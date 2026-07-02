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Bár a társházigazda Egyesült Államok válogatottja magabiztos győzelmet aratott a bosnyák csapat ellen, a szurkolók őrjöngenek Folarin Balogun kiállítása miatt. Az amerikai csapat gólgyárosa egy az egyben ugyanolyan belépőért kapott piros lapot, mint amilyet a nyolcszoros Aranylabda-győztes Lionel Messi megúszott az Algéria elleni mérkőzésen. Miért történik mindez? Messivel kivételeznek a bírók, vagy csak nem következetesek a játékvezetők a világbajnokságon?

A világbajnokság egyik legnagyobb vihart kavaró jelenete az volt, amikor a nyolcszoros Aranylabda-győztes Lionel Messi beletaposott az algériai Aissa Mandi vádlijába. Az argentin klasszis megmozdulása brutálisnak tűnt a visszajátszások alapján, a játékvezető azonban nem adott lapot az esetért, és a videobíró sem avatkozott közbe.

Argentina's forward #10 Lionel Messi enters the pitch ahead of the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Lionel Messi végül mesterhármassal zárta az Algéria elleni mérkőzést
Fotó: Roberto Schmidt/AFP

A piros lap elmaradása hatalmas felháborodást váltott ki egyes szurkolók körében. Sokan azt állították, hogy egy kevésbé ismert játékos hasonló szabálytalanságért biztosan piros lapot kapott volna, míg mások szerint a játékvezető túl elnéző volt Messivel szemben.

Amit Messinek lehet, azt másnak már nem szabad?

Messi brutális belépője után a közösségi oldalakat ellepték azok a szurkolók, akik kijelentették, hogy a világbajnokság legnagyobb sztárját különleges bánásmódban részesítik.

Eddig nem lehetett vitatkozni ezzel a szurkolói narratívával, azonban a csütörtök éjjel történtek után nagyon úgy tűnik, hogy ami Lionel Messinél lapot sem ér, az egy kevésbé ismert játékosnál azonnal piros lapot von maga után.

Az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina mérkőzésen Folarin Balogun találatával vezetett az amerikai csapat, amely rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott. Balogunnak ráadásul remek világbajnoksága van, ugyanis a bosnyákok ellen már a harmadik gólját szerezte a tornán. Azonban könnyen lehet, hogy a 24 éves középcsatár számára véget ért a világbajnokság, ugyanis a 64. percben piros lapot kapott. 

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 of the United States fouls Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina which is later reviewed by VAR and awarded as a red card foul a during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Folarin Balogun ugyanolyan eset után kapott piros lapot, amilyet Messi megúszott
Fotó: Michael Steele/Getty Images via AFP

Történt ugyanis, hogy egy előrevágott labdára Balogun rástartolt, és párharcba keveredett Tarik Muharemoviccsal, amelynek a végén a labdáért folytatott küzdelem közben rátaposott a bosnyák védő lábára. Az esetet a VAR-szobában is megvizsgálták, a szituáció elemzése után pedig a brazil Raphael Claus játékvezető kiállította Balogunt.

Balogun kiesése óriási érvágás az amerikai válogatottnak, mert kiállítása miatt biztosan nem játszhat majd a Belgium elleni nyolcaddöntőben, de minden bizonnyal több mérkőzésre is eltiltják, így nagy valószínűséggel a negyeddöntő is elúszik számára.

„Ez semmiképpen sem piros lap. Nem állt szándékában rálépni az ellenfél játékosára. Ez egy teljesen hétköznapi futballszituáció volt, amely véletlenül történt” mondta a mérkőzés után Mauricio Pochettino, az amerikai válogatott argentin szövetségi kapitánya, aki kitért Balogun csalódottságára is.

Nagyon csalódott. Nem volt szándékos a mozdulata, emiatt szomorú. Nem tudunk mit tenni, ilyen a foci. Biztos vagyok benne, hogy még segíteni fog nekünk, és remélhetőleg továbbjutunk a következő fordulóba, így újra a rendelkezésünkre állhat” 

– folytatta az argentin szakember, aki finoman odaszúrt a brazil játékvezetőnek is.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Mauricio Pochettino, Head Coach of the United States, reacts during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mauricio Pochettino úgy érzi, csapata messzire juthat a világbajnokságon
Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images via AFP

„Az ötven-ötvenes szituációkban ma egyetlenegy sem a javunkra dőlt el. A játékosok azonban nagyon jól reagáltak, érzelmileg is kézben tartották a mérkőzést. Számunkra most az a legfontosabb, hogy továbbra is merjünk nagyot álmodni. A futballban minden lehetséges, ha hiszel benne. Mi pedig hinni fogunk” – tette hozzá Pochettino.

A társházigazda amerikai válogatott július 6-án Seattle-ben fogadja a belga csapatot a nyolcaddöntőben.

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