A francia válogatott egyelőre a világbajnokság legerősebb csapatának tűnik. Didier Deschamps együttese mind a négy mérkőzését megnyerte a tornán, ezeken 13 gólt lőtt. Ráadásul a francia csapat támadói elképesztő formában futballoznak: Kylian Mbappé hat találattal a második helyen áll a góllövőlistán a hétgólos Lionel Messi mögött, az aranylabdás Ousmane Dembélé négyszer volt eredményes, míg a karmester Michael Olise gólt ugyan még nem lőtt, de már hat gólpasszt kiosztott a világbajnokságon.

Olise és Mbappé között szenzációs a játékkapcsolat a francia válogatottban

Fotó: Al Bello/Getty Images

A bombaformában futballozó franciák nyolcaddöntős ellenfele a jelenlegi mezőny papíron leggyengébb csapata, a FIFA-világranglistán 41. helyen rangsorolt paraguayi válogatott volt. Lebecsülni viszont botorság lett volna a dél-amerikai csapatot, miután a legjobb 32 között hazaküldték a német válogatottat.

Mbappét és a franciákat rendesen faragták az első félidőben

A szombat esti találkozót rekkenő hőségben rendezték; körülbelül 35 °C-os forróság volt a philadelphiai Lincoln Financial Fielden. A játék képe pontosan olyan volt, amilyenre számítani lehetett. A franciák magasra feltolt védelmi vonallal futballoztak, a paraguayiak pedig „betolták a buszt”, és tíz mezőnyjátékossal védekeztek a kapujuk előtt.

Olyan volt, mint egy kézilabdameccs: a franciák folyamatosan körbeadogatták a labdát a paraguayiak védelmi fala előtt és várták a pillanatot, amikor nyílik egy kis rés.

A találkozó első helyzetecskéjére a 30. percig kellett várni. Ekkor Dembélé jobb oldali beadása után Mbappé fejelhetett volna hat méterről, de Gustavo Gómez a levegőben kibillentette az egyensúlyából a francia támadót, aki így kapu mellé csúsztatott.

A németek után a franciák is megszenvedtek a paraguayiakkal

Fotó: Harry Langer/DeFodi via Getty Images

Ezután a franciák fokozták a nyomást, és a 38. percben majdnem betaláltak. Egy gyors kontratámadás végén Dembélé ment el a jobb szélen, megcsinált két befelé cselt, majd célba vette a hosszú felsőt, de 14 méterről leadott lövése megpattant egy védőn, és a kapu mellé csorgott.

Ráadásul a kontratámadás közben a visszasprintelő Matías Galarza hatalmasat odavert az akciót követő Mbappénak, de az üzbég Ilgiz Tantashev játékvezető semmivel sem szankcionálta a dél-amerikai futballistát, pedig a sárga lap minimum járt volna a megmozdulásáért.

Az ezt követő szögletre Mbappé aztán érkezett a hosszú oldalon, de a Real Madrid támadója a földre került, miután Juan Cáceres átkarolta. Az üzbég játékvezető viszont nem ítélt büntetőt, és a VAR-szobából sem szóltak a fülére, hogy nézze vissza az esetet, így az első félidő végén a franciák egy elmaradt tizenegyes miatt bánkódhattak.