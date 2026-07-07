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A címvédő argentin válogatott kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. A mérkőzés legjobbja Lionel Messi volt, aki ugyan az első félidőben kihagyott egy tizenegyest, a hajrában viszont gólpasszt adott, majd egy gyönyörű góllal egyenlített. A győztes gólt viszont a Chelsea sztárja, Enzo Fernandez fejelte a 92. percben, aki a lefújás után elmondta, minden vágya volt, hogy újra gólt szerezzen egy világbajnokságon.

A találkozó elején az egyiptomiak Jasszer Ibrahim a 15. góljával szereztek vezetést, majd nem sokkal később Lionel Messi egyenlíthetett volna, de kihagyta ezen a vb-n a második tizenegyesét is, amivel a világbajnokságok történetének első játékosa lett, aki egy tornán két büntetőt is kihagyott.

Lionel Messi of Argentina celebrates the victory with Juan Musso of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Lionel Messi könnyekben tört ki a lefújás után
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Messiékből kijött a győztes mentalitás

A második félidőben egy kontratámadás végén Mosztafa Ziko kétgólosra növelte az egyiptomi előnyt, de a címvédő a hajrában megrázta magát és fordítani tudott. Előbb Messi beadása után Cristian Romero fejelt gólt, majd a nyolcszoros aranylabdás is betalált a 83. percben, a 92. percben pedig Enzo Fernández fejególjával fordított Argentína. 

A háromszoros világbajnok először nyert mérkőzést világbajnokságon kétgólos hátrányból.

Hihetetlen volt. Szerettem volna gólt szerezni, a katari világbajnokság óta vágyat rá. Köszönöm istennek, a csapattársaimnak és a szurkolóknak is. Megtisztelő, hogy itt vagyok. A srácok sosem adják fel, mindig odateszik magukat. Csodálatos egy ilyen lépést megtenni, megoldani egy ilyen helyzetet egy világbajokságon. Katarban megnyertük a világbajnokságot, de a futballnak rövid a memóriája, úgyhogy folytatnunk kell a munkát” 

– mondta a mérkőzés után a győztes gólt szerző Enzo Fernández, aki a hetedik gólját lőtte az argentin válogatottban. 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Enzo Fernandez #24 of Argentina celebrates scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Enzo Fernández szerezte az argentin csapat győztes gólját
Fotó: Justin Setterfield/Getty Images via AFP

„A lélek most a test fölé került. Köszönöm a srácoknak. Mondtam is nekik, amikor megköszöntem nekik, mert a szívüket adták. Majdnem kiestünk, de kétgólos hátrányban mondtam, hogy fel kell emelnünk a fejünket. Fantasztikus fordítás volt” – mondta Roberto Ayala, az argentin válogatott másodedzője. 

Az argentin válogatott a nyolc között vasárnap – közép-európai idő szerint – 3 órától a Svájc-Kolumbia párharc győztesével játszik Kansas Cityben.

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