, majd a bal oldali szöglet után Neil El Aynaoui négy méterről az oldalhálóba fejelt.
Az utolsó bő tíz percben mindkét csapat előtt adódtak még helyzetek, de újabb gól már nem született, így a francia válogatott könnyed győzelmet aratott, és ezzel bejutott az elődöntőbe, ahol a Spanyolország–Belgium összecsapás győztesével találkozik majd.
Világbajnokság, negyeddöntő:
Franciaország-Marokkó 2-0 (0-0)
gólszerzők: Mbappé (60.), Dembélé (66.)
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