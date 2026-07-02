A világbajnokság egyik legnagyobb vihart kavaró jelenete az volt, amikor a nyolcszoros Aranylabda-győztes Lionel Messi beletaposott az algériai Aissa Mandi vádlijába. Az argentin klasszis megmozdulása brutálisnak tűnt a visszajátszások alapján, a játékvezető azonban nem adott lapot az esetért, és a videobíró sem avatkozott közbe.
A piros lap elmaradása hatalmas felháborodást váltott ki egyes szurkolók körében. Sokan azt állították, hogy egy kevésbé ismert játékos hasonló szabálytalanságért biztosan piros lapot kapott volna, míg mások szerint a játékvezető túl elnéző volt Messivel szemben.
Amit Messinek lehet, azt másnak már nem szabad?
Messi brutális belépője után a közösségi oldalakat ellepték azok a szurkolók, akik kijelentették, hogy a világbajnokság legnagyobb sztárját különleges bánásmódban részesítik.
Eddig nem lehetett vitatkozni ezzel a szurkolói narratívával, azonban a csütörtök éjjel történtek után nagyon úgy tűnik, hogy ami Lionel Messinél lapot sem ér, az egy kevésbé ismert játékosnál azonnal piros lapot von maga után.
Az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina mérkőzésen Folarin Balogun találatával vezetett az amerikai csapat, amely rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott. Balogunnak ráadásul remek világbajnoksága van, ugyanis a bosnyákok ellen már a harmadik gólját szerezte a tornán. Azonban könnyen lehet, hogy a 24 éves középcsatár számára véget ért a világbajnokság, ugyanis a 64. percben piros lapot kapott.
Történt ugyanis, hogy egy előrevágott labdára Balogun rástartolt, és párharcba keveredett Tarik Muharemoviccsal, amelynek a végén a labdáért folytatott küzdelem közben rátaposott a bosnyák védő lábára. Az esetet a VAR-szobában is megvizsgálták, a szituáció elemzése után pedig a brazil Raphael Claus játékvezető kiállította Balogunt.
Balogun kiesése óriási érvágás az amerikai válogatottnak, mert kiállítása miatt biztosan nem játszhat majd a Belgium elleni nyolcaddöntőben, de minden bizonnyal több mérkőzésre is eltiltják, így nagy valószínűséggel a negyeddöntő is elúszik számára.
„Ez semmiképpen sem piros lap. Nem állt szándékában rálépni az ellenfél játékosára. Ez egy teljesen hétköznapi futballszituáció volt, amely véletlenül történt” – mondta a mérkőzés után Mauricio Pochettino, az amerikai válogatott argentin szövetségi kapitánya, aki kitért Balogun csalódottságára is.
Nagyon csalódott. Nem volt szándékos a mozdulata, emiatt szomorú. Nem tudunk mit tenni, ilyen a foci. Biztos vagyok benne, hogy még segíteni fog nekünk, és remélhetőleg továbbjutunk a következő fordulóba, így újra a rendelkezésünkre állhat”
– folytatta az argentin szakember, aki finoman odaszúrt a brazil játékvezetőnek is.
„Az ötven-ötvenes szituációkban ma egyetlenegy sem a javunkra dőlt el. A játékosok azonban nagyon jól reagáltak, érzelmileg is kézben tartották a mérkőzést. Számunkra most az a legfontosabb, hogy továbbra is merjünk nagyot álmodni. A futballban minden lehetséges, ha hiszel benne. Mi pedig hinni fogunk” – tette hozzá Pochettino.
A társházigazda amerikai válogatott július 6-án Seattle-ben fogadja a belga csapatot a nyolcaddöntőben.
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