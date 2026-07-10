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Csütörtök este lejátszották a labdarúgó-világbajnokság első negyeddöntőjét. Az előző vb-n ezüstérmes francia válogatott 2–0-ra győzte le Marokkót Foxborough-ban. A találkozó főszereplője ezúttal is Kylian Mbappé volt, aki az első félidőben ugyan tizenegyest hibázott, később azonban fontos gólt szerzett. Ezzel beérte a góllövőlista élén álló, nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit, emellett pedig újabb világbajnoki rekordokat állított fel. Didier Deschamps együttese bejutott a legjobb négy közé, ahol a Spanyolország–Belgium összecsapás győztesével találkozik.

A fogadóirodáknál a francia válogatott számított a világbajnokság legnagyobb esélyesének, ezt pedig Didier Deschamps együttese folyamatosan igazolta is, hiszen eddig minden mérkőzését megnyerte a tornán. A francia csapat öt találkozón 14 gólt szerzett a vb-n, Kylian Mbappé hét találattal a második helyen állt a góllövőlistán az argentin Lionel Messi mögött, Michael Olise pedig hat gólpasszával a torna egyik legkreatívabb játékosának bizonyult.

A franciák Mbappé tizenegyesével nyerték meg a Paraguay elleni nyolcaddöntőt
A franciák Mbappé tizenegyesével nyerték meg a Paraguay elleni nyolcaddöntőt
Fotó: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

A franciák ellenfele ezúttal az a marokkói válogatott volt, amellyel legutóbb a 2022-es katari világbajnokság elődöntőjében találkoztak. Azt a mérkőzést a franciák magabiztosan megnyerték, Marokkó pedig ezt követően elveszítette a Horvátország elleni bronzmérkőzést. Ennek ellenére történelmet írt, ugyanis korábban egyetlen afrikai csapat sem jutott ilyen messzire a világbajnokságon.

Mohamed Ouahbi együttesét azonban komolyan kellett vennie a franciáknak. A marokkói válogatott a legjobb 32 között a végső győzelemre is esélyes holland csapatot búcsúztatta, a nyolcaddöntőben pedig a társházigazda kanadai együttest győzte le magabiztosan, és végül háromgólos sikert aratott.

Mbappé kihagyott egy tizenegyest, majd rekordokat döntött a vb-negyeddöntőben

A csütörtök esti mérkőzést a franciák kezdték jobb, és már a negyedik percben megszerezhették volna a vezetést. Jászín Bono, a marokkói válogatott kapusa előbb Mbappé 19 méteres bombáját tolta szögletre, majd a sarokrúgás után a teljesen tisztán fejelhető Dayot Upamecano közeli kísérletét védte bravúrral. 

Ezt követően a francia válogatott feltolta a védelmi vonalát a félpályáig, és teljesen beszorította a marokkói csapatot, amely 4-4-2-ben védekezett a kapuja előtt. A franciák következő lehetőségére a 18. percig kellett várni. Ekkor Désiré Doué balról betekert labdájára az aranylabdás Ousmane Dembélé érkezett, aki azonban hét méterről kapu mellé fejelt. A franciák következő lehetőségére a 18. percig kellett várni. Ekkor Désiré Doué balról betekert labdájára az aranylabdás Ousmane Dembélé érkezett, aki azonban hét méterről a kapu mellé fejelt.

A 25. percben aztán tizenegyeshez jutottak a franciák. 

Achraf Hakimit egy rossz labdaátvétel után Doué szerelni tudta a saját térfelén, majd Oliséhez játszott, aki azonnal indította Mbappét a jobb oldalon. A Real Madrid szélvészgyors támadója betört a tizenhatoson belülre, megcsinált egy gyönyörű cselt Núszír Mázráví mellett, aki becsúszva elkaszálta a franciát. Az argentin Facundo Tello azonnal a büntetőpontra mutatott, és bár Doué szerelését visszanézték a VAR-szobában, szabályosnak találták, így jöhetett a tizenegyes. A labda mögé Mbappé állt oda, de a bal alsó sarokba tartó, rendkívül gyenge lövését Bono magabiztosan hárította.

  • Mbappé pályafutása során harmadszor rontott büntetőt a francia válogatottban, de ezt volt az első, amit nagy tornán hibázott el. 
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera from behind the goal.) Yassine Bounou #1 of Morocco saves a penalty by Kylian Mbappe #10 of France during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bonóról ki sem pattant Mbappé tizenegyese
Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

A kihagyott büntető után jöhetett a hidratációs szünet, utána pedig a franciák ugyanazzal a lendülettel tértek vissza a pályára. A 33. percben újra vezetést szerezhettek volna, de a jobbról befelé cselező Dembélé 17 méteres lövése pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot.

