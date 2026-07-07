A keddi esti találkozón az egyiptomi válogatott Jasszer Ibrahim fejesgóljával szerzett vezetést a 15. percben, nem sokkal később aztán Lionel Messi egyenlíthetett volna.
A 19. percben bal szélen felfutó Nicolas Tagliafico kapott egy remek labdát, azonban a szerencsétlenül érkező Haisszem Hasszan csak buktatni tudta az argentin játékost, Francois Letexier játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott.
Messi történelmi tizenegyest hagyott ki
A labda mögé Messi állt oda, de balra tartó félmagas lövését Musztafa Súbír óriási bravúrral védeni tudta.
Messi ezzel az első játékos lett a világbajnokságok történetében, aki két büntetőt is kihagyott egy vb alatt. A 39 éves támadó az osztrákok elleni csoportmeccsen hibázott először a mostani tornán.
- Messi újabb kihagyott tizenegyese a linkre kattintva nézhet meg.