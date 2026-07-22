Lionel Messi tétmérkőzésen 2004. október 16-án mutatkozott be az FC Barcelona felnőtt csapatában, a 170 centis argentin zseni ekkor mindössze 17 éves és 114 napos volt. Messi ugyan nem talált be szűk tíz perc alatt, de így is voltak olyan megmozdulásai, amelyekből már látszott, hogy nem akárkiről van szó.
2005. május 1-én aztán Messi olyat mutatott, amit azóta sem felejtett el senki, aki a katalán csapat szurkolója. A munka ünnepén rendezett Albacete elleni bajnoki mérkőzésen Messi a 87. percben csereként lépett pályára, egy perccel később máris pazar átadás érkezett a lábára Ronaldinhótól, amit elegánsan a kapuba emelt. Azonban a játékvezető les címén nem adta meg a gólt. Még a vendégek kapusa, Raul Valbuena is együttérzően búbolta meg a tinédzser támadót. Egy perccel később azonban a Ronaldinho és Messi lemásolták az előző akciót: egy hasonló passz után egy takkra ugyanolyan befejezés történt, és ebbe már nem lehetett belekötni. Így született meg Messi első gólja a Barcelona felnőtt csapatában, és ahogy mondani szokás: a többi már történelem.
- Messi akkor 17 évesen 10 hónaposan és 7 naposon minden idők legfiatalabb barcelonai focistája lett, aki gólt tudott lőni a spanyol bajnokságban.
Ezt a rekordot aztán Ansu Fati megdöntötte 2019-ben, az ő csúcsát pedig Lamine Yamal adta át a múltnak, aki 2023. október 8-án 16 évesen és 87 naposan talált be a Granada elleni találkozón.
Hogyan lett Messi szupertehetségből Argentína nemzeti hőse?
A zseniális barcelonai kezdést követően Messi 2005. augusztus 17-én debütált az argentin válogatottban egy Magyarország elleni felkészülési mérkőzésen, ezt a meccset azonban minden bizonnyal kitörölné az emlékezetéből, ugyanis a beállása után egy perccel kiállították, miután egy felelőtlen mozdulattal visszacsapott az őt rángató Vanczák Vilmosnak.
Messi első válogatott meccse nem volt egy diadalmenet, a világbajnoki debütálása viszont remekül alakult. Az argentin támadónak 2006 márciusában véget ért a klubszezonja, miután a Chelsea balhátvédje Asier Del Horno brutális módon szétrúgta a BL-nyolcaddöntőben.
Messi azonban felépült a világbajnokságra, az argentin válogatott második csoportmeccsén pedig meg is kapta a lehetőséget Néstor Pekerman szövetségi kapitánytól. A Barcelona klasszisa a 74. percben lépett pályára Maxi Rodríguez helyére, a 88. percben pedig Carlos Tévez átadása után ziccerből talált be a Szerbia & Montenegró ellen 6-0-ra megnyert mérkőzésen.
Messi végül három mérkőzésen lépett pályára a németországi világbajnokságon, a házigazdák elleni tizenegyespárbajban elveszített negyeddöntőt viszont csak a kispadról nézte végig.
Messi és Maradona csúnyán leszerepeltek Dél-Afrikában
A következő világbajnokságra négy évet kellett várni, a helyzet pedig annyiban megváltozott, hogy a dél-afrikai tornára Messi már aranylabdás futballistaként érkezett, így mindenki tőle várta a megváltást Argentínában. A helyzet azonban korántsem volt ideális, ugyanis a csapatot az a Diego Maradona irányította, akit istenként tisztelnek Argentínában, edzőként azonban nem alkotott maradandót.
A világbajnok legenda sztárjátékosokat hagyott otthon, mert éppen nem egyezett velük a politikai nézete, és olyan emberekkel töltötte fel a keretet, akiknek normális esetben keresnivalójuk sem lett volna egy világbajnokságon. Maradonának az a "káprázatos" ötlete támadt, hogy Messit irányítóként fogja játszatni, így csapata legveszélyesebb játékosát szó szerint eltávolította a támadóharmadból, ezzel hatalmas szívességet téve az ellenfeleknek. Az argentinok a csoportból ugyan még továbbjutottak, de a negyeddöntőben ismét összetalálkoztak a németekkel, akik négy gólt rúgtak nekik.
Messi végül egyetlen gólpasszal zárta a dél-afrikai világbajnokságot, és kezdtek felerősödni vele kapcsolatban azok a hangok, miszerint csak Barcelonában képes jó teljesítményt nyújtani.
Mindenki azt hitte, Messi el van átkozva
Messi 13 éves korától Barcelonában élt, a katalán csapat színeiben lett világsztár, ezért egyes argentin drukkerek úgy érezték, hogy elszakadt a hazai futballkultúrától, ezért sokan szimplán csak „katalánnak” kezdték csúfolni.
Az argentin klasszis a 2014-es brazíliai vb-re már négyszeres aranylabdásként érkezett, a Barcelonával addigra már nyert három Bajnokok Ligája-trófeát is, ergo mindent elért már, amit futballista elérhet – egyedül a vb-trófea hiányzott a vitrinjéből.