Két perccel később újabb hatalmas bravúrt mutatott be a marokkói kapus. 

Doué szerzett labdát a pálya közepén, majd becselezte magát a büntetőterületen belülre, ahol tíz méterről ziccert lőhetett, de a jobb alsóba tartó lövésére Bono elképesztő bravúrral leért, és szögletre ütötte a labdát.

A félidő hajrájában is a franciák irányítottak, és a hosszabbítás második percében már a kapufát is eltalálták. Ezúttal a balhátvéd Lucas Digne vezette fel a labdát, majd 23 méterről óriási erejű lövést küldött kapura, amelyet Bono a felső lécre tolt.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Michael Olise #11 of France controls the ball against Brahim Diaz #10 of Morocco during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Michael Olise kemény őrizetet kapott az első félidőben
Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images via AFP

A második félidő elején a marokkóiak bátran kezdtek, de a lendületük nem tartott sokáig, a franciák pedig öt perc elteltével visszavették a kezdeményezést. Az 56. percben újabb hatalmas helyzetet hagytak ki. Egy labdaszerzést követően lendületből indulhatott a francia csapat: Olise remek labdát tálalt Mbappé elé, aki azonban 13 méterről fölé lőtte a ziccert.

A 60. percben aztán Mbappé az eddigi legnehezebb helyzetéből lőtt parádés gólt. 

A franciák a marokkói kapu előtt szereztek labdát, Doué pedig Mbappéhoz játszott, aki 16 méterről, a blokkolni próbáló Issza Diop mellett védhetetlenül csavarta a labdát a bal felső sarokba (1–0).

  • Mbappé gyönyörű gólja a linkre kattintva nézhető meg.
  • Mbappé a legutóbbi két világbajnokságán egyaránt tíz gólban vállalt közvetlen szerepet – 1966 óta ő az egyetlen játékos, aki ezt két különböző tornán is elérte.
  • Mbappé az első játékos, aki 100 gólban vállalt szerepet (64 gól, 36 gólpassz) a francia válogatottban.
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Kylian Mbappe #10 of France celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mbappé a nyolcadik gólját lőtte, beérte a góllövőlista élén Lionel Messit
Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

A bekapott gól után a marokkóiaknak fel kellett adniuk a stabil védekezésüket, elkezdtek feljebb lépni, így viszont terület nyílt a franciák előtt, akik ezt kegyetlenül kihasználták. A 66. percben Dembélé kapott egy átadást, hatalmas terület nyílt előtte, így megindult a marokkói kapu felé, majd senkitől sem zavartatva, 17 méterről gyönyörű gólt csavart a bal alsó sarokba (2–0).

  • Dembélé gólja a linkre kattintva nézhető meg.
  • A 2002-es világbajnokság óta a francia válogatott az első csapat, amelynek két játékosa is legalább 5 gólt szerzett (Mbappé 8 és Dembélé 5) egyetlen világbajnokságon. 24 éve a brazil válogatottban Ronaldo jutott el nyolc gólig, Rivaldo pedig öt találatig.
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Ousmane Dembele #7 of France celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Shaun Botterill/Getty Images/AFP (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az aranylabdás Ousmane Dembélé is bombaformában játszik a világbajnokságon
Fotó: Shaun Botterill/Getty Images via AFP

A franciák ezzel megnyugtató előnyre tettek szert, szurkolóik azonban a 77. percben elkezdhettek aggódni, ugyanis Mbappé leült a földre, és jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Didier Deschamps a Crystal Palace támadóját, Jean-Philippe Matetát küldte pályára helyette. Ami viszont biztató lehet, hogy a Real Madrid sztárja a saját lábán hagyta el a pályát, így könnyen lehet, hogy a szövetségi kapitány csak óvatosságból cserélte le.

A hajrában a marokkóiak még becsületből próbálkoztak. A 83. percben Azzedin Ounahi távoli lövését kellett védenie Mike Maignannak, majd a bal oldali szöglet után Neil El Aynaoui négy méterről az oldalhálóba fejelt.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Kylian Mbappe #10 of France is seen on the bench with an ice pack on his right ankle during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mbappé a meccs végét már a kispadról figyelte
Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images via AFP

Az utolsó bő tíz percben mindkét csapat előtt adódtak még helyzetek, de újabb gól már nem született, így a francia válogatott könnyed győzelmet aratott, és ezzel bejutott az elődöntőbe, ahol a Spanyolország–Belgium összecsapás győztesével találkozik majd.

Világbajnokság, negyeddöntő:
Franciaország-Marokkó 2-0 (0-0)
gólszerzők: Mbappé (60.), Dembélé (66.)

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