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A franciák nem játszották el ugyanazt, mint a németek, de rendesen megszenvedtek a továbbjutásért. A labdarúgó-világbajnokság második nyolcaddöntőjében a végső győzelemre is esélyes francia válogatott Kylian Mbappé büntetőből lőtt góljával 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot Philadelphiában. Didier Deschamps együttese ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a marokkói válogatott lesz az ellenfele.

A francia válogatott egyelőre a világbajnokság legerősebb csapatának tűnik. Didier Deschamps együttese mind a négy mérkőzését megnyerte a tornán, ezeken 13 gólt lőtt. Ráadásul a francia csapat támadói elképesztő formában futballoznak: Kylian Mbappé hat találattal a második helyen áll a góllövőlistán a hétgólos Lionel Messi mögött, az aranylabdás Ousmane Dembélé négyszer volt eredményes, míg a karmester Michael Olise gólt ugyan még nem lőtt, de már hat gólpasszt kiosztott a világbajnokságon.

Olise és Mbappé között szenzációs a játékkapcsolat a francia válogatottban
Olise és Mbappé között szenzációs a játékkapcsolat a francia válogatottban
Fotó: Al Bello/Getty Images

A bombaformában futballozó franciák nyolcaddöntős ellenfele a jelenlegi mezőny papíron leggyengébb csapata, a FIFA-világranglistán 41. helyen rangsorolt paraguayi válogatott volt. Lebecsülni viszont botorság lett volna a dél-amerikai csapatot, miután a legjobb 32 között hazaküldték a német válogatottat. 

Mbappét és a franciákat rendesen faragták az első félidőben

A szombat esti találkozót rekkenő hőségben rendezték; körülbelül 35 °C-os forróság volt a philadelphiai Lincoln Financial Fielden. A játék képe pontosan olyan volt, amilyenre számítani lehetett. A franciák magasra feltolt védelmi vonallal futballoztak, a paraguayiak pedig „betolták a buszt”, és tíz mezőnyjátékossal védekeztek a kapujuk előtt. 

Olyan volt, mint egy kézilabdameccs: a franciák folyamatosan körbeadogatták a labdát a paraguayiak védelmi fala előtt és várták a pillanatot, amikor nyílik egy kis rés. 

A találkozó első helyzetecskéjére a 30. percig kellett várni. Ekkor Dembélé jobb oldali beadása után Mbappé fejelhetett volna hat méterről, de Gustavo Gómez a levegőben kibillentette az egyensúlyából a francia támadót, aki így kapu mellé csúsztatott.

Philadelphia, United States - July 4: Kylian Mbappe of France gestures during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 4, 2026 in Philadelphia, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
A németek után a franciák is megszenvedtek a paraguayiakkal 
Fotó: Harry Langer/DeFodi via Getty Images

Ezután a franciák fokozták a nyomást, és a 38. percben majdnem betaláltak. Egy gyors kontratámadás végén Dembélé ment el a jobb szélen, megcsinált két befelé cselt, majd célba vette a hosszú felsőt, de 14 méterről leadott lövése megpattant egy védőn, és a kapu mellé csorgott.

Ráadásul a kontratámadás közben a visszasprintelő Matías Galarza hatalmasat odavert az akciót követő Mbappénak, de az üzbég Ilgiz Tantashev játékvezető semmivel sem szankcionálta a dél-amerikai futballistát, pedig a sárga lap minimum járt volna a megmozdulásáért.

Az ezt követő szögletre Mbappé aztán érkezett a hosszú oldalon, de a Real Madrid támadója a földre került, miután Juan Cáceres átkarolta. Az üzbég játékvezető viszont nem ítélt büntetőt, és a VAR-szobából sem szóltak a fülére, hogy nézze vissza az esetet, így az első félidő végén a franciák egy elmaradt tizenegyes miatt bánkódhattak.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Kylian Mbappe #10 of France and Juan Jose Caceres #4 of Paraguay compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
A portugálok egy hasonló eset után 11-est kaptak a horvátok ellen
Fotó: Buda Mendes/Getty Images

A francia válogatott komoly helyzeteket nem tudott kialakítani az első félidőben, ennek ellenére Didier Deschamps szövetségi kapitány nem változtatott a szünetben.

