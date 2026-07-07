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ArgentínaEgyiptom

Foci-vb 2026

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Messi ezúttal is főszereplő volt, de nem pozitív értelemben. A világbajnokság nyolcaddöntőjében az argentin válogatott az egyiptomi csapattal mérkőzött. A találkozó elején hátrányba kerültek az argentinok, azonban a 19. percben tizenegyesből egyenlíthette volna, de Messi lövését hárítani tudta az egyiptomiak kapusa. A nyolcszoros aranylabdás ezzel olyat tett, amit még senki a világbajokságok történetében.

A keddi esti találkozón az egyiptomi válogatott Jasszer Ibrahim fejesgóljával szerzett vezetést a 15. percben, nem sokkal később aztán Lionel Messi egyenlíthetett volna. 

ATLANTA, USA - JULY 07: Lionel Messi (10) of Argentina reacts during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Argentina and Egypt at Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) in Atlanta, Georgia, United States on July 07, 2026. Evrim Aydin / Anadolu (Photo by Evrim Aydin / Anadolu via AFP)
Lionel Messi a második büntetőjét hagyta ki a világbajnokságon
Fotó: Evrim Aydin/Anadolu via AFP

A 19. percben bal szélen felfutó Nicolas Tagliafico kapott egy remek labdát, azonban a szerencsétlenül érkező Haisszem Hasszan csak buktatni tudta az argentin játékost, Francois Letexier játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. 

Messi történelmi tizenegyest hagyott ki

A labda mögé Messi állt oda, de balra tartó félmagas lövését Musztafa Súbír óriási bravúrral védeni tudta.

Messi ezzel az első játékos lett a világbajnokságok történetében, aki két büntetőt is kihagyott egy vb alatt. A 39 éves támadó az osztrákok elleni csoportmeccsen hibázott először a mostani tornán. 

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