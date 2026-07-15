A francia válogatott az egész világbajnokság alatt lenyűgöző támadójátékot mutatott be, mondhatni verhetetlennek tűnt. A keddi elődöntőben azonban ebből semmi sem valósult meg: a spanyol csapat valósággal ledominálta a mérkőzést, és Kylian Mbappé mellett a francia válogatott összes sztárját is semlegesíteni tudta.

Kylian Mbappét sikeresen hatástalanították a spanyolok

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A francia válogatott így szombat este a bronzéremért játszik Miamiban, ahol az Argentína–Anglia elődöntő vesztesével találkozik.

Mbappé a francia válogatott taktikáját bírálta

A lefújást követően Kylian Mbappé a francia csapat taktikáját jelölte meg a vereség fő okaként.

Hárman voltunk kettő ellen a középpályán, Spanyolország ellen ezt nem teheted meg. Fabiánnak és Rodrinak rengeteg ideje volt játszani. Hiányzott az összhang a letámadásnál. Szerintem emberfogásos letámadást kellett volna alkalmaznunk, és arra kényszeríteni őket, hogy velünk együtt fussanak”

– véleményezte a francia válogatott taktikáját Mbappé.

A francia válogatott úgy érkezett az elődöntőbe, hogy megnyerte első hat mérkőzését, amelyeken 16 gólt szerzett, ám Spanyolország ellen nem tudta felépíteni támadásait. Mbappé elmondta, hogy a franciák terve az volt, hogy magasan letámadják ellenfelüket, és megakadályozzák a spanyolokat abban, hogy a számukra kedvező, labdabirtoklásra épülő játékot játsszák. Ehelyett a spanyolok rendszeresen átjátszották a letámadást, és gyorsan visszaszerezték a labdát, valahányszor az a franciákhoz került.

Nem azt a játékot játszottuk, amit szerettünk volna – sem technikailag, sem taktikailag. Ha egy világbajnoki elődöntőben nem azt teszed, amit kell, nem nyersz. Technikailag túl pontatlanok voltunk. Nem tudtunk ártani nekik, amikor lehetőségünk nyílt rá”

– folytatta.

Mbappé nyert már aranyat és ezüstöt is világbajnokságon, most bronzéremért játszhat

Fotó: Ulrik Pedersen NurPhoto via AFP

Didier Deschamps a szünetben Adrien Rabiot lecserélésével, majd később Désiré Doué és Rayan Cherki pályára küldésével próbálta megváltoztatni a mérkőzés menetét. A cserék azonban keveset tettek a spanyol válogatott fölényének megtöréséért, Mbappé pedig gól nélkül maradt, így továbbra is holtversenyben vezeti a góllövőlistát az argentin Lionel Messivel.