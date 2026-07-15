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Kedden este a labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjében a francia válogatott rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott, így sima, 2–0-s vereséget szenvedett a spanyol csapattól, amely 2010 után jutott ismét világbajnoki döntőbe. A lefújást követően Kylian Mbappé, a franciák csapatkapitánya a válogatott taktikáját bírálta, míg a csalódott Rayan Cherki a gyenge játék mellett a játékvezetőnek is odaszúrt egyet.

A francia válogatott az egész világbajnokság alatt lenyűgöző támadójátékot mutatott be, mondhatni verhetetlennek tűnt. A keddi elődöntőben azonban ebből semmi sem valósult meg: a spanyol csapat valósággal ledominálta a mérkőzést, és Kylian Mbappé mellett a francia válogatott összes sztárját is semlegesíteni tudta.

Kylian Mbappét sikeresen hatástalanították a spanyolok
Kylian Mbappét sikeresen hatástalanították a spanyolok
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A francia válogatott így szombat este a bronzéremért játszik Miamiban, ahol az Argentína–Anglia elődöntő vesztesével találkozik.

Mbappé a francia válogatott taktikáját bírálta

A lefújást követően Kylian Mbappé a francia csapat taktikáját jelölte meg a vereség fő okaként.

Hárman voltunk kettő ellen a középpályán, Spanyolország ellen ezt nem teheted meg. Fabiánnak és Rodrinak rengeteg ideje volt játszani. Hiányzott az összhang a letámadásnál. Szerintem emberfogásos letámadást kellett volna alkalmaznunk, és arra kényszeríteni őket, hogy velünk együtt fussanak” 

véleményezte a francia válogatott taktikáját Mbappé.

A francia válogatott úgy érkezett az elődöntőbe, hogy megnyerte első hat mérkőzését, amelyeken 16 gólt szerzett, ám Spanyolország ellen nem tudta felépíteni támadásait. Mbappé elmondta, hogy a franciák terve az volt, hogy magasan letámadják ellenfelüket, és megakadályozzák a spanyolokat abban, hogy a számukra kedvező, labdabirtoklásra épülő játékot játsszák. Ehelyett a spanyolok rendszeresen átjátszották a letámadást, és gyorsan visszaszerezték a labdát, valahányszor az a franciákhoz került.

Nem azt a játékot játszottuk, amit szerettünk volna – sem technikailag, sem taktikailag. Ha egy világbajnoki elődöntőben nem azt teszed, amit kell, nem nyersz. Technikailag túl pontatlanok voltunk. Nem tudtunk ártani nekik, amikor lehetőségünk nyílt rá” 

– folytatta.

Kylian Mbappe (France) and Didier Deschamps (France) with post game despair during Semi final at FIFA World Cup 2026, France and Spain, Dallas Stadium, Dallas, USA on July 14 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Mbappé nyert már aranyat és ezüstöt is világbajnokságon, most bronzéremért játszhat
Fotó: Ulrik Pedersen NurPhoto via AFP

Didier Deschamps a szünetben Adrien Rabiot lecserélésével, majd később Désiré Doué és Rayan Cherki pályára küldésével próbálta megváltoztatni a mérkőzés menetét. A cserék azonban keveset tettek a spanyol válogatott fölényének megtöréséért, Mbappé pedig gól nélkül maradt, így továbbra is holtversenyben vezeti a góllövőlistát az argentin Lionel Messivel.

„Csapatkapitányként minden felelősséget vállalnom kell, és ezzel semmi problémám nincs. Be akartunk jutni a döntőbe, de nem sikerült” – tette hozzá a Real Madrid támadója.

Rayan Cherki of France during the 2026 World Cup match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026, in Dallas, United States. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
A Manchester City klasszisa nem sok lehetőséget kapott a világbajnokságon
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A mérkőzés után a csereként beállt Rayan Cherki felemelt kézzel kért bocsánatot a francia szurkolóktól. A Manchester City középpályása a 72. percben lépett pályára csereként, de nem tudott segíteni abban, hogy a francia válogatott közelebb kerüljön a spanyol csapathoz.

Rendkívül csalódottak vagyunk. Nem tudtuk a saját játékunkat játszani, miközben a spanyolok azt játszották, amiben a legjobbak. A játékvezető sem nőtt fel a feladathoz, de ő egyetlen gólunkat sem vette el. Ha jobban játszottunk volna, nyerünk. Négyévente egyszer játszunk ilyen rosszul, de az is lehet, hogy ez volt életünk legrosszabb mérkőzése. Eddig mindenki félt tőlünk. Most viszont egyetlen csapat vert meg minket: mi magunk” 

értékelt röviden a 22 éves középpályás.

A francia válogatott szombat este 23 órától Miamiban lép pályára a bronzmérkőzésen az Argentína–Anglia párharc vesztese ellen.

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