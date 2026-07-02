A világbajnokság egyik legnagyobb vihart kavaró jelenete az volt, amikor a nyolcszoros Aranylabda-győztes Lionel Messi beletaposott az algériai Aissa Mandi vádlijába. Az argentin klasszis megmozdulása brutálisnak tűnt a visszajátszások alapján, a játékvezető azonban nem adott lapot az esetért, és a videobíró sem avatkozott közbe.

Lionel Messi végül mesterhármassal zárta az Algéria elleni mérkőzést

Fotó: Roberto Schmidt/AFP

A piros lap elmaradása hatalmas felháborodást váltott ki egyes szurkolók körében. Sokan azt állították, hogy egy kevésbé ismert játékos hasonló szabálytalanságért biztosan piros lapot kapott volna, míg mások szerint a játékvezető túl elnéző volt Messivel szemben.

Amit Messinek lehet, azt másnak már nem szabad?

Messi brutális belépője után a közösségi oldalakat ellepték azok a szurkolók, akik kijelentették, hogy a világbajnokság legnagyobb sztárját különleges bánásmódban részesítik.

Eddig nem lehetett vitatkozni ezzel a szurkolói narratívával, azonban a csütörtök éjjel történtek után nagyon úgy tűnik, hogy ami Lionel Messinél lapot sem ér, az egy kevésbé ismert játékosnál azonnal piros lapot von maga után.

Folarin Balogun - Red Card.

Fifa President Lionel Messi - No Red Card.



This are the Real Issues. pic.twitter.com/xQofIzGHdv — Buchi Laba (@Buchi_Laba) July 2, 2026

Az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina mérkőzésen Folarin Balogun találatával vezetett az amerikai csapat, amely rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott. Balogunnak ráadásul remek világbajnoksága van, ugyanis a bosnyákok ellen már a harmadik gólját szerezte a tornán. Azonban könnyen lehet, hogy a 24 éves középcsatár számára véget ért a világbajnokság, ugyanis a 64. percben piros lapot kapott.

Folarin Balogun ugyanolyan eset után kapott piros lapot, amilyet Messi megúszott

Fotó: Michael Steele/Getty Images via AFP

Történt ugyanis, hogy egy előrevágott labdára Balogun rástartolt, és párharcba keveredett Tarik Muharemoviccsal, amelynek a végén a labdáért folytatott küzdelem közben rátaposott a bosnyák védő lábára. Az esetet a VAR-szobában is megvizsgálták, a szituáció elemzése után pedig a brazil Raphael Claus játékvezető kiállította Balogunt.

Balogun kiesése óriási érvágás az amerikai válogatottnak, mert kiállítása miatt biztosan nem játszhat majd a Belgium elleni nyolcaddöntőben, de minden bizonnyal több mérkőzésre is eltiltják, így nagy valószínűséggel a negyeddöntő is elúszik számára.