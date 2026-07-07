A találkozó elején az egyiptomiak Jasszer Ibrahim a 15. góljával szereztek vezetést, majd nem sokkal később Lionel Messi egyenlíthetett volna, de kihagyta ezen a vb-n a második tizenegyesét is, amivel a világbajnokságok történetének első játékosa lett, aki egy tornán két büntetőt is kihagyott.
Messiékből kijött a győztes mentalitás
A második félidőben egy kontratámadás végén Mosztafa Ziko kétgólosra növelte az egyiptomi előnyt, de a címvédő a hajrában megrázta magát és fordítani tudott. Előbb Messi beadása után Cristian Romero fejelt gólt, majd a nyolcszoros aranylabdás is betalált a 83. percben, a 92. percben pedig Enzo Fernández fejególjával fordított Argentína.
A háromszoros világbajnok először nyert mérkőzést világbajnokságon kétgólos hátrányból.
Hihetetlen volt. Szerettem volna gólt szerezni, a katari világbajnokság óta vágyat rá. Köszönöm istennek, a csapattársaimnak és a szurkolóknak is. Megtisztelő, hogy itt vagyok. A srácok sosem adják fel, mindig odateszik magukat. Csodálatos egy ilyen lépést megtenni, megoldani egy ilyen helyzetet egy világbajokságon. Katarban megnyertük a világbajnokságot, de a futballnak rövid a memóriája, úgyhogy folytatnunk kell a munkát”
– mondta a mérkőzés után a győztes gólt szerző Enzo Fernández, aki a hetedik gólját lőtte az argentin válogatottban.
„A lélek most a test fölé került. Köszönöm a srácoknak. Mondtam is nekik, amikor megköszöntem nekik, mert a szívüket adták. Majdnem kiestünk, de kétgólos hátrányban mondtam, hogy fel kell emelnünk a fejünket. Fantasztikus fordítás volt” – mondta Roberto Ayala, az argentin válogatott másodedzője.
Az argentin válogatott a nyolc között vasárnap – közép-európai idő szerint – 3 órától a Svájc-Kolumbia párharc győztesével játszik Kansas Cityben.
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