Az 51. percben a mérkőzés legnagyobb helyzetét hagyták ki a franciák. 

Mike Maignan húzott le egy szögletet, majd azonnal indította a félpályáról kilépő Mbappét, aki egyedül mehetett ziccerben, de eltotojázta a helyzetet, így a visszasprintelő Cáceres az utolsó pillanatban tisztázni tudott.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Kylian Mbappe #10 of France shoots against Juan Jose Caceres #4 of Paraguay during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
Mbappé hatalmas helyzetet hagyott ki a második félidő elején
Fotó: Dan Mullan/Getty Images

Három perccel később már védenie is kellett a paraguayi kapusnak. A labdát felcipelő Manu Koné szánta el magát egy 22 méteres bombára, de a bal felsőbe tartó lövést Orlando Gill óriási bravúrral kiütötte.

A 61. percben a francia szövetségi kapitány belenyúlt a mérkőzésbe. A gyengén futballozó Bradley Barcola helyére a remekül cselező Désiré Doué érkezett.

Négy perc múlva a Paris Saint-Germain klasszisa megvillantotta tudását.

04 July 2026, United States, Philadelphia: Soccer, Men, 2026 World Cup, Paraguay vs. France, Knockout Stage, Round of 16, Philadelphia Stadium: Désiré Doué (France) is fouled in the penalty area by Diego Gomez (Paraguay). A penalty kick is awarded. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Désiré Doué beállása megváltoztatta a játék képét
Fotó: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Betört a tizenhatoson belülre, három védőből is bohócot csinált, majd Diego Gomez akasztotta. A játékvezető megint nem ítélt semmit, azonban most a VAR-szobából szóltak neki, hogy illene visszanéznie az esetet. Miután ezt megtette, büntetőt ítélt a franciáknak, amit Kylian Mbappé magabiztosan a bal alsóba gurított a jobbra mozduló Orlando Gill mellett (0-1). 

  • Mbappénak ez volt a hetedik gólja a világbajnokságon, ezzel beérte a góllövőlista élén a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit. 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Kylian Mbappe #10 of France celebrates scoring a penalty for the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
Kylian Mbappénak jó esélye van a gólkirályi címre a világbajnokságon
Fotó: Maddie Meyer/FIFA via Getty Images

A folytatásban sem volt szép a mérkőzés: a vezetés megszerzése után a franciák sem akartak adósak maradni az adok-kapokban, volt néhány kemény belépő, ami miatt akadozott a játék ritmusa. A hajrában a paraguayiak feljebb tolták a védekezésüket, de a franciák rendkívül taktikusan futballoztak, és eldugták előlük a labdát, így komoly lehetőségig nem jutottak el a dél-amerikaiak.

A találkozó végén a rengeteg közjáték miatt tíz percet hosszabbított a játékvezető. A franciák a 96. percben lezárhatták volna a meccset, de Mbappé bombáját Gill bravúrral védte, majd a kipattanóra a Real Madrid támadója érkezett, de a paraguayi kapus ismét óriási védést mutatott be.

PHILADELPHIA, UNITED STATES - JULY 4: Uproar between Manu Kone of France, Jules Kounde of France, Kylian Mbappe of France, William Saliba of France, Lucas Digne of France, Michael Olise of France, Manu Kone of France, Orlando Gill of Paraguay, Matias Galarza of Paraguay, Gabriel Avalos of Paraguay during the World Cup match between Paraguay v France at the Philadelphia Stadium on July 4, 2026 in Philadelphia United States (Photo by Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images)
Csoda, hogy a franciák sérülés nélkül megúszták a paraguayiak elleni meccset 
Fotó: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

A franciák az utolsó percekben már a paraguayi térfélen tartották a labdát, Matías Galarza többször is megpróbálta „agyonrúgni” Mbappét, de a madridi sztárjátékos jól viselte, hogy faragják, és búcsúzóul belenevetett a paraguayi játékos arcába.

A francia válogatott ezzel továbbjutott a legjobb nyolc közé, ahol a marokkói csapat lesz az ellenfele.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Paraguay-Franciaország 0-1 (0-0)
gólszerző: Mbappé (70.-11-esből)

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