Ezt begyűjteni nem sok esélye volt a tornán, ugyanis Alejandro Sabella válogatottjával senki nem számolt komolyan. Ennek ellenére az argentinok némi szerencsének is köszönhetően elevickéltek a világbajnoki döntőig, amit megnyerhettek volna a németek ellen, azonban Gonzalo Higuaín óriási ziccereket szórakozott el a meccsen. Végül a németek nyertek, miután a hosszabbításban a csereként beállt Mario Götze betalált.
A torna végén Messit úgy választották meg a világbajnokság legjobb játékosának, hogy az egyenes kieséses szakaszban egyetlen gólt sem lőtt. A rosszmájú szurkolók már akkor is azt mondták, hogy a FIFA ott kedvez neki, ahol lehet, ezzel a díjjal pedig alamizsnát kapott, miközben a sokak szerint egyértelműen a németek kapusa, Manuel Neuer volt a világbajnokság legjobbja.
Messi az oroszországi világbajnokságon is elbukott
Az elveszített világbajnoki döntő után az argentin válogatott 2015-ben, majd 2016-ban is elbukott egy-egy Copa América-döntőt, a szurkolók pedig elkönyvelték, hogy Messi soha semmit nem fog nyerni válogatott szinten. Ebbe ráadásul még Messi is beletörődött, aki a 2016-os kontinenstorna után bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól, de két hónappal később kötélnek állt, és visszatért a nemzeti csapatba.
2018-ban aztán jött az oroszországi világbajnokság, ahol a Jorge Sampaoli által irányított argentin válogatott épphogy csak továbbjutott a csoportjából, a nyolcaddöntőben viszont azonnal találkozott a későbbi győztes francia csapattal, és olyan simán esett ki, mint a tejfog, Messi pedig 31 évesen még mindig trófea nélkül állt a francia válogatottal.
Messi felért a csúcsra Lionel Scaloni együttesében
Messi válogatott pályafutásában a 2018 augusztusában kinevezett Lionel Scaloni hozta meg a változást, akinek az irányítása alatt szárnyalni kezdett az argentin válogatott. A közös sikersorozatuk egy 2021-es Copa América-sikerrel indult, melynek döntőjében az ősi rivális brazilokat sikerült legyőzniük.
- Messi 34 éves volt, amikor megnyerte pályafutása első trófeáját az argentin válogatottal, ezzel viszont felszakadt benne egy gát, és láthatóan elkezdte igazán élvezni a játékot a nemzeti csapatban.
Másfél évvel később jött a katari világbajnokság, melyet az argentin válogatott egy Szaúd-Arábia elleni vereséggel kezdett, utána viszont Scaloni együttese fokozatosan javult, Messi pedig élete legjobb világbajnoki teljesítményét nyújtva 1986 után győzelemre vezette Argentínát.
Messi hét mérkőzésen hét gólt lőtt és három gólpasszt adott, a franciák elleni fináléban duplázni tudott, ráadásul egy büntetőt is értékesített a tizenegyespárbajban. A Messi-ellenesek éveken keresztül azzal érveltek, hogy addig nem lehet ő minden idők legjobb futballistája, amíg nem nyer világbajnokságot. A 2022-es katari torna után ez tétel is megdőlt, Messi pedig hivatalosan is minden idők legjobb futballistája lett, nem mellesleg nem sokkal később megkapta nyolcadik Aranylabdáját.
Messi minden idők legjobbjaként búcsúzott
A 2022-es vb-győzelmet egy újabb Copa América-diadal követte, az argentin válogatott pedig esélyesként érkezett az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett világbajnokságra. Messi 2023 nyara óta az Inter Miami játékosa, így a torna előtt a teste korántsem kapott akkora igénybevételt, mint amikor még a legmagasabb szinten futballozott.
Az argentin zseni ugyan három éve távozott az európai topfutballból, de ez nem vetette vissza a teljesítményét. Messi 39 évesen is a világbajnokság legnagyobb csillaga volt: nyolc meccsen nyolc gólt lőtt és négy gólpasszt adott, kis túlzással egyedül cipelte el a világbajnoki döntőig az argentin válogatottat.
Messi tündérmeséje azonban a spanyolok elleni fináléban véget ért. Az Európa-bajnok csapat esélyt sem adott a dél-amerikai együttesnek, így minden idők legjobb futballistája zokogva lépett le a labdarúgás legnagyobb színpadáról.
A fájdalom óriási, és nehéz lesz begyógyítani ezt a sebet. De a sok szép emléket is magammal viszem”
– fogalmazott Messi, aki kiemelte, hogy a válogatott minden mérkőzésen mindent megtett a sikerért.
Az argentin klasszis szerint különösen fontos, hogy a csapat ismét képes volt egy egész országot maga mögé állítani. Úgy véli, az összefogásnak, a kitartásnak és a közös munkának köszönhetően Argentína újra a világ élvonalába került. Emlékeztetett arra is, hogy a válogatott egymást követő két világbajnoki döntőbe jutott, ami önmagában is kiemelkedő teljesítmény.
„Ismét sikerült egyesítenünk az országot, együtt álltunk ki, és közösen éltük át azt a hatalmas büszkeséget, hogy argentinok vagyunk” – írta Messi, aki válogatottól való visszavonulását még nem jelentette be, de nagy tornán minden bizonnyal nem láthatjuk többet játszani.