Lionel Messi tétmérkőzésen 2004. október 16-án mutatkozott be az FC Barcelona felnőtt csapatában, a 170 centis argentin zseni ekkor mindössze 17 éves és 114 napos volt. Messi ugyan nem talált be szűk tíz perc alatt, de így is voltak olyan megmozdulásai, amelyekből már látszott, hogy nem akárkiről van szó.

Messi és Ronaldinho legendás ünneplése az argentin tinédzser első gólja után

Fotó: Lluis Gene / AFP

2005. május 1-én aztán Messi olyat mutatott, amit azóta sem felejtett el senki, aki a katalán csapat szurkolója. A munka ünnepén rendezett Albacete elleni bajnoki mérkőzésen Messi a 87. percben csereként lépett pályára, egy perccel később máris pazar átadás érkezett a lábára Ronaldinhótól, amit elegánsan a kapuba emelt. Azonban a játékvezető les címén nem adta meg a gólt. Még a vendégek kapusa, Raul Valbuena is együttérzően búbolta meg a tinédzser támadót. Egy perccel később azonban a Ronaldinho és Messi lemásolták az előző akciót: egy hasonló passz után egy takkra ugyanolyan befejezés történt, és ebbe már nem lehetett belekötni. Így született meg Messi első gólja a Barcelona felnőtt csapatában, és ahogy mondani szokás: a többi már történelem.

Messi akkor 17 évesen 10 hónaposan és 7 naposon minden idők legfiatalabb barcelonai focistája lett, aki gólt tudott lőni a spanyol bajnokságban.

Ezt a rekordot aztán Ansu Fati megdöntötte 2019-ben, az ő csúcsát pedig Lamine Yamal adta át a múltnak, aki 2023. október 8-án 16 évesen és 87 naposan talált be a Granada elleni találkozón.

​Hogyan lett Messi szupertehetségből Argentína nemzeti hőse?

A zseniális barcelonai kezdést követően Messi 2005. augusztus 17-én debütált az argentin válogatottban egy Magyarország elleni felkészülési mérkőzésen, ezt a meccset azonban minden bizonnyal kitörölné az emlékezetéből, ugyanis a beállása után egy perccel kiállították, miután egy felelőtlen mozdulattal visszacsapott az őt rángató Vanczák Vilmosnak.

Messi első válogatott meccse nem volt egy diadalmenet, a világbajnoki debütálása viszont remekül alakult. Az argentin támadónak 2006 márciusában véget ért a klubszezonja, miután a Chelsea balhátvédje Asier Del Horno brutális módon szétrúgta a BL-nyolcaddöntőben.