A francia válogatott egyelőre a világbajnokság legerősebb csapatának tűnik. Didier Deschamps együttese mind a négy mérkőzését megnyerte a tornán, ezeken 13 gólt lőtt. Ráadásul a francia csapat támadói elképesztő formában futballoznak: Kylian Mbappé hat találattal a második helyen áll a góllövőlistán a hétgólos Lionel Messi mögött, az aranylabdás Ousmane Dembélé négyszer volt eredményes, míg a karmester Michael Olise gólt ugyan még nem lőtt, de már hat gólpasszt kiosztott a világbajnokságon.
A bombaformában futballozó franciák nyolcaddöntős ellenfele a jelenlegi mezőny papíron leggyengébb csapata, a FIFA-világranglistán 41. helyen rangsorolt paraguayi válogatott volt. Lebecsülni viszont botorság lett volna a dél-amerikai csapatot, miután a legjobb 32 között hazaküldték a német válogatottat.
Mbappét és a franciákat rendesen faragták az első félidőben
A szombat esti találkozót rekkenő hőségben rendezték; körülbelül 35 °C-os forróság volt a philadelphiai Lincoln Financial Fielden. A játék képe pontosan olyan volt, amilyenre számítani lehetett. A franciák magasra feltolt védelmi vonallal futballoztak, a paraguayiak pedig „betolták a buszt”, és tíz mezőnyjátékossal védekeztek a kapujuk előtt.
Olyan volt, mint egy kézilabdameccs: a franciák folyamatosan körbeadogatták a labdát a paraguayiak védelmi fala előtt és várták a pillanatot, amikor nyílik egy kis rés.
A találkozó első helyzetecskéjére a 30. percig kellett várni. Ekkor Dembélé jobb oldali beadása után Mbappé fejelhetett volna hat méterről, de Gustavo Gómez a levegőben kibillentette az egyensúlyából a francia támadót, aki így kapu mellé csúsztatott.
Ezután a franciák fokozták a nyomást, és a 38. percben majdnem betaláltak. Egy gyors kontratámadás végén Dembélé ment el a jobb szélen, megcsinált két befelé cselt, majd célba vette a hosszú felsőt, de 14 méterről leadott lövése megpattant egy védőn, és a kapu mellé csorgott.
Ráadásul a kontratámadás közben a visszasprintelő Matías Galarza hatalmasat odavert az akciót követő Mbappénak, de az üzbég Ilgiz Tantashev játékvezető semmivel sem szankcionálta a dél-amerikai futballistát, pedig a sárga lap minimum járt volna a megmozdulásáért.
Az ezt követő szögletre Mbappé aztán érkezett a hosszú oldalon, de a Real Madrid támadója a földre került, miután Juan Cáceres átkarolta. Az üzbég játékvezető viszont nem ítélt büntetőt, és a VAR-szobából sem szóltak a fülére, hogy nézze vissza az esetet, így az első félidő végén a franciák egy elmaradt tizenegyes miatt bánkódhattak.
A francia válogatott komoly helyzeteket nem tudott kialakítani az első félidőben, ennek ellenére Didier Deschamps szövetségi kapitány nem változtatott a szünetben.
Az 51. percben a mérkőzés legnagyobb helyzetét hagyták ki a franciák.
Mike Maignan húzott le egy szögletet, majd azonnal indította a félpályáról kilépő Mbappét, aki egyedül mehetett ziccerben, de eltotojázta a helyzetet, így a visszasprintelő Cáceres az utolsó pillanatban tisztázni tudott.
Három perccel később már védenie is kellett a paraguayi kapusnak. A labdát felcipelő Manu Koné szánta el magát egy 22 méteres bombára, de a bal felsőbe tartó lövést Orlando Gill óriási bravúrral kiütötte.
A 61. percben a francia szövetségi kapitány belenyúlt a mérkőzésbe. A gyengén futballozó Bradley Barcola helyére a remekül cselező Désiré Doué érkezett.
Négy perc múlva a Paris Saint-Germain klasszisa megvillantotta tudását.
Betört a tizenhatoson belülre, három védőből is bohócot csinált, majd Diego Gomez akasztotta. A játékvezető megint nem ítélt semmit, azonban most a VAR-szobából szóltak neki, hogy illene visszanéznie az esetet. Miután ezt megtette, büntetőt ítélt a franciáknak, amit Kylian Mbappé magabiztosan a bal alsóba gurított a jobbra mozduló Orlando Gill mellett (0-1).
- Mbappénak ez volt a hetedik gólja a világbajnokságon, ezzel beérte a góllövőlista élén a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit.
A folytatásban sem volt szép a mérkőzés: a vezetés megszerzése után a franciák sem akartak adósak maradni az adok-kapokban, volt néhány kemény belépő, ami miatt akadozott a játék ritmusa. A hajrában a paraguayiak feljebb tolták a védekezésüket, de a franciák rendkívül taktikusan futballoztak, és eldugták előlük a labdát, így komoly lehetőségig nem jutottak el a dél-amerikaiak.
A találkozó végén a rengeteg közjáték miatt tíz percet hosszabbított a játékvezető. A franciák a 96. percben lezárhatták volna a meccset, de Mbappé bombáját Gill bravúrral védte, majd a kipattanóra a Real Madrid támadója érkezett, de a paraguayi kapus ismét óriási védést mutatott be.
A franciák az utolsó percekben már a paraguayi térfélen tartották a labdát, Matías Galarza többször is megpróbálta „agyonrúgni” Mbappét, de a madridi sztárjátékos jól viselte, hogy faragják, és búcsúzóul belenevetett a paraguayi játékos arcába.
A francia válogatott ezzel továbbjutott a legjobb nyolc közé, ahol a marokkói csapat lesz az ellenfele.
Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Paraguay-Franciaország 0-1 (0-0)
gólszerző: Mbappé (70.-11-esből)
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